ここで見られるパターンはよくあるものですが、見えにくい場所があります。それは、まさにビジョンが生まれるべき場所です。



チームは局所的な成功によって評価され、その結果、システム全体で摩擦が増えることがあります。短期的な対処は、誰も全体最適を見ていなければ、静かに新たな基準になってしまいます。大胆で足並みのそろった企業文化がAIの成功に不可欠であることには、多くのリーダーが同意しています。しかし、自社が実際にそのように機能していると考えている人はほとんどいません。



そのギャップには理由があります。AIが求める包括的な再設計は、市場の変動に対応するために長年かけて支えてきた既存の仕組みを壊すように感じられることがあるからです。現状維持は短期的には現実的に思えるかもしれません。しかし、その先にある変化は極めて大きなものです。