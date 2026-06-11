DPIAプロセスは、通常はプロジェクト計画の初期段階で完全なアセスメントが必要かどうかを判断することから始まります。

アセスメントが必要な場合、組織は通常、関連するデータ処理活動を詳細にマッピングします。これらのマップには、個人データの収集方法、誰から収集したか、処理の目的、データの保持期間が記載されています。

その後、リスク分析が行われ、データから生じる可能性のある危害（金銭的損失、差別、風評被害、さらには肉体的危機）について、その可能性と重大性が評価されます。

特定されたリスクごとに、組織は軽減策を文書化します。軽減策には、暗号化やアクセス制御などの技術的保護措置や、スタッフの研修、プロジェクト全体の設計選択などの組織的な手順が含まれます。GDPRは、企業に対して設計によるデータ保護の原則を採用するよう指示しています。言い換えれば、データ保護は後から付け加えるものではなく、企業が行うすべての活動に組み込む必要があるということです。

軽減した後も、規制当局が「残存リスク」と呼ぶものは残ります。これは、合理的な対策を講じた後でも持続するリスクです。残存リスクが高いままである場合、組織はその国の監督当局に通知しなければなりません。

GDPRに基づき、一部の組織はデータ保護責任者（DPO）、つまりGDPRコンプライアンスを担当する独立した執行役員を任命する必要があります。DPOが存在する場合、多くはDPIAプロセスを主導し、少なくともプロセス全体を通じて協議の対象となります。

データ処理の影響を受ける利害関係者は、通常、可能な限り関与します。一部の規制当局は、DPIAプロセスの合理化に役立つツールを備えています。たとえば、英国の情報コミッショナーオフィス（ICO）の場合、7つのステップで構成された無料でダウンロード可能なDPIAテンプレートがあります。（英国はもはやEU加盟国ではありませんが、英国には英国GDPRと呼ばれるEUのGDPRと非常によく似た法律があります。）フランスの同等の組織(CNIL、「Commission nationale de l'informatique et des libertés」)は、オープンソース・ソフトウェアをリリースしています。スペイン当局は、サイトに、公共機関と民間企業向けの異なるテンプレートと、リスク管理に関する包括的なガイドを公開しています。

大まかに言うと、このようなツールとガイドは、効果的なDPIAプロセスが早期に開始され、個人のプライバシーとプライバシーのリスクに最初から取り組むことを強調しています。