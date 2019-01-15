金融サービス組織にとって、クラウドへの移行はこれまで以上に重要になっています。
顧客や株主からの新たな要求と規制要件の増大に伴い、組織は俊敏性、イノベーション、カスタマイズの向上を実現できるITエコシステムを備えている必要があります。セキュリティ、データ・プライバシー、コンプライアンスに関する懸念から躊躇している方のために、銀行業界でクラウド・コンピューティング使用のリスクを軽減するためのクラウド移行の5つの鍵を紹介します。
多くのクライアントは計画を立てないまま私のもとを訪れますが、計画なしでクラウド移行を開始すると、失敗することになります。組織は、規制遵守を確保しながら顧客向けの金融取引を処理するためのスピードや機敏性など、固有のビジネス要件を満たすストラテジーを策定する必要があります。そのためには、ポートフォリオ分析を実行して、現在のシステム、アプリケーション、プロセスを調査し、IT環境とワークロードを徹底的に理解しなくてはなりません。不完全な分析にならないように、一貫した形式で情報を収集するツールを必ず使用してください。
アプリケーションをどこかに移動する前に、どのアプリケーションがクラウドに適しているかを判断します。クラウド対応アプリケーションには、標準化されたアプリケーション、自己完結型のワークロード、サービス指向アーキテクチャーを使用して開発されたアプリケーションなどがあります。対象となる環境を選択する前に、組織の金融サービス・ポートフォリオ全体のアセスメントを完了します。高度なカスタマイズが必要なアプリなど、移行やモダナイズができないアプリケーションの場合は、アプリケーション・ライフサイクル管理プロセスに配置して、その存在を定期的に正当化する必要があります。理想としては、これらのアプリケーションを置き換える、または廃止するためのタイムラインを作成します。
金融サービス組織の中核的な強みはクラウド移行ではなく金融サービスであるため、移行の専門知識を持つクラウドの専門家と協力することが最善です。クラウド移行は、以前はインフラストラクチャーの節約を利用したリフト・アンド・シフト・オペレーションでしたが、現在では、ハイブリッドIT（通常はマルチクラウド）環境で機能するようにアプリケーションを適応させ、モダナイズすることが含まれます。オランダの銀行ABN Amroは、IBMプライベート・クラウドへの移行に必要なクラウド移行の専門知識とテクノロジーを確保するため、ITインフラストラクチャの管理、標準化、簡素化に関する10 年間の契約をIBMと締結しました。このクラウド・ソリューションは、クラウド移行コンサルティングの数十年にわたるエクスペリエンスに基づいた提供方法論に基づいて構築されたツール、アクセラレータ、コグニティブ機能、業界のベスト・プラクティスを提供します。ABN Amroの投資が組織の柔軟性、俊敏性、スピードを高めている様子の詳細は、動画をご覧ください。
金融サービス業界には、機密性の高い個人情報や財務情報が多数存在します。このような規制の厳しい環境でデータの整合性が失われると、深刻な結果が生じる可能性があります。幸いなことに、適切なファイル転送ツールを使用し、プラットフォーム固有のベスト・プラクティスに従うことで、そのリスクを大幅に軽減できます。
データ損失を防ぐことに加えて、ビジネス・プロセスを検証し、クラウド移行によってビジネス価値とオペレーションが維持されるようにする方法を確立します。データが破損した場合に備えて、比較用のしっかりとしたバックアップを作成しておくことが重要です。また、選択するサービス・プロバイダーが検証プロセスの専門知識を持っていることを確認してください。
アプリケーションをクラウドに移行した後に、組織は新しいエコシステムを管理し、サポートとコストの観点から統合し、リスクとセキュリティーを制御する方法を確立する必要があります。ストラテジーから実装まで、クラウド導入のライフサイクル全体を網羅し、アプリケーション、インフラストラクチャー、運用を垂直統合されたソリューション・ビューを提供する包括的なソリューションが必要です。専用クラウド・サービスの必要性を認識したLloyds Banking GroupはIBMと10年契約を締結しました。この契約に基づき、IBMは英国のLloydsとIBMの両データセンターで安全にホストされる専用のクラウド・サービスを提供し、新しいクラウドへのアプリケーション移行サービスを管理することになりました。
IBMクラウド・ソリューションの提供方法論は、エンドツーエンドの分析プラットフォーム上に構築されており、そこで得られた教訓がパターン、ルール、その他のカスタム分析に変換されています。このソリューションは、データ収集から移行の実行、さらには移行後の活動に至るまで、すべてのフェーズにおけるクラウド移行に対する体系的なアプローチを提供します。
