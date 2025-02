Qiskit Code Assistantのプレビュー公開

Qiskit Code Assistantは、ユーザーが利用しているユーザー・インターフェースを介して簡単にアクセスできるように、Visual Studio Code (VS Code) と JupyterLabという 2つの人気ある開発環境と統合されています。

それらお使いの環境に QCAをインストールしたら、自然言語プロンプトまたは関数定義を与えて Qiskitコードを生成することができます。たとえば、”#define a Bell circuit and run it on ibm_brisbane using the Qiskit Runtime Service” (Bell回路を定義し、Qiskit Runtime Serviceを使用して ibm_brisbane上で実行せよ)などです。あるいは自分で書いた、不完全なコードや 大雑把なコードを入力として、コード・アシスタントにクリーンアップさせたり、欠落部分を補完させたりすることもできます。いずれの場合も、Qiskit Code Assistant は、わずか数回のキー操作をするだけで、既存のコードに埋め込んで使用できる高品質の推奨コードを返します。

【VIDEO】: VS Code や JupyterLab での Qiskit Code Assistant の動作の確認にはこれらのリンク先をご覧ください。

使い始めるには、VS Codeユーザーは VS Codeの「拡張機能(Extensions)」ツールを使用するか、または VS Code Marketplaceで検索して Qiskit Code Assistant VS Code extensionをインストールする必要があります。 JupyterLabユーザーは、pip install qiskit_code_assistant_jupyterlabを実行して、Qiskit Code Assistant JupyterLab extensionをインストールします。

Qiskit Code Assistant をインストールすると、IBM Quantumサービスのユーザーとして自動的に認証が試みられます。手動での認証方法については、こちらをご参照ください。次に初めてのユーザーには、コードアシスタントを使用する際の重要な規則と制限事項について説明する End User License Agreement というモーダルが表示されます。ライセンス契約を受け入れると、コードの生成を開始できます。

Qiskit Code Assistant の使用方法に関する最も詳細で最新のガイダンスを参照するには、メインの資料ページや、Visual Studio Code プラットフォーム向けの資料 や JupyterLab プラットフォーム向けの資料をご利用ください。