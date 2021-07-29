IoTデバイスは、重要なマシンの安全性とその保守の状態を追跡します。エンジンからエレベーターに至るまで、ブロックチェーンは運用データの改ざん不可能な台帳と、その結果としての保守を提供します。



サードパーティーの修理業者は、ブロックチェーンを監視して予防保守を確認し、作業をブロックチェーンに記録することができます。記録は、コンプライアンスを検証するために政府機関と共有することもできます。