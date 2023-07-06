データ整合性テストとは

データの正確さとは、データ値の正しさと、それらが記述する実世界の実体を表している度合いを指す。

データ整合性テストは、データ値が期待される形式、範囲、タイプに準拠していることを検証することで、データが正確であることを保証するのに役立ちます。

このプロセスには、スペルミス、誤った値や欠落した値などのデータ入力エラーがないかチェックすることも含まれます。

2. データの一貫性を維持

データの一貫性とは、異なるシステム間または単一システム内に保存されているデータの均一性です。

データ整合性テストは、事前定義されたルールに従ってデータの更新、挿入、または削除が行われ、これらの変更が影響を受けるすべてのシステムに一貫して伝播されることを保証することで、一貫性を維持するのに役立ちます。

こうしたプロセスは誤ったデータ分析につながる恐れのある、重複や競合のエントリーなどのデータの異常を防ぐのに役立ちます。

3. データの信頼性の保護

文脈依存型異常 とは、特定のコンテキストにおいて標準から逸脱しているデータ・ポイントのことです。データの信頼性とは、必要なときに正確で完全なデータを一貫して提供するデータ・ストレージ・システムの能力を指します。

データ整合性テストは、最初のインプットからストレージ、取得、処理まで、データのライフサイクル全体を通じて、データが破損されず、アクセス可能であることを保証することで、データの信頼性を保護するのに役立ちます。

データ整合性テストを定期的に実施することで、組織は潜在的な問題がエスカレートする前に検知して解決し、データの信頼性と信用性を確保できます。

