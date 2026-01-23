エージェント型コマースは、AIエージェントが利用者や企業に代わって購入の調査、交渉、完了を行う売買アプローチであり、多くの場合は人間が直接介入することはありません。
AIエージェントは、人工知能を搭載したシステムで、利用可能なツールを使ってワークフローを設計することにより、自律的にタスクを実行します。より単純なルールベースのチャットボットはスクリプト化されたプロンプトに応答できます。最新のインテリジェント・エージェントはより広範な機能を備えており、複数のシステムやAIプラットフォームにわたって推論して計画し、行動します。
従来のeコマースのエクスペリエンスとは異なり、人が手作業で商品を検索し、選択肢を比較し、レビューを読み、ステップバイステップでチェックアウトを済ませる必要がありました。しかし、エージェント型コマースでは、その作業の多くをAIエージェントに移行します。従来のフローでは、買い物客はタブと小売店の間を行き来して選択肢を評価し、チェックアウト時に手動で情報を入力する必要がありました。
エージェント型コマースでは、AI搭載のショッピング・アシスタントが要件を事前に収集し、複数の小売業者をリアルタイムでスキャンし、ユーザーの好みや制約に照らして製品を評価し、ユーザーに代わって購入や推奨を行います。これによりプロセスが合理化されます
エージェント型コマースはオンライン・ショッピング以外にも活用可能です。旅行やチケット販売、サブスクリプションやデジタル・サービス、物理的な小売統合など、幅広いコマース・エクスペリエンスに関連しています。
エージェント型コマースは、生成AIを商取引に統合する次の段階の一部です。2026年のIBM Institute for Business Valueの調査によると、利用者の45％が既に購入プロセスの一部にAIを活用しています。
その用途は、レビューの解釈からお得な情報の検索まで多岐にわたり、利用者の習慣がAIに基づいた購入決定にシフトしていることを示しています。他の研究では、エージェント型コマースは2030年までに世界で3兆～5兆米ドルの価値を生み出す可能性があると示唆されています1
現在の波は、生成AIの進歩とツール・エコシステムによって形成されており、アシスタント内で使用されるOpenAIモデルから、Amazonなどのマーケットプレイスとの関わりが増えている小売業の統合まで多岐にわたります。
レコメンデーション・エンジンやチャットボットなど、以前の世代の小売AIは事後対応型で、人間による段階的なプロンプトが必要でした。最新のエージェント型AIエージェントは、従来のエージェントと3つの点で異なります。
以前のコマースAIは、問い合わせへの応答や静的な製品の提案に限定されていました。しかし、今日のエージェントは、ショッピング・アシスタント、ショッピング・エージェント、または販売業者エージェントとして機能することができます。ChatGPT、Gemini、Perplexityなどのアプリケーションに組み込むことができます。自然言語による対話を通じて、クエリーの意図を構造化された製品データと照合し、eコマース・プラットフォームや物理的な小売システム全体で支払いやその他のタスクを管理します。
これらのショッピング・エージェントは、単に靴を推奨するだけではなく、 eコマース・プラットフォームをナビゲートし、複数の小売業者の価格を比較し、クーポンを適用して、事前に承認されたエージェントによる支払い方法を使用して購入を完了します。
エージェント型コマースが進化し続けるにつれて、利用者の行動と期待も次に進む。今日、顧客は特定の製品やサービスを探すために特定のサイトやプラットフォームにアクセスすることに慣れています。しかし、エージェント型コマースはその境界線を曖昧にし、同じ製品やサービスを別の手段で購入できるようにします。
例えば、利用者が家庭用品を再注文したり、ホテルを予約したり、サブスクリプションを更新したりする必要がある場合があります。従来のモデルでは、これらのタスクを完了するために1つ以上のWebサイトにアクセスしていました。エージェント型コマースを使えば、AIエージェントに支援を依頼することができます。エージェントは、会話型インターフェースまたは接続されたサービスを通じてトランザクションを完了します。ユーザーは小売業者のWebサイトやアプリにアクセスする必要はありません。
導入は、企業と利用者の両方で加速しています。多くのスタートアップ企業は現在、エージェントのオーケストレーション、評価、ガバナンスのためのデプロイ可能なコンポーネントを提供しています。これらのコンポーネントは、多くの場合、使いやすくするために、オープンソースのフレームワーク上に構築されます。
エージェント型コマースは通常、いくつかの段階を経て進み、人間のインプットと独立したAIのアクションを結び付けます。
ユーザーとエージェントの関係が、エージェント型コマースの中心となります。ユーザーは、予算制限やブランドの設定などの目標、権限、制約を定義します。例えば、利用者はAIエージェントに「150米ドル未満のキャンピング・テントを探して金曜日までに配達してください」とプロンプトしたとします。ショッピング・エージェントはリクエストを解釈し、構造化された製品データにアクセスし、価格、仕様、配送の有無に基づいてフィルターを適用します。
正しく行われると、このインタラクションはフォームの入力というよりは、権限と制約を尊重しながらユーザー・エクスペリエンスを向上させるガイド付きの会話と感じられるかもしれません。
エージェント型AIは、複数ステップのワークフローを計画し、外部APIを呼び出し、途中でアクションを調整することで、標準的なAIツールの枠を超えます。この複雑さを扱う機能性により、価格変動をリアルタイムで監視したり、在庫が少なくなったときに再注文したり、人間による繰り返しの承認なしに購入を完了したりするなど、自律的なアクションが可能になります。自律性は通常、段階化されており、低リスクの購入は完全に自動化されます。しかし、高価格の購入や機密性の高い購入には依然として人間の承認が必要な場合があります。
