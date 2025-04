AWSを活用し、お客様の変革を加速─IBM×スカイアーチのシナジー（1）

山崎 素晴らしい実績ですね。IBMもAWS技術者の育成に注力しています。2022年にはグローバルに倣い、日本IBMでもAWS Strategic PartnershipというAWS専門組織を立ち上げ、私は技術リーダーとしてAWS技術者の育成などを推進してきました。IBMには業種別の組織と業種横断の組織がありますが、現在はそれら全ての組織にAWSエンジニアが在籍しています。

国内の認定資格者数は公表していませんが、グローバルではプレミア・レベルのサービス・パートナーとして17のAWSサービス認定を有し、2万3,000名を超える認定資格を持つプロフェッショナルを擁しています。IBMは急成長しているAWSパートナーの一つであり、2023年には日本リージョンでもGSI Partner of the Yearを受賞しました。さらに、2024年に私がJapan AWS Ambassadorに選出されたほか、Japan AWS Top Engineersを4名、Japan AWS All Certifications Engineersを22名輩出しています。

神津 IBMはマルチクラウド・ハイブリッドクラウドのプレーヤーでもあり、IBM watsonxをはじめとするAIや各産業界向けのソリューションを展開している点も大きな強みですね。

山崎 現在、watsonxなどのAIとハイブリッドクラウドを組み合わせて、金融、製造、流通など、さまざまな業界のデジタル変革(DX)を加速させるためにソリューションの拡充を進めています。

また、近年は人材不足などの影響で、多くの企業のIT部門が自社システムの開発・運用に関して課題を抱えています。IBMは、AIと各種のソリューションを活用し、システム開発・運用を高度に自動化・効率化する「IT変革のためのAIソリューション」の提供を開始しており、今後はAWSを利用するお客様にも積極的にご提案していきたいと考えています。

神津 IBMならではの魅力的なソリューションですね。当社のソリューションにもこれらのアセットを取り入れることで、お客様の層を広げ、より良いサービスを提供していけるはずです。

山崎 ぜひ実現していきたいですね。IBMとスカイアーチネットワークスの協業が、お客様にどのような価値を提供していくのかについては、後編で詳しくお話ししたいと思います。