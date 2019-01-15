金融サービス業界には、機密性の高い個人情報や財務情報が多数存在します。このような規制の厳しい環境でデータの整合性が失われると、深刻な結果が生じる可能性があります。幸いなことに、適切なファイル転送ツールを使用し、プラットフォーム固有のベスト・プラクティスに従うことで、そのリスクを大幅に軽減できます。

データ損失を防ぐことに加えて、ビジネス・プロセスを検証し、クラウド移行によってビジネス価値とオペレーションが維持されるようにする方法を確立します。データが破損した場合に備えて、比較用のしっかりとしたバックアップを作成しておくことが重要です。また、選択するサービス・プロバイダーが検証プロセスの専門知識を持っていることを確認してください。