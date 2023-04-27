長年にわたり、IoT（モノのインターネット）は、モノの経済（EoT）という、はるかに大きなものへと進化してきました。2022年に初めて、接続されているモノの数が接続されている人間の数を上回った。IoT（モノのインターネット）接続デバイスの数は、業種・業務で増加しており、 2030年までに世界中で29億に達すると予測されている 。
IoT（モノのインターネット）は、家電製品、車、消費者製品などの日常的なアイテムの重要なコンポーネントであるため、文字通り一般的に知られています。さらに、IoT（モノのインターネット）は、企業にとって合理化、簡素化、そして全体的な技術機能にとってクリティカルな役割を担っています。
これらのIoT（モノのインターネット）接続デバイスは、業種・業務にとってクリティカルなデータのバックボーンを形成します。しかし、これらのデバイスとそのデータが、自ら生成した価値を自律的に共有し、収益化し、取引できるようになったらどうなるでしょうか。その結果として、どのような新しい組織的、業界横断的、社会的イノベーションが生み出されるのか？そして、EoTの実現と拡張において電気通信サービスプロバイダーが果たす役割は何でしょうか。
EoTは、人工知能、データ、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーンによって実現され、IoTに流動性をもたらします。これは、コンテキスト認識型の接続されたIoT（モノのインターネット）デバイスの枠を超えて、IoT（モノのインターネット）デバイス自体がデジタル資産となり、リアルタイムの発見可能性、インデックス作成、自律的なトランザクションが可能になる方向の動きを示しています。
TelcosはEoTの実現と拡張において中心的な役割を果たしており、その流れにおいて独自の立場にあります。現在、私たち自身のデジタルデータがサードパーティによって交換、取引、収益化されているのと同様に、接続されたデバイスに独自のアイデンティティとデジタルウォレットを介して取引できる機能を提供することで、IoT（モノのインターネット）のデジタル資産化または液化が実現します。デバイスのアンカーIDとデバイス自体のメタデータ、位置情報に関するデータ、そして、自らのために行われた取引は、それ自体の価値単位となります。
たとえば、EoT で保護される ID とウォレットを備えた車両トラックは、ドライバーがアプリを開いたり、クレジット カードを提供したりすることなく、同様の EoT 対応の燃料ポンプで自分の燃料代を支払うことができます。特定の車両をその燃料ポンプにリンクするトランザクションは、参加者、場所、時間、トランザクション量を表す価値単位です。
サービス・プロバイダーのエコシステム内で関連する価値単位を結びつけることで、業種・業務にまたがるバリュー・チェーンを構築し、プロセス、オペレーション、ビジネス・モデルにおけるイノベーションの基盤を形成します。
EOTによる成長とイノベーションのエンジンは、次の3つの部分にあります。
通信会社は、テクノロジーとして、またエコシステムと集団的価値の創造者として、IoTからEoTへの移行を導く中心的な役割を果たしています。
EoTを広く採用するには、「決して信頼せず、常に検証する」というゼロトラストの概念に基づいた量子安全性の高いIoTネットワーク（センサー、エッジ・デバイス、コア、またはクラウド・システム）が必要です。通信会社は、安全なエンタープライズ・データとAI機能をネットワークのエッジに拡張し、準拠したEoTデータとユースケースのリアルタイムの検出、使用、収益化をサポートできます。
また、通信会社は、エコシステム内でデータ・プロバイダーだけでなく、データ・マーケットプレイスや仲介事業者としての役割を果たすこともあります。通信事業者が所有・運営し、自動車、農業、金融サービスなど業種・業務を対象とした垂直データ・プラットフォームは現在、すでに存在しています。EoTプラットフォームをこれらの垂直データ・プラットフォームとリンクすることで、通信会社は業界固有のEoTユースケースを容易に解放し、新しい「コアに隣接した」収益源を生み出すことができます。
また、通信会社は、実行可能なEoTエコシステムの主催者および固定参加者として重要な役割を果たし、エンタープライズおよびIoTの顧客と消費者セグメントを実現しています。モバイル・デバイスは、消費者とユーザーのデジタル拡張機能として、EoTの新たな参加者になります。消費者のIDおよび個人データの所有権と管理は、EoTエコシステムの価値を増幅させ、B2B2CおよびB2C2Bビジネス・モデルとイノベーションを解き放つ重要な要素です。
