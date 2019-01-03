ブロックチェーンとデータベースの主な違いは、集中化です。データベースで保護されているすべてのレコードは集中管理されていますが、ブロックチェーンの各参加者はすべてのレコードとすべての変更の安全なコピーを保持しているため、各ユーザーはデータの出所を確認できます。マジックは、矛盾があるときに起こります。各参加者は記録のコピーを保持するため、ブロックチェーンは信頼性の低い情報を即座に特定して修正します。あなたの友人の時計はすぐに夏時間に自動修正します。遅刻するように第三者が悪意を持って時間を変更した場合でも、その時間は即座にすべての参加者と照合され、修正されます。

コード化されたビジネス ロジック (スマート コントラクト) とコンセンサスに基づいてデータが自動的に識別され、修正される場合、参加者は本質的にそれを信頼することができます。2 つの企業が連携する場合、データベースはデータベース管理者 (DBA) によって保守および更新されるため、企業がいずれかのデータベース、またいずれかのレコードを共有することはほとんどありません。DBAはどちらかの企業から資金提供を受けており、一方の企業の成功と利害関係がありますが、もう一方の企業と関係があるとは限りません。自分たちの会社にメリットをもたらす変化をしようとしても、もう一方の企業がそれを知ることはありません。また、より悪意のある注意として、競合他社がDBAを買収することを決定した場合、その競合他社は、どちらの参加企業にも気付かれずに、データベースに必要な変更を加えることができます。

ブロックチェーン技術をデータプロセスに組み込むことで、単一障害点（この場合はDBA）を除去し、参加者の一方が変更を行った場合、他の参加者がその変更を直ちに修正するようにします。データが自動的に修正された後、改変不可能な変更の記録に、どの参加者が変更を試みたかも示されます。データ・プロセスが保護されると、企業は提携先企業間で共有されるデータを信頼できるだけでなく、競合他社が共有するデータも信頼できるようになります。例えば、Samsung社とApple社が相互にテクノロジーを共有している場合、Samsung社はApple社がテクノロジーに対して支払いを行ったことを信頼することができ、Apple社はSamsung社がテクノロジーに対して支払いを行ったことを信頼することができます。