ほとんどのAI戦略は、短期的な要求を満たすために構築されています。最も成果を上げている企業は、変革のために構築しています。
成功するAIプログラムを分けるものは何でしょうか？最も成果を上げている企業は、AIを単なるツールや一度限りの投資として扱っていません。彼らはAIを業務基盤に組み込み、仕事の進め方や意思決定の在り方そのものを変革しています。この違いは重要です。
現在でも、AI投資のほぼ半分は依然として効率化に向けられています。それは必要ではありますが、もはや十分ではありません。最も大きなリターンは、単なる最適化を超え、成長とイノベーションを優先し、AIを中核に据えてワークフローを再設計することから生まれます。
IBM IBV
2030年のEnterprise
現在、AI投資の47%は効率化に重点を置いていますが、経営幹部は2030年までに、その3分の2が製品、サービス、そしてビジネスモデルのイノベーションに充てられるようになると予測しています。 ”
高い成果を上げるAI導入と低い成果に終わるAI導入を分ける要因は、見た目ほど複雑ではありません。多くの組織は、最も重要な領域ではなく、成果を示しやすい領域の最適化を進めています。経営幹部はAIが成果を変革すると認識していても、明確なオーナーシップがなければ、より深い再設計は停滞し、戦略は短期的な圧力へと流されてしまいます。
AIが拡大展開するにつれて、リスクへの露出も増大します。経営幹部の96%は、生成AIの導入によって、3年以内にセキュリティー侵害が発生する可能性が高まると回答しています。ガバナンスがなければ、組織は、所有者不明のデータフローや監視されていないモデルが増えるたびに、累積していく財務上の責任を抱え込むことになります。1
これは周辺的なリスク要因ではありません。失敗を招く主要因です。オーナーシップが分散しているにもかかわらず明確でない場合、リスクは水面下に潜み、後になって表面化します。それは、予期しない導入の停滞、アーキテクチャーの改修、または是正コストとして現れる可能性があります。2
企業の半数以上が、管理のための基盤となるガードレールなしにAIを拡大展開しています。ガバナンスがポリシー文書の中にしか存在せず、ワークフローに組み込まれていない場合、チームは速度を落として即興的に制御を行うか、または制御なしで前進することになります。どちらの道を選んでも、後になって修正コストは増大します。
もしガバナンスが、進行を遅らせるのではなく加速させるものだとしたらどうでしょうか？研究によれば、明確なガードレールは曖昧さを取り除くことで摩擦を減らすことが示されています。AI倫理とガバナンスに早期から投資している経営幹部は、制約があるにもかかわらずではなく、意思決定がより明確になることによって、より強力な業績、より高いセキュリティー、そしてより迅速な導入を実現しています。
AI導入は、どこに適用されるかによって成功にも失敗にもなります。低リターンのパイロット導入は、成果を左右する意思決定やワークフローではなく、低リスクな改善ばかりを対象にしています。
多くの経営幹部はAIがビジネス成果を変革すると期待していますが、その戦略はその期待を支えるようには構築されていません。それらは累積的な価値を生み出すのではなく、短期的な要求を満たすために設計されているため、重要なワークフローへ拡張されることはほとんどありません。その結果、期待に見合わない安全策ばかりのポートフォリオになってしまいます。
ほとんどの企業は、ガバナンスを含む、AIのための明確に定義された全社的フレームワークを欠いています。失敗したパイロット導入のおよそ4分の1は、この欠如に起因しています。
適切なガバナンスがなければ、混乱が広がります。拡大展開への明確な道筋は存在しません。分野横断的に連携する仕組みがなければ、成果に対する責任は分散してしまいます。データはサイロ化したままになります。パイロット導入は期待した成果を上げられず、人々は根本的な業務課題を解決するのではなく、その場しのぎの対応に追われるようになります。その結果、本当の問題は解決されないまま残ります。
リスクは水面下に潜み、対処コストが高くなってから表面化します。
IBM Institute for Business Value、IBM、2025年
経営幹部は、AIによる効率向上効果の4分の1以上、つまり27%を強力なガバナンスによるものだと考えています。 ”
「AIが必要だ」と言うだけでは、適切な出発点にはなりません。むしろ、「勝つために企業をどのように変革する必要があるのか」を軸に方向性をそろえ、その成果に集中したらどうでしょうか。もし成果そのものをフィルターとして、リーダーシップがどのワークフローを再設計すべきか、そしてどの分野に取り組むべきかを見極めるための指針としていたらどうでしょうか。
これらの問いを追求していくと、ガバナンスが加速要因となる興味深い状況が見えてくるかもしれません。研究では一貫して、適切に設計されたガードレールは、実際には組織のスピードを高めることが示されています。
AIガバナンスに投資している経営幹部は、より高い営業利益、より強固なセキュリティー成果、そしてより迅速な導入を実現しています。明確な方針は、チームに自信を持って迅速に行動する力を与えます。
ガバナンス成熟度の高い組織では、68%が事前承認済みの低リスクユースケースを活用しており、チームは個別レビューなしで実行できます。3リアルタイムモニタリングと明確なしきい値は、リーダーに前進する自信を与えます。
AIは、バイアス、説明可能性の欠如、データドリフトといった新たなコンプライアンスリスクをもたらします。より迅速に拡大展開できるよう、開発、配置、モニタリングに制御を組み込む。経営幹部は、AIによる効率向上効果の27%を強力なガバナンスによるものだと考えています。4
明確な意思決定権を持つガバナンス評議会は、リスク管理を優位性へと変えます。そのような取り組みを実施した企業の71%が、セキュリティーの23%向上、従業員エンゲージメントの20%向上、そしてAI導入の18%向上を報告しています。3
経営幹部の79%は、AIが2030年までに自社の収益に貢献すると回答しています。それほどの確信があるにもかかわらず、なぜ95%の組織では測定可能なリターンが見られないのでしょうか。
企業文化はAI戦略に付随するものではありません。それは、戦略を支える基盤です。持続可能にスケールする組織は、仕事の動きを再設計しています。
有望なパイロット導入の後、どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？戦略、リスク、企業文化は、それぞれ独立した課題ではありません。これらは単一のシステムにおける推進要素です。
12025年データ侵害のコストに関する調査：AI監督ギャップ、IBMおよびPonemon Institute、IBM、2025年。
2生成AIによって再創造を現実のものにする：実験から影響へ、Accenture Research、Accenture、2025年。
3 AIによってさらに遠くへ、さらに速く進む：ガバナンスがスピードを高める方法、IBM Institute for Business Value、IBM、2025年。
4AIガバナンスのトレンド：ガバナンスがスピードを高める方法、IBM Institute for Business Value、IBM、2025年。