EoT は私たちの目の前にあり、通信会社にとってクリティカルな機会です。EoTへの進化を支持することで、通信会社は接続だけではなく、業種・業務全体に新しいデジタル・サービスやトランザクション・サービスをもたらし、拡張する、まったく新しい市場プラットフォームの中核となることができます。
複雑な課題の解決は、単独で行われるものではありません。モノの経済からのイノベーションの機会を利用するには、ユーザー、デバイス、業種・業務の間で集合的な価値を交換する新しい方法が必要です。成果主導型の新しいバリューチェーンを構築するには、業種・業務全体の障壁を打ち破ることが重要です。
EoTには、適切なタイミングと適切なチャネルで提示できる検証可能で信頼できるデータに基づいた、相互運用可能な価値のマーケットプレイスが必要です。
こうした価値のマーケットプレイスは、データ、マーケットプレイス、または開発者の資産などの形式をとることができます。たとえば、最初の車両トラックをベースに、車両全体とその燃料補給、移動性、支払いの履歴を集約して把握できます。その特定のデータは社内で貴重なものであり、燃料コスト、車両更新、ルートの推奨、一般的なドライバーの幸福度を最適化するための洞察を提供します。また、企業、自動車メーカー、小売業者、その他のブランドがコネクテッド・ドライビング体験に取り組みたいと考えているブランドを促進することなど、外部面でも価値があります。
EoTデータ・マーケットプレイスの参加者として、車両所有者は、データ資産のアクセス可能性と使用方法を管理するスマート・コントラクトに支えられたデータ資産を公開し、収益化することで、コンプライアンスを確保できます。また、EoTデータを活用したサードパーティーの開発者ソリューションを促進するために、APIの形式でデータ・サービスを公開することを決定する場合もあります。
集合的な価値は、EoTデバイス、ユーザー、業界横断的な参加者で構成される代表的で接続されたエコシステムにあり、大規模に導入を通じて引き起こされるネットワーク効果を備えています。EoTエコシステムへの参加者が増えるほど、ユースケースからの潜在的な価値と全体的な成果は高くなります。
EoTデータの所有者は、行動、使用状況、インタラクションのコンテキストを提供します。データ仲介サービスは、データ所有者の権限とデータ主権ルールにより管理され、関連するエコシステム参加者全体で許可されたデータの検出、探索、使用を促進します。
EoTの中心には、価値あるマーケットプレイスを実現し成長させるIoTユーザーデータ所有者の許可に基づく同意があります。消費者か企業かを問わず、データ所有者は、EoTデバイス・データの価値を高め、増幅する重要な行動、使用状況、インタラクションに関する洞察を提供します。したがって、データ所有者は、エコシステムの価値をさらに高めるために、生成されたデータや所有しているデータを共有する動機を明確にし、プライバシーを保護しながらそれができるようにする必要があります。
重要なイネーブラーは、データ所有者とIoT（モノのインターネット）デバイス向けに、分散型IDとデジタル・ウォレットを導入することで、キー・アイデンティティーと、接続されたデバイスや資産との取引手段の両方を提供することです。
車両の場合、特定の要因を特定の車両に接続することで、要因固有の行動パターンと車両の使用状況が明らかになります。このペアリングにより、特定のドライバーの幸福度に関する洞察が得られるだけでなく、車両会社やそのエコシステムパートナーから、そのドライバーに関する状況に応じてパーソナライズされた推奨事項も生成されます。行動パターンのデータ所有者であるドライバーには、付加価値サービスまたはロイヤルティー・プログラムの提供を通じて、匿名化されたデータをエコシステムと共有する適切な動機付けを行う必要があります。
コネクテッド・デバイスの普及により、データを実行可能な現実世界の洞察に抽出し、融合、洗練するための拡大し続ける市場が生まれています。EoTは、相互運用可能なインフラストラクチャー、共通の規格、データとサービスの接続ファブリックに基づいたオープン・イノベーション・プラットフォーム上に構築する必要があります。これらのオープン・イノベーション・プラットフォームのエンジニアリングは、オープン・システム、レジリエンス、参入障壁の低さという基本原則に基づいた集団的な作業です。主要な価値層がデータ、データ・サービス、データ製品で構成されるマイクロサービスとツールキットのマーケットプレイスによって、このインフラストラクチャーへのアクセスが可能になります。
