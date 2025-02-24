自社でチップを設計するテクノロジー企業が増えている中、TSMCはどのようにして競合他社に対する優位性を維持しているのでしょうか？第一に、同社の当初からのアプローチが他のテクノロジー企業とは異なっていました。IBMのEl Maghraouiは、TSMCはファウンドリー専業で、チップの設計は行わず、他社のチップを製造していると述べています。ますます多様化するチップの製造コストが上昇したため、長年にわたりチップ製造をTSMCにアウトソーシングする企業が増えています。

同時に、半導体研究分析会社SemiAnalysisの創設者であるDylan Patel氏は最近のポッドキャストのインタビューで、個々のチップの製造コストが急騰したことを指摘しています。Patel氏によると、TSMCはチップ製造に重点を置いているため、企業顧客にとって非常に簡単に製造できるようになりました。

「半導体製造は非常に旧式で、困難なものです」と彼は説明します。「その役割が非常に専門的であるため、参入障壁は多くのテクノロジー企業と比べてはるかに高くなります。」最後に、TSMCの従業員は自らの仕事に大きな誇りを持っているとPatel氏は言います。「彼らは工場で週に80時間労働します。地震などの問題が発生した場合は、真夜中でも姿を見せます」と彼は語ります。なぜなら、TSMCは特定の設備を修理できる唯一の企業だからです。

TSMCの方式を再現することが難しいもう1つの理由は、TSMCが別の超電導体のオランダ大手企業ASMLが製造した高度に専門化された最先端のチップ製造マシンを数十台購入するために数十億ドルを投資していることです。

ASMLは、基本的には極めて短い波長の光を大量に生成してマイクロチップ上に複雑なデザインを印刷する極端紫外線リソグラフィー（EUV）のパイオニアでした。ASMLのチップ製造マシンの価格は、1台あたり1億8300万米ドルから3億8000万米ドルかかります。世界初のEUVマシンの1つは、NY CREATES が所有および運営し、IBM Researchがアンカー・パートナーとなっているAlbany Nanotech Complexに2014年に設置されました。

それ以来、IBM ResearchとそのパートナーはEUVリソグラフィーの開発と最適化を行うエコシステムを構築し、これによりIBMとその他の企業はトランジスターのサイズをわずか数ナノメートル、つまり髪の毛の何万分の1の薄さにまで縮小することができました。