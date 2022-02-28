アプリケーション移行に関する5つの主要なステップ

以下に定義された5つの移行ステップは、クラウド移行を成功へ導くためのベスト・プラクティスのリストです。計画策定はクラウド移行を成功させるうえで重要な側面であり、計画策定に失敗すると予期しない障害につながる可能性があります。



1. ビジネス目標を定義する

移行のビジネス目標を特定します。

IT機能と制約（コンプライアンスなど）を用いてビジネス目標をマッピングします。

すべての利害関係者をプロセスに参加させます。

2. アプリケーションを検出、カタログ化、選択する

使用中のすべてのアプリケーションを特定します。

アプリケーションがクラウドに対応しているかどうかを判断します。

アプリの性能とネットワークのベースラインを設定します。

依存関係をマッピングします。

3. 移行タイプを指定する

保持： 移行しない。

移行しない。 再ホスト： クラウドでアプリケーションを再ホストする。

クラウドでアプリケーションを再ホストする。 再プラットフォーム： クラウドでアプリケーションをホストし、インフラストラクチャーに小さな変更を加える。

クラウドでアプリケーションをホストし、インフラストラクチャーに小さな変更を加える。 リファクタリング： アプリの一部を再コードするか、新しいアプリケーション・アーキテクチャーをデプロイする。

アプリの一部を再コードするか、新しいアプリケーション・アーキテクチャーをデプロイする。 廃止：アプリを別のアプリに置き換える。

4. 移行、テスト、改良する

アプリケーションのワークロードを移行します。

オンプレミスとクラウドのアプリの動作を比較します。

クラウド実装をテストします。

問題を観察して解決し、ファイン・チューニングします。

必要に応じて繰り返します。

5. 観察する

移行ステップのリストは、さまざまな環境の特定の問題に言及することなく、可能な限り厳格なものになっています。移行を成功させるには、追加の手順が必要になる場合があります。まず、このリストは、移行を構築するための移行フレームワークとして機能します。つまり、ステップを増やすことはできるものの、減らすことはできません。

アプリケーションの移行とInstana

アプリケーションの移行は、慎重な計画と実行を必要とする複雑なプロセスです。これには、既存のインフラストラクチャーの評価、適切な移行ストラテジーの選択、移行されたアプリケーションのテストと検証、移行後のアプリケーションの性能の監視など、さまざまな活動が含まれます。適切なアプローチによって、組織はアプリケーションを最新のプラットフォームに適切に移行し、最新のテクノロジーを活用してビジネスの俊敏性を向上させることができます。

アプリケーションの移行プロセスを支援できるツールの1つが、IBM Instana®です。Instanaは、組織がアプリケーションのパフォーマンスをリアルタイムで監視することを可能にするアプリケーション・パフォーマンス管理（APM）ソリューションを提供します。Instanaを使用することで、企業はアプリケーションのヘルスとパフォーマンスを可視化し、移行中に発生する可能性のある問題を特定し、移行が完了した後もアプリケーションが最適なパフォーマンスを維持できるようにすることができます。アプリケーション移行ストラテジーの一環としてInstanaを使用することで、組織はリスクを最小限に抑え、ダウンタイムを短縮し、最新のプラットフォームへのシームレスな移行を確実に行うことができます。