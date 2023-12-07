OLAPデータベース・システムは、1990年代初頭の始まりから大幅に進化してきました。当初は、大量の多次元データを処理するために設計され、企業がドリルダウン、ロールアップ、スライスアンドダイスなどの複雑な分析タスクを実行できるようにしました。

初期のOLAPシステムは、独自のデータ・ストレージ構造とクエリー言語を備えた個別の特殊なデータベースでした。このサイロ化されたアプローチは、多くの場合、データの冗長性と複雑さを増大させ、他のビジネス システムとの統合を妨げます。2010年代には、列指向OLAP（C-OLAP）とインメモリーOLAP（IM-OLAP）テクノロジーが注目を集めました。 C-OLAPはクエリ処理を高速化するために最適化されたデータ・ストレージを、一方、IM-OLAPはメモリにデータを保管して、データ・アクセスのレイテンシーを最小限に抑え、リアルタイム分析を可能にしました。これらの進歩により、OLAPシステムの性能と拡張性がさらに向上しました。

今日、OLAPデータベース・システムは包括的で統合されたデータ分析プラットフォームとなり、現代のビジネスの多様なニーズに対応しています。クラウドベースのデータウェアハウスとシームレスに統合され、さまざまなソースからのデータの収集、ストレージ、分析が容易になります。