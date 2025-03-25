トラップされたCOMオブジェクトによるファイルレスの横移動

COMはバイナリー・インターフェース標準であり、基盤となるプログラミング言語に関係なく、個別のモジュール式コンポーネントを公開して相互に対話させ、アプリケーションとやり取りできるようにするミドルウェア・サービス層です。例えば、C++で開発されたCOMオブジェクトは、.NETアプリケーションと簡単に連携できるため、開発者はさまざまなソフトウェア・モジュールを効果的に統合できます。DCOMは、COMクライアントがプロセス間通信（IPC）またはリモート・プロシージャ・コール（RPC）を介してCOMサーバーと通信できるようにするリモート・テクノロジーです。多くのWindowsサービスは、ローカルまたはリモートでアクセスできるDCOMコンポーネントを実装しています。

COMクラスは通常、Windowsレジストリに登録され、格納されます。クライアント・プログラムは、COMオブジェクトと呼ばれるCOMクラスのインスタンスを作成してCOMサーバーと対話します。このオブジェクトは、標準化されたインターフェースへのポインターを提供します。クライアントはこのポインターを使用してオブジェクトのメソッドとプロパティにアクセスし、クライアントとサーバー間の通信と機能を促進します。

COMオブジェクトは、脆弱性の露出状況を評価し、悪用可能な機能を発見するための研究対象になることがよくあります。トラップされたCOMオブジェクトは、COMクライアントがプロセス外のDCOMサーバーでCOMクラスをインスタンス化するバグクラスであり、クライアントがマーシャリングバイリファレンス・オブジェクト・ポインターを介してCOMオブジェクトを制御します。状況によっては、この制御ベクトルにセキュリティー関連の論理的欠陥が生じる可能性があります。

Forshaw氏のブログでは、WaaSRemediation COMクラスで公開されるIDispatchインターフェースが、トラップされたCOMオブジェクトの悪用と.NETコードの実行のために操作される、PPLバイパスのユースケースについて説明しています。WaaSRemediationはWaaSMedicSvcサービスに実装されており、NT AUTHORITY\SYSTEMのコンテキストで、保護されたsvchost.exeプロセスとして実行されます。Forshaw氏の優れたウォークスルーは、当社の概念実証のファイルレス横移動技術の応用研究および開発の基礎となりました。