

では、これまでのブラウザーでは得られず、Cometが私たちのためにできることは何でしょうか。Perplexity社によれば、Cometはユーザーのコンテキストを考慮しながらワークフロー全体を実行できます。

CometをGmail、Googleカレンダー、お気に入りのWebサイトにリンクして、いくつかの日常的なタスクでテストしました。ブラウザから直接Eメールを取得するのは簡単でした。操作するよう依頼するだけです。Cometに今後の旅行に関するEメールを表示させるように依頼したところ、実際に実現することもありました。

Cometは、レストランの検索と予約などのタスクを実行できます。Gmailでメールを送信することも可能で、実際に私の夫に送信されました。そして、そのメールが私によって書かれた、または下書きされたものではないことを証明する方法がないことに気づいて驚きました。ブラウザーに「レストランを見つけて予約して」などの大まかな指示を与え、それが自分に代わって動作するのを観察することも同様に印象的でした。Amazonの商品のチェック、予約、さらにはフランスで扱いづらいことで有名な電車予約システムのナビゲートなど、Cometが正しく行うと、検索における新時代の始まりを感じさせました。

「ブラウザーは典型的なシナリオではうまく機能するはずですが、そのようなシナリオに合わせてトレーニングをしているのです。フライトの予約やレストランの予約は、よくある典型的な例です」とHayは言い、Cometはタスクによっては異なる行動をする可能性があると指摘しました。

Cometは常に正しく機能するとは限りません。ある時点で、私はブラウザーに友人と自分のためにテーブルを予約させようとしましたが、結局別の連絡先にEメールを送信することになりました。