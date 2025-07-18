先週、新しくWebブラウザー「Comet」をリリースしたAI企業のPerplexity社は、日常のユーザーがWebとやり取りする方法を再発明するという新たな課題に取り組んでいます。Perplexity社のCEOであるAravind Srinivas氏によると 、Cometの需要は1週目の時点ですでに勢いを見せています。
Cometは現在、Perplexity Maxのサブスクリプション加入者が利用可能で、今後数週間以内に招待状によってのみ展開され、順番待ちリストに登録されているサブスクリプション加入者が優先されます。「Comet（の招待状）の需要は、Gmailの初期立ち上げの雰囲気を感じさせてくれます」とSrinivasはLinkedInに書いています。「Gmailは素晴らしい製品でした。Cometはそれと同じ（レベルにある）というわけではありませんが、Perplexity社が本当に求められているものを構築していることは、特別なことだと感じています。」
今週、Perplexity社はIBM Thinkを招待し、ブラウザーを直接テストしました。Cometは私が求めていることをどれだけ提供できるのか、そして今日のインターネットとの関わり方を本当に変革する可能性を秘めているのかという2つの質問を念頭に置いて始めました。
まずCometとは何でしょうか。一見すると、従来のブラウザとPerplexity社のランディング・ページを合わせたように見えます。ユーザーはWebアドレスを入力できますが、Google Chromeのタブバーを何年も使用してきた後では、リンクやナビゲーションに依存しないと、少し混乱すると感じるかもしれません。Perplexity社の2,200 万人のアクティブ・ユーザーの1人であれば、画面中央のプロンプト・ボックスはすぐに馴染みのあるものになるでしょう。
クエリーを入力すると、Cometの検索画面が表示され、リクエストを検索、考察し、実行するだけでなく、フォローアップ・アクションや関連する質問も提供されます。OpenAI社のオペレーターまたは研究機能と同じように、このインタラクティブ性により、ユーザーはより多くの制御が可能になると、IBMの優秀なエンジニアであるChris Hayは、IBM Thinkのインタビューで述べています。
では、これまでのブラウザーでは得られず、Cometが私たちのためにできることは何でしょうか。Perplexity社によれば、Cometはユーザーのコンテキストを考慮しながらワークフロー全体を実行できます。
CometをGmail、Googleカレンダー、お気に入りのWebサイトにリンクして、いくつかの日常的なタスクでテストしました。ブラウザから直接Eメールを取得するのは簡単でした。操作するよう依頼するだけです。Cometに今後の旅行に関するEメールを表示させるように依頼したところ、実際に実現することもありました。
Cometは、レストランの検索と予約などのタスクを実行できます。Gmailでメールを送信することも可能で、実際に私の夫に送信されました。そして、そのメールが私によって書かれた、または下書きされたものではないことを証明する方法がないことに気づいて驚きました。ブラウザーに「レストランを見つけて予約して」などの大まかな指示を与え、それが自分に代わって動作するのを観察することも同様に印象的でした。Amazonの商品のチェック、予約、さらにはフランスで扱いづらいことで有名な電車予約システムのナビゲートなど、Cometが正しく行うと、検索における新時代の始まりを感じさせました。
「ブラウザーは典型的なシナリオではうまく機能するはずですが、そのようなシナリオに合わせてトレーニングをしているのです。フライトの予約やレストランの予約は、よくある典型的な例です」とHayは言い、Cometはタスクによっては異なる行動をする可能性があると指摘しました。
Cometは常に正しく機能するとは限りません。ある時点で、私はブラウザーに友人と自分のためにテーブルを予約させようとしましたが、結局別の連絡先にEメールを送信することになりました。
CometはAIに基づいて構築されているため、AI検索ですでに確認された動作も強化されます。AI検索エンジンは、ユーザーを外部サイトに誘導するのではなく、情報を要約する傾向があるため、ユーザーは同じページにとどまる可能性が高く、「ゼロクリック」検索と呼ばれることもあります。そして案の定、最近の報告によると、AI搭載検索ツールではクリックスルー率が低くなっています。
Perplexity社のCometを使用すると、ランディング・ページの内容について「チャット」し、表示内容についてブラウザーに質問することもできます。ユーザーが使用している言語とは異なる言語のコンテンツを自動的に翻訳します。これらの機能は便利ですが、収益化と広告に関して疑問が生じます。
「これはSEOを永久に変えます」とHayは言います。「私たちは、SEOやキーワード、ランディング・ページの検索に慣れています。今、私たちはAI SEOの世界に足を踏み入れています。そのランディングページは、今でさえ、どれほどの重要性があるでしょうか？Cometでのブラウジング用に設計されたランディング・ページはあるでしょうか？」
もちろん、Perplexity社は本質的にAI向けに設計されたブラウザーの構築に取り組み、Google社のChromeやApple社のSafariに挑戦できる唯一のテクノロジー企業ではありません。ブラウザ企業は最近、エージェント型ブラウザ「Dia」を発表し、Opera Neonはユーザーを支援し、ユーザーのために活動ことを約束しています。Reutersは、OpenAI社が独自のブラウザを開発しており、そのエージェントであるOperatorなどの自社AI製品を統合する計画があると報じました。
しかし、ChromeとSafariを何年も使用してきたユーザーを揺るがすには、それだけで十分でしょうか？Google社とApple社は依然として世界のブラウザー・トラフィックの約85%を占めています 。「私たちにはGoogleにアクセスする方法が根付いています。入力し、「検索」を選択し、クリックするのです」とHayは言います。「そもそも、人々がブラウザをダウンロードするのかどうか疑問に思っています」エージェント型AIの魅力が、その習慣を断ち切るほど強いものになるかどうかは、まだ未知数です。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
IBM® watsonx Orchestrateを使用すると、スケーラブルなAIアシスタントとエージェントを簡単に設計し、反復的なタスクを自動化し、複雑なプロセスを簡素化できます。
ライブラリー、サービス、アプリケーションの強力かつ柔軟なポートフォリオにより、人工知能のビジネス価値を促進します。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
IBM® watsonx Orchestrateを使用すると、スケーラブルなAIアシスタントとエージェントを簡単に設計し、反復的なタスクを自動化し、複雑なプロセスを簡素化できます。