暗号通貨に精通している方は、ブロックチェーンにも精通していることでしょう。ブロックチェーンは、取引が正確で、透明性があり、変更不可能であることを保証する基盤となるテクノロジーです。このテクノロジーが重要な理由多数の利害関係者にまたがって仕事をする場合、根本的な不整合が常に存在します。相手を完全に信頼しても、ヒューマンエラーは避けられません。
簡単な例を見てみましょう。夕食に友人と会う予定で、その友人の時計の時刻がサマータイムに修正されていなかった場合、それはわざとではありませんが、だからといって遅刻は避けられません。ブロックチェーン技術は、この修正を自動的に行う携帯電話の時計と同じように動作しますが、単一の集中化された意思決定者からの「時間」ではなく、ネットワーク上のすべての参加者による多数派投票を通じて修正が行われます。
ブロックチェーンとデータベースの主な違いは、集中化です。データベースで保護されているすべてのレコードは集中管理されていますが、ブロックチェーンの各参加者はすべてのレコードとすべての変更の安全なコピーを保持しているため、各ユーザーはデータの出所を確認できます。マジックは、矛盾があるときに起こります。各参加者は記録のコピーを保持するため、ブロックチェーンは信頼性の低い情報を即座に特定して修正します。あなたの友人の時計はすぐに夏時間に自動修正します。遅刻するように第三者が悪意を持って時間を変更した場合でも、その時間は即座にすべての参加者と照合され、修正されます。
コード化されたビジネス ロジック (スマート コントラクト) とコンセンサスに基づいてデータが自動的に識別され、修正される場合、参加者は本質的にそれを信頼することができます。2 つの企業が連携する場合、データベースはデータベース管理者 (DBA) によって保守および更新されるため、企業がいずれかのデータベース、またいずれかのレコードを共有することはほとんどありません。DBAはどちらかの企業から資金提供を受けており、一方の企業の成功と利害関係がありますが、もう一方の企業と関係があるとは限りません。自分たちの会社にメリットをもたらす変化をしようとしても、もう一方の企業がそれを知ることはありません。また、より悪意のある注意として、競合他社がDBAを買収することを決定した場合、その競合他社は、どちらの参加企業にも気付かれずに、データベースに必要な変更を加えることができます。
ブロックチェーン技術をデータプロセスに組み込むことで、単一障害点（この場合はDBA）を除去し、参加者の一方が変更を行った場合、他の参加者がその変更を直ちに修正するようにします。データが自動的に修正された後、改変不可能な変更の記録に、どの参加者が変更を試みたかも示されます。データ・プロセスが保護されると、企業は提携先企業間で共有されるデータを信頼できるだけでなく、競合他社が共有するデータも信頼できるようになります。例えば、Samsung社とApple社が相互にテクノロジーを共有している場合、Samsung社はApple社がテクノロジーに対して支払いを行ったことを信頼することができ、Apple社はSamsung社がテクノロジーに対して支払いを行ったことを信頼することができます。
共有されているデータを競合他社が信頼できれば、興味深いことが起こります。業界内のより多くの参加者がブロックチェーン・ネットワークに参加し、データの可視性を高める機会が生まれるのです。前の例を拡張すると、Samsung社とApple社がブロックチェーン・ネットワーク上でテクノロジーとデータを共有し、運輸会社がネットワークに参加した場合、運輸会社がネットワークで共有したいデータに、他の各参加者がすぐにアクセスできるようになり、各自のレコードに複製されます。参加者のいずれかが変更を加えるたびに、レコードの新しいバージョンがすべての参加者によって検証されます。この場合、Apple は Samsung の工場から Apple の製造センターまでの出荷を追跡できます。
さらに、銀行がネットワークに追加されると、データ内の条件が満たされると、トランザクション後の銀行および各参加者への支払いが自動的にトリガーされます。また、このデータはすべての参加者によって保護および検証されるため、どの参加者も、データ内の条件トリガーを満たすためにデータを不正に、または意図せず変更することはありません。
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。