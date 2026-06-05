少し時間を早送りして考えてみましょう。あなたのAI戦略は野心的で、十分な投資が行われており、企業全体に本物の勢いを生み出しています。その価値を示すパイロット導入を実施し、推進の根拠も築いてきました。基盤はすでに整っています。



では、次のより難しい問いです。どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？局所的な成功から、AIがビジネスの中核で機能する状態へ、どのように移行するのでしょうか？多くの企業がここで停滞します。一方で、停滞しない企業は単に試行しているのではありません。分野間をつなぐ結合基盤を構築し、長期的に繰り返し展開できる仕組みを整備しています。