AI戦略には、まだ明確に認識されていない人材ギャップがあります。テクノロジーを定着させるのも停滞させるのも、企業文化です。
企業が本当にその準備ができていれば、AIは企業の働き方を変革できます。そして、その準備状況は、プラットフォームと同じくらい、人にも左右されます。生成AIの導入後に、企業文化が自然に整うと考えたくなるものです。しかし、そうはなりません。テクノロジー施策を成功させるか停滞させるかを決めるのは人であり、人々は変化への備えが必要です。
企業は、新しい働き方を受け入れ、それを意味のある形で拡大できるでしょうか？人材モデルやインセンティブ構造は、変化のスピードを反映しているでしょうか？これらは単なる抽象的な問いではありません。これらこそが、AI戦略が機能するかどうかを左右する要素です。
McKinsey
職場におけるスーパーエージェンシー
従業員はAIを受け入れる準備ができています。成功における最大の障壁はリーダーシップです。 ”
その兆候はよく見られるものですが、上層部からは見えにくいものです。チームは局所的な成果によって評価され、その結果、他部門では停滞が生じます。短期的な修正プログラムが、新たな基準になってしまいます。大胆で足並みのそろった企業文化がAIの成功に不可欠であることには、多くのリーダーが同意していますが、自社が実際にそのように機能していると考えている人はほとんどいません。
AIはあらゆるレベルで仕事を再構築しています。組織が役割、ワークフロー、スキルを再定義しないまま新しいツールを導入すると、その結果として生じる抵抗は文化的なものに見えて、実際には構造的な問題です。人々は変化に抵抗しているのではなく、自分たちを取り巻くシステムが変わっていないことに対して、合理的に反応しているのです。1
抵抗はマインドセットの問題と見なされがちですが、実際には仕組みの問題です。明確な役割、体系的なスキル向上支援、そして目に見えるリーダーシップのコミットメントなしに、人々が変化への移行を支援されない場合、管理されていないAIが広がり、コンプライアンスリスクが増大し、その変革を十分に定着させられないまま企業が代償を払うことになります。
しかし、経営幹部層でそう考えているのはわずか29%です。この認識ギャップは、どの投資に資金が配分されるのか、チームがどのように構成されるのか、そして変革を推進する人々が必要な支援を得られるかどうかに影響を与えます。リーダーシップが準備状況を過大評価すると、組織は変化を定着させるための支援体制への投資を不足させてしまいます。
AIを拡大展開するには、まず仕事の進め方を再設計し、その上で明確な方針を打ち出す必要があります。インセンティブは、試行錯誤と企業全体の成果を評価するものでなければなりません。ガバナンスは、全社的な一貫性と現場の俊敏性のバランスを取る必要があります。私たちは、クライアント支援だけでなく、自社内でも同じ規律を適用しながら、これらの課題に取り組んできました。
ここで見られるパターンはよくあるものですが、見えにくい場所があります。それは、まさにビジョンが生まれるべき場所です。
チームは局所的な成功によって評価され、その結果、システム全体で摩擦が増えることがあります。短期的な対処は、誰も全体最適を見ていなければ、静かに新たな基準になってしまいます。大胆で足並みのそろった企業文化がAIの成功に不可欠であることには、多くのリーダーが同意しています。しかし、自社が実際にそのように機能していると考えている人はほとんどいません。
そのギャップには理由があります。AIが求める包括的な再設計は、市場の変動に対応するために長年かけて支えてきた既存の仕組みを壊すように感じられることがあるからです。現状維持は短期的には現実的に思えるかもしれません。しかし、その先にある変化は極めて大きなものです。
成功したパイロット導入と拡張可能なソリューションの間には、大きな隔たりがあります。分野横断的につなぐフレームワークがなければ、変革は個人の意志力と献身に依存することになり、その取り組みは活用されないまま埋もれてしまいます。
圧力が高まるにつれて、その影響は累積していきます。進展は、より少ない人数でより多くの負荷を担う一部の人々に、ますます依存するようになります。場当たり的な対応が増えていきます。努力と成果の結びつきが薄れ、士気が低下し、手戻り、人材流出、投資対効果の拡大するギャップなど、さまざまなコストが表面化します。
これが、誰かが問題として認識するよりも前に積み上がっていく企業文化や構造上の摩擦を通じて、パイロット導入の失敗が組織的な問題へと変わっていく仕組みです。
IBMクライアント・ゼロ
ITサポートにおいて74%の削減を実現し、データ、AI、自動化によって年間推定26,000時間を削減します。 ”
AIを拡大展開するということは、仕事の進め方を再設計し、その再設計を明確な方針によって支えることを意味します。人材はしばしばリーダーシップによるツール導入より先にイノベーションを進めており、そのため、これはトップダウンで指示するだけの問題ではありません。インセンティブは、単なる基準達成ではなく、試行錯誤と成果を評価するものであるべきです。ガバナンスは、全社的な一貫性と現場ごとの柔軟性のバランスを取る必要があります。
研究は、こうした変革が生み出すパフォーマンス向上効果を裏付けています。クライアントとの取り組みを通じて、私たちは役割、ワークフロー、説明責任を一体として再構築するために必要なことを学んできました。時として、私たちが提供できる最も有益なものは、最初にそれを経験したことで得られる視点です。
限定的なKPIと拡張的な戦略は両立しません。部門横断的な思考を求めるのであれば、部門横断的な成果を測定し、評価する必要があります。
エントリーレベルの従業員の77%は、AIによって役割が変化し、4人に1人以上の上級管理職がその変化を実感することになります。1人々が支援されていると感じると、導入は加速します。そうでない場合、非公式なAI利用がコンプライアンスリスクとともに増加します。
リーダーがAIツールを活用し、前提に疑問を投げかけ、難しい判断を透明性を持って行うなど、行動によって変革を示すとき、その変革は現実のものになります。これは、日々変革を担っている中間管理職や部門横断型リーダーにとって、特に重要な意味を持ちます。
経営幹部の79%は、AIが2030年までに自社の収益に貢献すると回答しています。それほどの確信があるにもかかわらず、なぜ95%の組織では測定可能なリターンが見られないのでしょうか。
高い成果を上げる導入と低い成果に終わる導入の違いは、多くの場合、1つの問いに行き着きます。つまり、勝つために必要な変化に対して、リーダーシップが足並みをそろえていたかどうかです。
有望なパイロット導入の後、どのように持続的な価値を生み出す設計を行うのでしょうか？戦略、リスク、企業文化は、それぞれ独立した課題ではありません。これらは単一のシステムにおける推進要素です。
1 自動化されたAI主導の世界に向けた拡張型ワーク、IBM Institute for Business Value、IBM、2023年8月10日。
2 AI導入における組織的障壁の克服、Harvard Business Review、2025年11月11日。