リーダーシップを考察する
AIへの期待とAIによる成果とのギャップを埋めるためのリーダーシップアジェンダ。4つの視点。1つのつながったストーリー。
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
黄色い背景の上で直交する方向を指している、イラスト風の2本の手。

サイロ化から、よりスマートな組織へ

AIの進展が停滞するのは、テクノロジーが原因ではなく、その周囲の組織設計に原因があります。このシリーズでは、断片化したAI投資を企業全体における累積的な優位性へと変える、戦略、リスク、企業文化、価値に関するリーダーシップの変革について探ります。
チェス盤の上で目隠しが外れた騎士のイラスト
10億ドル規模の失敗

経営幹部の79%は、AIが2030年までに自社の収益に貢献すると回答しています。
それほどの確信があるにもかかわらず、なぜ95%の組織では測定可能なリターンが見られないのでしょうか。

 その断絶を検証する
金色のAIコインを噛む歯のイラスト
幻のROI

高い成果を上げる導入と低い成果に終わる導入の違いは、多くの場合、1つの問いに行き着きます。つまり、勝つために必要な変化に対して、リーダーシップが足並みをそろえていたかどうかです。

 その整合性を明らかにする
横一列に並ぶ3羽のアヒルと、1羽だけ異なるアヒルのイラスト。
仕事の進め方は変化しています

企業文化はAI戦略に付随するものではありません。それは、戦略を支える基盤です。持続可能な形で拡大展開している組織は、仕事の進め方そのものを再設計しています。

 戦略を理解する
AIコインが変形しながら増殖していくイラスト
乗数効果

有望なパイロット導入の後、どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？戦略、リスク、企業文化は、それぞれ独立した課題ではありません。これらは単一のシステムにおける推進要素です。

 システムを構築する

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UFCは、AIによってアクションとインサイトの間のギャップを埋めています

試合当日の夜は、タイミング、精度、そしてパフォーマンスがすべてを左右します。それはファイターだけに限りません。UFCはライブ配信にも同じ戦略を適用しています。IBMと共に、UFCはAIを訓練し、各試合にリアルタイムのインサイトを提供することで、分析をMMA史上最大の舞台へと引き上げました。データ、AI、そして目的がどのように結び付き、パフォーマンス、ストーリーテリング、そしてファン体験を迅速に変革したのかをご確認ください。

 

その戦略を実際に見る
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AIの成果を形作るリーダーシップの意思決定に関する分析を見逃さず、整合性、説明責任、組織構造が、どのように断片化した取り組みを持続的な優位性へと変えていくのかをご確認ください。

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