久波：私からは、実際に「SKY-OPT Enterprise」の導入により、これまで挙げられた課題を解決できた流通業のお客様の事例をご紹介します。まず、そのお客様は、現場のニーズに応えるため、新システムをクラウド上に順次構築していった結果、ガバナンスが効かず、セキュリティー管理が十分にできないという課題を抱えていました。人的リソースも不足しており、運用に関する整備も行き届かないという状況です。クラウド運用が進むと、それだけアカウントの数が多くなり、運用専任者の負担も増大してトラブルも起きやすくなってしまいます。



そこで、スカイアーチネットワークスと日本IBMが連携して、AWSクラウドを活用したシステム標準環境を構築。クラウド活用のガイドライン策定・運用し、両社による共通窓口・管理組織を立ち上げました。その結果、利用者の混乱が削減されただけでなく、インフラ管理業務のフロー化・手順化によって、外部委託も可能になりました。これにより、セキュアで持続可能なクラウド基盤の提供、標準環境の活用によるシステム導入・保守の生産性と運用効率の向上が実現できたのです。



この事例では、IBMとスカイアーチネットワークスの協業により、短期間でAWS環境構築とクラウド標準ガイドライン整備を実現できました。両社の融合により、AWSのリセールから利用最適化まで、お客様のビジネスをトータルにサポートする体制が整います。



石橋：スカイアーチネットワークスのAWS特化の専門性と、IBMの高いコンサルティング力・基幹系システムの業務知識。それらが融合したことで、より包括的なサービスの提供が可能になりました。とくに、IBMのAIソリューションと「SKY-OPT Enterprise」を組み合わせることで、IT人材不足が深刻化する時代においても、人手に依存しない高度なクラウド運用の自動化を実現し、お客様が本業に集中できるワンストップサービスを提供します。ハイブリッドクラウド運用で課題を抱えているお客様は、ぜひご相談ください。

