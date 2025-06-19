この記事は、Microsoft社グローバル・パートナー開発担当ディレクターのナラヤナン・アランパルラム氏と、Microsoft社グローバル・パートナー・ビジネス（データおよびAI）担当ディレクターのSrinivasan Venkatarajan氏からの寄稿により執筆されました。
エージェント型AIのユースケースを現実世界のソリューションに変えることはできるだろうか。900人以上の参加者はそのように考えました。
IBMコンサルティングとMicrosoftは、この春、クライアントとIBMチームの両方が参加して、第3回年次ハッカソンを開催しました。今年の焦点は、エージェント型AIです。IBM ConsultingとMicrosoftの専門知識を活用したこのハッカソンでは、組織が具体的なユースケースを構築し、実験し、ビジネス価値を実現する真に革新的なAI搭載ソリューションを開発する機会を提供しました。
業種・業務を問わず、多くのビジネスリーダーが焦点と投資をAIエージェントに向けていることは明らかです。今年のIBM Institute for Business ValueグローバルCEOスタディによると、61%のCEOが現在AIエージェントを積極的に導入し、大規模に導入の準備をしていると答えています。しかし、組織は人材の育成、ユースケースの優先順位付け、機能とガバナンスのテストに苦労しています。
こうした課題を認識し、IBM ConsultingとMicrosoftは、開発と実装の障壁を克服するために必要なテクノロジー、専門知識、構造化された実験環境、ハンズオン・サポートを参加者に提供するハッカソンを設計しました。
「私たちの部署にとって、ハッカソンとIBM Consulting、マイクロソフトの専門知識を活用し、AIとオートメーションがモバイルワーカーの効率をどのように向上させるかを探ることが重要でした」と、受賞したソリューション「Checkmate」を開発したニュージャージー州地域問題局のITディレクターであるジョン・ハリソン氏は述べています。
このクライアントはIBMと提携して、公共の安全を推進する規則執行官のような、ニュージャージー州地域問題局のモバイルワーカーで発生している従来のデータ入力の問題に対処するためにCheckmateを開発しました。このソリューションでは、Microsoft Azure AI で構築され、Microsoft Dynamics 365 (D365) および Power Automate と統合された一連のAIエージェントを使用しました。
Checkmateは、ユーザーがタイムリーにフォローアップ・アクションを実行しながら、リアルタイムの結果をより効率的に取得、共有する方法を示しました。このソリューションでは、Speech to Text機能を使用して公共安全執行官と生成AIの間で対話型の対話が可能になります。これらのやり取り中に、Checkmateは執行官から音声入力を受け取り、それをコード・ブック・テキストおよびその他のデータ要素と照合して分析し、引用やその他の行動方針を推奨します。検査が完了すると、意図やコンテキスト認識などのエージェント型AIエレメントが、執行官向けにD365に検査記録を作成します。
全体として、Checkmateは、現場での従業員の効率を高め、人的エラーを減らしながら部門全体のコンプライアンスの向上をサポートし、検査プロセスをより効率的にし、全体として公共の安全を促進することを目指しています。「AI搭載のソリューションは、当社のテクノロジー・スタック全体を統合して、日常のビジネス・プロセスを改善するだけでなく、コンプライアンスの向上をサポートし、手作業によるエラーを減らし、チームがよりスマートに作業し、調査結果に基づいて迅速に行動できるようにします」とHarrison氏は言います。
もう1つの受賞プロジェクトは、アリゾナ州児童安全局（DCS）のもので、児童福祉サービスの変革を支援し、サービスを提供する家族のニーズによりよく対応するエージェント型AIソリューションの作成に焦点を当てていました。MicrosoftのAIスタックを活用したこのチームのソリューションは、部門のサービス識別、追跡、送信プロセスを改善してレポートの精度を高め、信頼できるサービス記録を確保することを目的としています。信頼できる報告とサービス記録は、ケースワーカーの意思決定を支援し、コミュニティベースのサービスを正確に追跡することで、部門が重要な資金を確保し、最大限に活用するのに役立ちます。
「IBM Consultingチームは、ケースワーカーの効率が大幅に向上した主要なMicrosoft生成AIソリューションの導入を支援してくれました。それにより、ケースワーカーは本当に重要なこと、つまり家族の支援に集中できるようになりました」と、アリゾナ州児童サービス局の最高情報責任者（CIO）のFrank Sweeney氏は言います。
今年のハッカソンは、消費財、小売およびファッション、ヘルスケア、ホスピタリティ、工業および製造、州および地方自治体といった業種の、25の国または地域から900名以上の参加者を迎えました。これは、過去に例を見ない規模です。8週間にわたるイベントの最後に、IBMとMicrosoftの専門家からなるパネルによる審査のために、200を超えるプロトタイプ・ソリューションが提出されました。
「IBMとMicrosoftによるエージェント型AIハッカソンは、エージェント型AIに、深い業界コラボレーションおよびMicrosoft Azure AI Foundryのパワーを組み合わせることで、現実世界のビジネス・ニーズに対応するスケーラブルなソリューションへの道を切り開きながら、迅速な実験と価値実証を可能にする方法を紹介するものです。」とMicrosoft社バイスプレジデント兼コアAI応用エンジニアリング責任者、Piyush Mangalick氏は語っています。
今年のハッカソンには、クライアントに加えて、世界中のIBM従業員チームも参加し、独自のエージェント型AIソリューションを開発しました。受賞したIBMチームは、マイクロソフトのエージェント型AIツールとサービスを活用して、銀行業務の変革、サプライチェーンの生産と計画の最適化、消費者のショッピング体験のためのインテリジェントなデジタルアドバイザーの創設などのビジネスニーズに対応するソリューションを構築しました。各ソリューションは、顧客が繰り返し利用できる資産として拡張できる可能性を秘めています。
IBM Consultingのアソシエート・パートナー兼AI連携オファリング・リーダーであるスミート・パラシャール氏は、LinkedInの投稿で、「我々が目撃し、活用した集合的な知識と資産の成長は膨大なものだ。」と述べています。参加者は「テクノロジーの限界を[試し]、ユースケース、AIガバナンス、AI導入のあらゆる側面におけるパターンとコード資産を構築」しました。
IBM ConsultingのMicrosoftプラクティスは、複雑なAI、クラウド、セキュリティのトランスフォーメーションを進めるクライアントにビジネス成果をもたらすことを目的とした、複数年にわたるパートナーシップに基づいて構築されています。IBMにはAI搭載配信プラットフォーム、IBM Consulting Advantageの機能によって強化された、お客様により良い価値をより迅速に提供する、3万3,000人を超えるMicrosoft認定プロフェッショナルがいます。
IBM ConsultingチームとMicrosoftチーム、およびエージェント型AIハッカソンの優勝者が、ユースケース、開発プロセス、結果として得たソリューションについて話し合った際の模様は、オンデマンドで視聴できます。
IBM Consultingとマイクロソフトがどのように協力しているかについては、詳細はこちらをご覧ください:www.ibm.com/jp-ja/consulting/microsoft。
