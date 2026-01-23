エージェント型コマースは、生成AIを商取引に統合する次の段階の一部です。2026年のIBM Institute for Business Valueの調査によると、利用者の45％が既に購入プロセスの一部にAIを活用しています。

その用途は、レビューの解釈からお得な情報の検索まで多岐にわたり、利用者の習慣がAIに基づいた購入決定にシフトしていることを示しています。他の研究では、エージェント型コマースは2030年までに世界で3兆～5兆米ドルの価値を生み出す可能性があると示唆されています1

現在の波は、生成AIの進歩とツール・エコシステムによって形成されており、アシスタント内で使用されるOpenAIモデルから、Amazonなどのマーケットプレイスとの関わりが増えている小売業の統合まで多岐にわたります。

レコメンデーション・エンジンやチャットボットなど、以前の世代の小売AIは事後対応型で、人間による段階的なプロンプトが必要でした。最新のエージェント型AIエージェントは、従来のエージェントと3つの点で異なります。

自律性 ：ユーザーからの絶え間ないインプットなしでも、事前に定義されたフレームワークやガードレールに従って行動できます。

：ユーザーからの絶え間ないインプットなしでも、事前に定義されたフレームワークやガードレールに従って行動できます。 推論 ：価格変更や在庫切れなどの状況に基づいて推奨事項やアクションを調整します。

：価格変更や在庫切れなどの状況に基づいて推奨事項やアクションを調整します。 相互運用性：オープンAPIとオープンソース・コネクターを通じて多くのAIプラットフォームやワークフローに統合され、複数のシステム間での自動化が可能になります。

以前のコマースAIは、問い合わせへの応答や静的な製品の提案に限定されていました。しかし、今日のエージェントは、ショッピング・アシスタント、ショッピング・エージェント、または販売業者エージェントとして機能することができます。ChatGPT、Gemini、Perplexityなどのアプリケーションに組み込むことができます。自然言語による対話を通じて、クエリーの意図を構造化された製品データと照合し、eコマース・プラットフォームや物理的な小売システム全体で支払いやその他のタスクを管理します。

これらのショッピング・エージェントは、単に靴を推奨するだけではなく、 eコマース・プラットフォームをナビゲートし、複数の小売業者の価格を比較し、クーポンを適用して、事前に承認されたエージェントによる支払い方法を使用して購入を完了します。

エージェント型コマースが進化し続けるにつれて、利用者の行動と期待も次に進む。今日、顧客は特定の製品やサービスを探すために特定のサイトやプラットフォームにアクセスすることに慣れています。しかし、エージェント型コマースはその境界線を曖昧にし、同じ製品やサービスを別の手段で購入できるようにします。

例えば、利用者が家庭用品を再注文したり、ホテルを予約したり、サブスクリプションを更新したりする必要がある場合があります。従来のモデルでは、これらのタスクを完了するために1つ以上のWebサイトにアクセスしていました。エージェント型コマースを使えば、AIエージェントに支援を依頼することができます。エージェントは、会話型インターフェースまたは接続されたサービスを通じてトランザクションを完了します。ユーザーは小売業者のWebサイトやアプリにアクセスする必要はありません。

導入は、企業と利用者の両方で加速しています。多くのスタートアップ企業は現在、エージェントのオーケストレーション、評価、ガバナンスのためのデプロイ可能なコンポーネントを提供しています。これらのコンポーネントは、多くの場合、使いやすくするために、オープンソースのフレームワーク上に構築されます。