社会的利益のためのブロックチェーンとは

慈善団体、非営利団体、および非政府組織（NGO）は、多くの場合、支援の意思があり、それが可能な企業ドナーに達する適切なテクノロジーがありません。 問題が、より最新のITインフラストラクチャーへの資金提供であれ、社内スキルの拡張であれ、あるいは、他のリソースの検索であれ、重要な接続が失われたり、まったく確立されない可能性があります。 さらに、企業のドナーが必要とする受託者責任と財務の可視性のレベルは、それらに対処する準備ができていなければ、組織を圧倒してしまう可能性があります。

ブロックチェーン技術は、変化を起こすための新しいモデルを実現し、知識を進歩させ、企業ドナーからの要件に対応する共有記録システムを作成できるように社会組織を支援します。