先ほどのキャンピング・テントの例では、認定エージェントが異なるプロバイダーにわたる複数の小売業者データベースを検索して、リアルタイムで取引を比較します。また、エージェント間プロトコルを使用して、バンドル製品やロイヤルティー割引などの特典を交渉する場合もあります。
エージェント型コマースにより、商品の発見プロセスは、検索や閲覧だけではなく、特定の目標の達成に重点が置かれるようになります。エージェントは、複数のソースからの製品データを分析します。価格や可用性、配達時間、レビューなどの要素を比較します。
エージェント機能が進化するにつれて、これらのプロセスはますますマルチモーダルになり、テキスト、画像、ユーザー履歴、構造化データが組み込まれるようになりました。この開発の方向性により、LLMとエージェントが解釈できるように製品コンテンツを構造化することに重点を置いた生成エンジン最適化（GEO）への関心が高まっています。ブランドは、人間による検索だけに最適化するのではなく、AIシステムが商品を発見して使用できるように、機械可読性の商品データ、標準化された属性、明確なメタデータを必要としています。
エージェント型コマースを大規模に運用するには、小売業者やサービス・プロバイダーは、機械可読インターフェースを介してシステムにアクセスできるようにする必要があります。このアクセシビリティには通常、製品カタログ、料金体系、リアルタイムの在庫状況、返品ポリシー、保証、その他の情報のAPIの公開が含まれます。
これらのインターフェースにより、販売業者とエージェント間の通信が可能になり、AIエージェントがインベントリーを検証し、ユーザーに代わって購入を実行できるようになります。この統合は、新たな標準または提案済みの標準、つまりエージェント型コマース・プロトコル（ACP）と呼ばれることが増えています。これらの標準は、AIエージェントと販売業者がこの種の構造化された情報を交換する方法を定義することを目的としています。
エージェント決済は、エージェント型コマース・プロセスの重要な部分です。近年、主要なeコマース・プラットフォームや決済プロバイダーは、自動化された購入ワークフローやサブスクリプション管理をサポートするためにAPI機能を拡張しています。エージェントによる購入は、GoogleのAgent Payments Protocol（AP2）、VisaのAI対応トークン化認証情報、StripeのChatGPTにおける即時アプリ内チェックアウトとの統合などの委任認証システムを使用して行われます。これらの認証システムはトランザクションの透明性を確保し、不正アクセス検知をサポートする監査証跡を提供します。
購入が完了すると、エージェントは出荷の追跡や返品の管理など、他のタスクを引き受けることもあります。また、初期販売を超えて、アクセサリーや関連商品などのアフターマーケット向け製品のお勧めも開始することが可能です。
エージェント型コマースには、次のような多くのメリットがあります。
AIエージェントは、購入履歴と好みに基づいてパーソナライズされた商品のお勧めを提供することで、利用者が検索時間を短縮し、意思決定の迅速化を支援します。企業にとって、エージェント型コマースは製品発見への新たな道を提供し、対象を絞ったオファーやバンドルされた取引を通じてエージェントとのやり取りを収益化する可能性を秘めています。
エージェント型コマースは、その導入において次のようないくつかの障壁に直面しています。
エージェント型コマースはオンライン・ショッピングに関してよく議論されます。しかし、そのアプリケーションは、購買やトランザクションが複雑で、反復的で、時間に厳密さが求められるあらゆる部門に及びます。AIエージェントがベンダーや決済システムと直接やり取りする能力を獲得するにつれ、エージェント型コマースは、幅広い商業活動のための調整レイヤーとして検討されています。
企業はエージェント型コマースを利用して、特に日常的な購買やリスクの低い購買の判断を自動化できます。AIエージェントは、承認済みベンダーを検証し、数量ベースの料金体系を交渉し、注文を行うことができます。サプライチェーンにおいては、エージェントは代替サプライヤーをリアルタイムで調達することで、在庫の要件や混乱に対応することもできます。
調達リーダーの約61％が地政学的リスクと供給リスクを最大の懸念事項として挙げています。2028年までにG2000メーカーの半数がAIを活用した循環型サプライチェーンを運用化すると予想されています。エージェント型コマースは、それを実現するトランザクションおよび調整レイヤーを提供します。
小売分野では、エージェント型コマースにより、AIエージェントが定期購入を管理し、複数の小売業者の価格をリアルタイムで比較し、ユーザー定義の好みや制約に基づいて注文できるようになります。エージェントは、オンライン注文と店舗受け取りや地域配達を調整し、チャネル全体の摩擦を軽減します。小売業者にとっては、この機能により、単にブランドの可視性だけでなく、機械で読み取り可能な製品データ、在庫状況、フルフィルメントの信頼性へと競争をシフトさせることができます。
エージェント型コマースは、デジタル・サブスクリプションやライセンス、使用量ベースのサービスの管理にますます適用されるようになっています。AIエージェントは、サブスクリプションの使用状況を監視したり、十分に活用されていないサービスをキャンセルしたり、しきい値に達したときにプランをアップグレードしたり、価格やパフォーマンスの基準に基づいてプロバイダーを切り替えたりできます。このユースケースは、最初の発見よりも購入後の最適化に重点を置いています。
旅行およびホスピタリティー分野では、エージェント型コマースが航空券、宿泊、地上運輸、その他の要素を含むエンドツーエンドの予約ワークフローをサポートします。AIエージェントは、価格を監視し、条件が変化したときに旅行を再予約し、事前に定義された承認制限内で自動的に返金やクレジットを処理できます。
エージェント型コマースを採用したい組織は、次のことを行う必要があります。
エージェント型コマースを早期に導入する企業は、これらのインテリジェントなAIシステムがエコシステム内で発見、推奨、ロイヤルティーをどのように処理するかに影響を与えることができるようになります。
