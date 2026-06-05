試合当日の夜は、タイミング、精度、そしてパフォーマンスがすべてを左右します。それはファイターだけに限りません。UFCはライブ配信にも同じ戦略を適用しています。IBMと共に、UFCはAIを訓練し、各試合にリアルタイムのインサイトを提供することで、分析をMMA史上最大の舞台へと引き上げました。データ、AI、そして目的がどのように結び付き、パフォーマンス、ストーリーテリング、そしてファン体験を迅速に変革したのかをご確認ください。