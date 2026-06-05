なぜ95%の企業はAIに数十億ドルを投じながら何も得られておらず、残りの5%はその方法を見いだせたのでしょうか1
ほとんどのCEOは、根本的な変化がすでに始まっていることを理解しています。5人中4人は、AIが2030年までに収益を牽引すると考えています。資金は流れ込み、テクノロジー導入の方針も整備され、多くの企業ではすでに複数のAI施策が動き始めています。その構想は、まさにあるべき場所にあります。
しかし、構想だけではリターンは生まれません。研究によれば、およそ95%の組織では、生成AIによる測定可能な効果がほとんど、あるいは全く見られていません。
それはテクノロジーが期待外れだったからではなく、実運用の中で成果を発揮できるよう支える構造が整っていないためです。
Boston Consulting Group
「Build for the Future 2025」
AI導入の障害の70%は、人、組織、そしてプロセスに起因しています。 ”
経営幹部層のリーダーは皆、それぞれの責任範囲の中で正しい判断を下しています。しかし、それぞれが独立して進められると、それらの優先事項は企業を異なる方向へ引っ張ってしまいます。その結果として生じるのが方向性のずれであり、それが長く放置されるほど、軌道修正は難しくなります。
誰もが、その重要性を認識しています。ギャップは実行段階にあります。リーダーは、それぞれ明確な権限のもとで動いています。しかし、それらの権限は機能ごとの最適化を目的として設計されており、AIが求める部門横断的な連携を前提としたものではありません。トップ層で合意していても、それが実務における一貫性へ自動的につながるわけではありません。
この断絶は、意見の対立によるものではありません。方向性のずれによるものです。善意による優先事項であっても、実行段階に入るにつれてばらつきが生じていきます。その結果生じる摩擦は、サイクルタイムの長期化、重複作業、そして実行チームへ届く前に一貫性を失う戦略という形で、静かに積み重なっていきます。
4社中3社の企業は、依然として分断されたツール群の上でAIを運用しており、そこでは統合負債が残り、整合性の欠如によるコストが最も顕在化します。最新化されたワークフローは、単なるテクノロジーアップグレードではありません。それは、AIによる成果が孤立したまま終わるのか、それとも企業全体へ累積的に広がるのかを左右する基盤です。
先行している企業は、オーナーシップを明確化し、データとオペレーションの接続方法を標準化し、ガバナンスをワークフローへ組み込むことで、整合性を実行可能な規律へと変えています。これこそが、よりスマートな企業の構築です。中核システム同士が互いを強化し合っています。
この課題は、1つの視点だけでは理解しにくいものです。組織全体にわたり、各事業部門は、それぞれの優先事項を推進しようとしています。それは、資本の保護であったり、成長の推進であったり、データ準備態勢の構築や技術スタックの最新化であったりします。リスクとコンプライアンスは成長チームと衝突します。長期目標は短期的なROIとぶつかります。テクノロジー部門と人事オペレーション部門は、パイロット導入を実運用へ移行する方法について意見が一致していません。
そこにはギャップがあり、その中で摩擦や方向性のずれが根付きます。善意による優先事項であっても、最終的に完全には収束しないからです。経営幹部層の半数以上が、AI導入によって自社の整合性が失われつつあることを認めています。
おそらく、すでにその兆候を目にしているはずです。手戻り。別の場所ですでに存在しているものを再構築するチーム。導入速度の停滞。新しいテクノロジーをレガシースタックへ統合したり、データサイロを橋渡ししたりする膨大な作業。それらは、「いったん白紙に戻すべきなのか？」という疑問を抱かせるような課題です。
それらは、連携の取れていない実行によるコストが水面下で積み上がり、優秀な人材の力が分散している兆候です。
Accenture
生成AIによって再創造を現実のものにする（2025年）
組織全体でCEO主導の整合性を確立している企業は、生成系AIから大きな価値を実現できる可能性が2.5倍高くなります。 ”
先進的な企業は、整合性を実行可能な規律へと変えています。彼らは部門横断的なオーナーシップを明確化し、データとオペレーションの接続方法を標準化し、ガバナンスをワークフローの内部へ組み込んでいます。
これこそが、よりスマートな企業を構築するということです。中核システムとプロセスを、互いを強化できるほど十分にインテリジェントにすることで、企業は新しいツールを受け入れ、活用できるようになります。
誰が何を決定するのか、資本をどのように部門横断的に配分するのか、そしてインセンティブが単なる成果物ではなく成果そのものを評価するものになっているかどうかを明確にします。
CEOの3分の2は、長期的な施策からリソースを振り替えることで短期目標を達成しています。しかし、そのパターンは基盤を弱体化させます。2つの時間軸を見据えた測定こそが、その循環を断ち切る方法です。
AIパイロット導入は、その次の段階へ資金をつなぐ道筋がなかったために勢いを失っていきます。体系的な再投資こそが、概念実証を実成果へと移行させる方法です。
高い成果を上げる導入と低い成果に終わる導入の違いは、多くの場合、1つの問いに行き着きます。つまり、勝つために必要な変化に対して、リーダーシップが足並みをそろえていたかどうかです。
企業文化はAI戦略に付随するものではありません。それは、戦略を支える基盤です。持続可能な形で拡大展開している組織は、仕事の進め方そのものを再設計しています。
有望なパイロット導入の後、どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？戦略、リスク、企業文化は、それぞれ独立した課題ではありません。これらは単一のシステムにおける推進要素です。
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025、MIT NANDA、2025年7月。
2 リーダーが戦略的整合性について見誤っていること、Harvard Business Review、2026年1月。
3 ハイブリッドクラウドにおけるアプリケーションのモダナイゼーション、IBM Institute for Business Value、IBM、2023年6月。