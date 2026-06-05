AIの進展が停滞するのは、テクノロジーが原因ではなく、その周囲の組織設計に原因があります。このシリーズでは、断片化したAI投資を企業全体における累積的な優位性へと変える、戦略、リスク、企業文化、価値に関するリーダーシップの変革について探ります。
経営幹部の79%は、AIが2030年までに自社の収益に貢献すると回答しています。
それほどの確信があるにもかかわらず、なぜ95%の組織では測定可能なリターンが見られないのでしょうか。
高い成果を上げる導入と低い成果に終わる導入の違いは、多くの場合、1つの問いに行き着きます。つまり、勝つために必要な変化に対して、リーダーシップが足並みをそろえていたかどうかです。
企業文化はAI戦略に付随するものではありません。それは、戦略を支える基盤です。持続可能な形で拡大展開している組織は、仕事の進め方そのものを再設計しています。
有望なパイロット導入の後、どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？戦略、リスク、企業文化は、それぞれ独立した課題ではありません。これらは単一のシステムにおける推進要素です。
試合当日の夜は、タイミング、精度、そしてパフォーマンスがすべてを左右します。それはファイターだけに限りません。UFCはライブ配信にも同じ戦略を適用しています。IBMと共に、UFCはAIを訓練し、各試合にリアルタイムのインサイトを提供することで、分析をMMA史上最大の舞台へと引き上げました。データ、AI、そして目的がどのように結び付き、パフォーマンス、ストーリーテリング、そしてファン体験を迅速に変革したのかをご確認ください。