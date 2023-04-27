EoTは、人工知能、データ、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンによって実現され、IoTに流動性をもたらします。これは、コンテキスト認識型の接続されたIoT（モノのインターネット）デバイスの枠を超えて、IoT（モノのインターネット）デバイス自体がデジタル資産となり、リアルタイムの発見可能性、インデックス作成、自律的なトランザクションが可能になる方向の動きを示しています。

TelcosはEoTの実現と拡張において中心的な役割を果たしており、その流れにおいて独自の立場にあります。現在、私たち自身のデジタルデータがサードパーティによって交換、取引、収益化されているのと同様に、接続されたデバイスに独自のアイデンティティとデジタルウォレットを介して取引できる機能を提供することで、IoT（モノのインターネット）のデジタル資産化または液化が実現します。デバイスのアンカーIDとデバイス自体のメタデータ、位置情報に関するデータ、そして、自らのために行われた取引は、それ自体の価値単位となります。

たとえば、EoT で保護される ID とウォレットを備えた車両トラックは、ドライバーがアプリを開いたり、クレジット カードを提供したりすることなく、同様の EoT 対応の燃料ポンプで自分の燃料代を支払うことができます。特定の車両をその燃料ポンプにリンクするトランザクションは、参加者、場所、時間、トランザクション量を表す価値単位です。

サービス・プロバイダーのエコシステム内で関連する価値単位を結びつけることで、業種・業務にまたがるバリュー・チェーンを構築し、プロセス、オペレーション、ビジネス・モデルにおけるイノベーションの基盤を形成します。

EOTによる成長とイノベーションのエンジンは、次の3つの部分にあります。