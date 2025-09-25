Pythonにより近いデータベース管理

Djangoプロジェクトを起動すると、SQLを使用することなくアプリケーションのデータ・モデル全体をPythonで構築できます。 Djangoは、オブジェクト関係マッピング（ORM）を使用して従来のデータベース構造をPythonクラスに変換し、完全なPython環境での作業を容易にします。 Django-MySQLは、JSONデータ型と関連機能をサポートします。

Djangoでは、お客様のデータベース表がPythonクラスになります。 Webアプリケーションは、Djangoモデルを介してデータにアクセスし、管理します。 データベースのフィールドは、単純にクラス属性に変換されます。 Pythonでのクラス属性定義に慣れていれば、Djangoデータベースを簡単に設計し、管理できます。

Django Webフレームワークは、アプリケーションのデータベースとの完全統合への近道を提供します。 また、CRUD（作成、読み取り、更新、削除）機能、HttpResponse、クロスサイト・スクリプティング、ユーザー管理、ソフトウェア管理機能などを提供します。 パッケージをインポートし、データベースに接続してから、製品が独自のものとなるようなアプリケーションのパーツの開発に戻ります。

テンプレートを使用した動的ページの作成

DjangoはWebアプリ開発用に設計されているため、ユーザー独自のデータを表示するダイナミックHTMLを簡単に作成する方法が必要です。 Djangoアプリケーションは、Djangoテンプレート言語（DTL）と呼ばれる内蔵のテンプレート作成エンジンを使ってダイナミックHTMLを作り出します。

HTMLテンプレートでは、Django開発者は静的要素（色、ロゴ、テキストなどのデザイン要素を含む）をデータ（ユーザー名や場所など）と組み合わせてその場で新しいWebページを作り出すことができます。 モデル・ビュー・コントローラー（MVC）を使用すると、ユーザーのログイン時にアプリケーションがユーザーに名前で話しかけるようにしたい場合に、静的テキスト（「Xさん、サイトへようこそ」）を表示し、続いて動的プレースホルダーを使用してデータベースからユーザーの名前を表示するテンプレートを自動的に構築できます。 ページのレンダリング時に動的要素が静的要素と組み合わされ、シームレスなユーザー体験が作り出されます。

セキュリティーの向上

「Djangoとは何か」という問いに答える場合、Djangoがセキュリティー対策のために提供している特別機能について説明する必要があります。 Webアプリ、特にユーザーのログイン情報や金融データを保存するアプリケーションは、しばしばハッカーの標的となります。 Djangoは、お客様のアプリケーションとユーザーの保護に役立つ機能を提供しています。

ユーザーが入力するデータを受け入れるサイトにとって、最大のリスクの1つは、悪意のあるユーザーがデータと共にシステムに破滅的な影響を及ぼす可能性のあるコードを注入することです。 このような攻撃から保護するためにDjangoテンプレートは、ユーザーが入力するフィールドで、一般的なHTML文字を自動的にエスケープ処理します。 例えば、「<」を自動的に「＆lt;」に変換して、お客様のプログラムに悪意のあるコードを投入することを困難にします。 同様にして、DjangoはSQLインジェクションからも保護し、ユーザーが独自のコードをデータベースに潜り込ませることができないよう、許可されていないコマンドを再解釈します。

Web開発者も、Django APIはクロスサイト・リクエスト・フォージェリー（CSRF）保護を自動的に使用して、ユーザー固有の秘密トークンをPOSTリクエストに挿入すると期待できます。 その結果、Web開発者は、悪意のあるユーザーが、他のPOSTリクエストを複製して認証されているユーザーになりすますことを防げます。

Djangoの保護は、明確なセキュリティー機能にとどまりません。セキュリティー対策は、Djangoユーザー層の広範囲にわたる経験と知識によって強化されています。 ゼロからWebアプリを構築する場合には、誤ってモジュールにセキュリティーの脆弱性を導入してしまうリスクがあります。 Djangoのパッケージは、幅広く使用され、オープンソースであると共にWeb開発者から良いレビューも受けているため、お客様はデータ保護への自信を持つことができます。