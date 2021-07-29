IoTデータを不変のブロックチェーン台帳に送信し、説明責任、安全性、信頼性を高めることで、ビジネスを変革することができます。
モノのインターネット（IoT）により、インターネット上のデバイスがプライベート・ブロックチェーン・ネットワークにデータを送信して、共有トランザクションの改ざん防止記録を作成できます。IBM® Blockchainにより、ビジネス・パートナーはIoTデータをお客様と共有したりアクセスしたりできますが、一元的な制御や管理は必要ありません。各取引を検証することで、不要な意見の相違を防ぎ、許可を受けたすべてのネットワークメンバー間の信頼を築くことができます。
各取引は記録され、データ・ブロックに入れられ、追加のみが可能で改ざんや変更が不可能なセキュアで不変のデータ・チェーンに追加されます。
IBM® Watson IoT Platform を使用すると、管理、分析、カスタマイズ、および許可されたクライアントとパートナー間で共有するデータを選択できます。
IBM Blockchain Platformはオープンで相互運用可能です。また、Red Hat OpenShift向けに最適化された主要なHyperledger Fabricプラットフォームの最新バージョンを使用して、お客様のマルチクラウド環境に合わせて構築できます。
IBM Blockchainは、IoTデバイスとセンサーから提供されるデータを活用してプロセスを合理化し、エコシステム全体で新たなビジネス価値を生み出します。
貨物輸送は、さまざまな関係者がそれぞれに異なる優先順位で関与する複雑なプロセスです。IoT対応のブロックチェーンは、輸送用コンテナの温度、位置、到着時間、移動状況を保存することができます。
改ざん不可能なブロックチェーン取引により、すべての関係者がデータを信頼し、製品を迅速かつ効率的に移動させるために決断を下すことができます。
航空機、自動車、その他の製品に組み込まれるコンポーネントを追跡する機能は、安全性と規制遵守の両方にとって重要です。共有のブロックチェーン台帳に保存されたIoTデータにより、すべての関係者が製品のライフサイクルを通じてコンポーネントの出所を確認できます。
この情報を規制当局、運送業者、製造業者と共有することは安全かつ容易であるだけではなく、費用対効果も高くなります。
IoTデバイスは、重要なマシンの安全性とその保守の状態を追跡します。エンジンからエレベーターに至るまで、ブロックチェーンは運用データの改ざん不可能な台帳と、その結果としての保守を提供します。
サードパーティーの修理業者は、ブロックチェーンを監視して予防保守を確認し、作業をブロックチェーンに記録することができます。記録は、コンプライアンスを検証するために政府機関と共有することもできます。
IBM Blockchainは、許可されたブロックチェーン・ソリューションを通じてサプライチェーン・パートナーが信頼できるデータを共有できるように支援しすることで、すべてのメンバーがメリットを享受できます。
製品とプロセスに関するリアルタイムで普遍的な洞察により、顧客との信頼関係を強化し、グローバル・サプライチェーン全体でのコラボレーションを促進します。
各ネットワーク参加者によってほぼリアルタイムで更新および検証されるオープンで中立的なプラットフォームにより、サプライチェーン全体で1つの真実にアクセスできるようになります。
IBM Blockchainソリューションは、分散台帳テクノロジーとエンタープライズ・ブロックチェーンを使用して、クライアントが業務における俊敏性、接続性、新しい収益源を推進できるよう支援します。 信頼できるエンドツーエンドのデータ交換とワークフローの自動化により、組織の境界を越えましょう。