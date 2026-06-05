先進的な企業は、整合性を実行可能な規律へと変えています。彼らは部門横断的なオーナーシップを明確化し、データとオペレーションの接続方法を標準化し、ガバナンスをワークフローの内部へ組み込んでいます。

これこそが、よりスマートな企業を構築するということです。中核システムとプロセスを、互いを強化できるほど十分にインテリジェントにすることで、企業は新しいツールを受け入れ、活用できるようになります。