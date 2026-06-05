概念概念実証から成果実証へ：AIの価値を持続的に生み出している企業が、最初に解明したこと。
少し時間を早送りして考えてみましょう。あなたのAI戦略は野心的で、十分な投資が行われており、企業全体に本物の勢いを生み出しています。その価値を示すパイロット導入を実施し、推進の根拠も築いてきました。基盤はすでに整っています。
では、次のより難しい問いです。どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？局所的な成功から、AIがビジネスの中核で機能する状態へ、どのように移行するのでしょうか？多くの企業がここで停滞します。一方で、停滞しない企業は単に試行しているのではありません。分野間をつなぐ結合基盤を構築し、長期的に繰り返し展開できる仕組みを整備しています。
Dotya Sallai博士
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
AI導入は企業文化の転換です。 ”
ある導入は1つの事業部門ではうまく機能しても、他部門へ展開できません。ある自動化はここで時間を削減しても、別の場所ではボトルネックを生み出します。進展の定義が共有されていなければ、信頼は失われ、AIは業務能力ではなく単なるツールの寄せ集めのままになってしまいます。
AIの拡大展開は、オペレーション上の課題であると同時に、経済的な課題でもあります。ポートフォリオが拡大し、インフラ需要が増大するにつれて、コスト管理は価値創出と切り離せないものになります。生成AI施策の21%は、コストだけを理由に、すでに拡大展開に失敗しています。²
CDOの92%は、成功するためにはビジネス成果に焦点を当てる必要があると回答していますが、それを明確に測定できているのは3分の1未満です。²機能ごとに成功の定義が異なる場合、企業は成功事例のポートフォリオと、単なる実験のポートフォリオを区別できません。
これは2023年の41%から上昇しています。基盤は急速に改善しています。³しかし、プラットフォームの成熟だけでは価値は生まれません。先行している企業は、統合データを共有メトリクスと再利用可能なパターンへ結び付け、あらゆる施策が次の施策を強化する仕組みを構築しています。
先行している企業は、初日から統合を前提に設計しています。彼らは、戦略、リスク、企業文化、価値を、それぞれ別個の課題としてではなく、単一のシステムにおける推進要素として捉えています。そのシステムは、より速く学習し、より柔軟に適応し、行う投資のすべてを累積的な価値へと変えていきます。
進展が明確に定義されていない場合、AI導入は勢いを失い、ビジネス運営の一部となるのではなく、互いに分断されたツール群へと落ち着いてしまいます。
私たちは、その状況を実際に目にしてきました。ある施策は1つの事業部門では順調に立ち上がり、問題が解決したように見えます。しかし、別の場所へ展開しようとすると、崩れ始めます。ある自動化は1つの領域では業務を効率化しても、別の場所では摩擦を生み出します。初期の成功に見えたものが、企業全体の重みの中で機能しなくなることがあります。
拡大展開時の破綻は、静かに蓄積していきます。統合は設計段階で組み込まれるのではなく、後付けされるようになります。コンピューティングコストは増加し、生成AI施策は拡大展開できなくなります。
調査によれば、AIは、オペレーション、財務、サプライチェーンなど、統合の規律が最も重要となるビジネス機能の中核に配置されたときに成果を生み出します。AIを大規模に機能させるには、それを体系的な能力として扱う必要があります。その飛躍を受け入れない企業は、本来の可能性を引き出すことができません。
IBMクライアント・ゼロ、お客様事例、2025年
IBMは、AI、ハイブリッドクラウド、オートメーション、コンサルティングの専門知識を活用して、45億米ドルの生産性向上を実現しました。 ”
初日から統合を前提に設計することが、持続的な価値を確実に生み出します。成功している組織は、戦略、リスク、企業文化、価値を、共有されたシステムにおける相互依存の力として捉えています。
そして、このシステムは、単なるテクノロジー上の優位性よりも持続力があります。それは、より速く学習し、より柔軟に適応し、投資効果を積み上げていきます。私たちは、この変革を進めるリーダーたちと共に取り組んできました。そして、そこで目にしてきたのは、適切に整合性を取ることで、単に構想と成果のギャップを埋めるだけでなく、それまで見えていなかった可能性を切り開けるということです。
2023年には、適切なプラットフォームを備えていたデータリーダーはわずか41%でした。³2025年には、サイロを横断して統合するプラットフォームを保有していると回答した割合は75%に達しています。¹この変化が重要なのは、統合データ、強制力のある品質基準、そして明確なデータリネージが、AIが有益なインサイトを提供するのか、それとも高コストなノイズになるのかを左右するためです。
経営幹部の70%は、生成AIがコンピューティングコストの主要因であると回答しています。平均すると、生成AI施策の21%は、この理由によって拡大展開に失敗しています。¹柔軟性とコスト管理のバランスを取るポートフォリオレベルのアーキテクチャーは、現在の投資からより大きな価値を引き出すのに役立ちます。
これらの機能が独立して動く場合、重複作業、一貫性のない測定、そしてコスト増加を招きます。ハブ＆スポーク型または集中型モデルを採用しているCDOは、36%高いパフォーマンスを実現しています。⁴
経営幹部の79%は、AIが2030年までに自社の収益に貢献すると回答しています。それほどの確信があるにもかかわらず、なぜ95%の組織では測定可能なリターンが見られないのでしょうか。
高い成果を上げる導入と低い成果に終わる導入の違いは、多くの場合、1つの問いに行き着きます。つまり、勝つために必要な変化に対して、リーダーシップが足並みをそろえていたかどうかです。
企業文化はAI戦略に付随するものではありません。それは、戦略を支える基盤です。持続可能な形で拡大展開している組織は、仕事の進め方そのものを再設計しています。
1 CEOのための生成AI活用ガイド：コンピューティング・コスト、IBM Institute for Business Value、IBM、2024年10月。
2 2025年CDO調査：AIの相乗効果、IBM Institute for Business Value、IBM、2024年。
3 2023年CDO調査：データを価値に変える、グローバル経営幹部シリーズ、IBM Institute for Business Value、IBM、2023年4月
4 AI の ROI 向上のパズルを解く: 最高 AI 責任者（CAIO）が複雑さを乗り越え、新たな価値への道を切り拓く、調査に関する洞察、IBM Institute for Business Value、IBM、2025年7月。