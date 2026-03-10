EDIとは、取引パートナー間で請求書、発注書、サプライチェーン情報などのビジネスデータや文書を電子的に（多くの場合自動的に）リアルタイムで送信するためのシステムと標準規格を指します。

EDI取引では、ある組織のEDIアプリケーションから別の組織のEDIアプリケーションへ、情報が直接移動します。EDI標準は、各文書内の情報の位置と順序を定義します。

EDIソリューションは、自動化、拡張性、標準化を通じて多くのメリットをもたらし、EDIは数十年にわたり企業間（B2B）のやり取りにおける文書交換の手段として好まれてきました。特に、自動生成された標準化フォームにより、データが合理化され、手動で入力する必要性が軽減または排除され、エラーに関連するコストが削減されます。

一部の企業や業種・業務では、EDIの使用は選択ではなく必須条件です。多くの大手小売業者やメーカーが、ビジネス・プロセスに必要なEDI要件とコンプライアンスを定めています。

取引先間で要件のばらつきが発生する可能性があります。例えば、コンプライアンス規制、ドキュメントマッピング要件、通信プロトコル、テスト・プロセスの違いなどです。このことがEDI規格の一般的な複雑さと相まって、EDIのオンボーディングが困難で時間のかかるプロセスになる可能性があります。

ただし、標準化され十分に文書化された社内オンボーディング・プロセス、適切なミドルウェア・ツール、ビジネス・パートナーとの明確なコミュニケーションによって、EDIセットアップの課題を軽減することができます。また、データ精度の向上やEDIコンプライアンスを必要とする企業との取引が可能になるなど、EDIのメリットを組織が享受できるようになります。