「私たちの部署にとって、ハッカソンとIBM Consulting、マイクロソフトの専門知識を活用し、AIとオートメーションがモバイルワーカーの効率をどのように向上させるかを探ることが重要でした」と、受賞したソリューション「Checkmate」を開発したニュージャージー州地域問題局のITディレクターであるジョン・ハリソン氏は述べています。

このクライアントはIBMと提携して、公共の安全を推進する規則執行官のような、ニュージャージー州地域問題局のモバイルワーカーで発生している従来のデータ入力の問題に対処するためにCheckmateを開発しました。このソリューションでは、Microsoft Azure AI で構築され、Microsoft Dynamics 365 (D365) および Power Automate と統合された一連のAIエージェントを使用しました。

Checkmateは、ユーザーがタイムリーにフォローアップ・アクションを実行しながら、リアルタイムの結果をより効率的に取得、共有する方法を示しました。このソリューションでは、Speech to Text機能を使用して公共安全執行官と生成AIの間で対話型の対話が可能になります。これらのやり取り中に、Checkmateは執行官から音声入力を受け取り、それをコード・ブック・テキストおよびその他のデータ要素と照合して分析し、引用やその他の行動方針を推奨します。検査が完了すると、意図やコンテキスト認識などのエージェント型AIエレメントが、執行官向けにD365に検査記録を作成します。

全体として、Checkmateは、現場での従業員の効率を高め、人的エラーを減らしながら部門全体のコンプライアンスの向上をサポートし、検査プロセスをより効率的にし、全体として公共の安全を促進することを目指しています。「AI搭載のソリューションは、当社のテクノロジー・スタック全体を統合して、日常のビジネス・プロセスを改善するだけでなく、コンプライアンスの向上をサポートし、手作業によるエラーを減らし、チームがよりスマートに作業し、調査結果に基づいて迅速に行動できるようにします」とHarrison氏は言います。

もう1つの受賞プロジェクトは、アリゾナ州児童安全局（DCS）のもので、児童福祉サービスの変革を支援し、サービスを提供する家族のニーズによりよく対応するエージェント型AIソリューションの作成に焦点を当てていました。MicrosoftのAIスタックを活用したこのチームのソリューションは、部門のサービス識別、追跡、送信プロセスを改善してレポートの精度を高め、信頼できるサービス記録を確保することを目的としています。信頼できる報告とサービス記録は、ケースワーカーの意思決定を支援し、コミュニティベースのサービスを正確に追跡することで、部門が重要な資金を確保し、最大限に活用するのに役立ちます。

「IBM Consultingチームは、ケースワーカーの効率が大幅に向上した主要なMicrosoft生成AIソリューションの導入を支援してくれました。それにより、ケースワーカーは本当に重要なこと、つまり家族の支援に集中できるようになりました」と、アリゾナ州児童サービス局の最高情報責任者（CIO）のFrank Sweeney氏は言います。