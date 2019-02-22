一般に、ブロックチェーン・データがデータサイエンティストを助けるには、具体的に少なくとも5つの方法があります。

信頼の確保（データ完全性）

ブロックチェーンに記録されたデータは、品質を保証する検証プロセスを経ている必要があるため、信頼できます。また、ブロックチェーン・ネットワーク上で行われるアクティビティーやトランザクションを追跡できるため、透明性も提供されます。

昨年、Lenovoは、不正な文書やフォームを検知するためのブロックチェーン・テクノロジーのユースケースを紹介しました。PC大手企業は、ブロックチェーン・テクノロジーを使用して、デジタル署名でエンコードされた物理文書を検証しました。デジタル署名はコンピューターで処理され、文書の信頼性はブロックチェーンの記録を通じて検証されます。

多くの場合、データの完全性は、データブロックに関する出所とやりとりの詳細がブロックチェーンに保管され、それが処理される前に自動的に検証されることで確保される。

不正行為の防止

ブロックチェーンはコンセンサス・アルゴリズムを使用してトランザクションを検証するため、単一のユニットがデータ・ネットワークに脅威をもたらすことは不可能です。異常に動作し始めたノード（またはユニット）は簡単に識別され、ネットワークから削除することができます。

ネットワークが非常に分散されているため、単一の当事者が検証基準を変更し、システム内に不要なデータを許可するのに十分な計算能力を生成することはほぼ不可能です。ブロックチェーンのルールを変更するには、ノードの大部分をプールしてコンセンサスを作成する必要があります。これは、単一の悪意のある攻撃者だけでは達成することは不可能です。

予測を行う（予測分析）

ブロックチェーンのデータは、他の種類のデータと同様に分析することで、行動や傾向に関する洞察を明らかにし、将来の結果を予測するために使用することができます。さらに、ブロックチェーンは、個人または個々のデバイスから収集された構造化データを提供します。

予測分析では、データサイエンティストが大規模なデータセットに基づいて、ビジネスに関連する顧客の嗜好、顧客生涯価値、変動的な価格、チャーンレートなどの社会イベントの結果を高精度で判断します。ただし、社会的センチメントや投資マーカーなど、ほぼすべてのイベントが適切なデータ分析で予測できるため、これは洞察に限定されません。

また、ブロックチェーンは分散型の性質を持ち、膨大な計算能力を持つため、小規模組織であってもデータサイエンティストは広範な予測分析タスクを実施できます。これらのデータサイエンティストは、クラウドベースのサービスとしてブロックチェーンネットワーク上で接続された数千台のコンピューターの計算能力を使用して、他の方法では不可能な規模で社会的結果を分析できます。

リアルタイムのデータ分析

金融システムや決済システムで実証されているように、ブロックチェーンは国境を越えたリアルタイムの取引を可能にします。いくつかの銀行やフィンテックイノベーターは、ブロックチェーンを検討している。なぜなら、地理的な障壁に関係なく、巨額の迅速な決済、実際にリアルタイムの決済が可能だからです。

同じように、大規模なデータのリアルタイム分析を必要とする組織は、その実現のためにブロックチェーン対応システムを呼び出すことができます。ブロックチェーンを使用することで、銀行やその他の組織はデータの変化をリアルタイムで監視できるため、不審な取引をブロックするか、異常な活動を追跡するかなど、迅速な意思決定を行うことができます。

データ共有の管理

この点で、データ研究から取得されたデータはブロックチェーンに保管できます。そうすることで、プロジェクト・チームは、他のチームがすでに実施したデータ分析を繰り返し行ったり、すでに使用されたデータを誤って再利用したりすることがなくなります。また、Blockchain Platformは、プラットフォームに保存された分析結果を取引することによって、データサイエンティストが作業を収益化するのに役立ちます。