古典AIが量子ワークフローの簡単化と向上にどのように役立つかを示す昨年提供したツールは、Qiskit Transpiler Serviceのプレビュー・リリースだけではありません。もう一つの有望な例は、Qiskit Code Assistantです。これは、高品質なQiskitコードを迅速に作成するのに役立つ生成AIアシスタントです。

Qiskit Code Assistantは、Visual Studio CodeやJupyterLabなどの一般的な開発環境と統合し、さまざまなタスクを行うことで、Qiskitコードを書く、あるいは書き方の学習を容易にします。

このコード・アシスタントを使用すると、開発プロセスを簡単化し、より優れた量子回路を生成できるようにプログラムを最適化し、プロジェクトをより迅速に完了できます。たとえば、アシスタントに、自然言語のプロンプトや関数定義で指示を与えてQiskitコードを生成させることができます。ユーザーが必要なのは、シャープ記号(#)を入力して、欲しいものをアシスタントに伝えることだけです。たとえば次の通りです。

#define a Bell circuit and run it on ibm_brisbane using the Qiskit Runtime Service

あるいは自分で書いた大まかなコードを入力して、オートコンプリート機能でアシスタントに補完・修正させることもできます。以下は、その例です。

(サンプルコードは原文ブログをご参照ください)

Qiskit Code Assistant の詳細については、こちらの IBM Quantumブログやこちらのドキュメントをお読みください。