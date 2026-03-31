オープン・アクセス可能な量子コンピューティングへのさらなる注力

では、IBM Quantumコンピューターを10分あるいは180分実行すると何ができるのでしょうか。多くのことが可能です。実際のところ10分でも、IBM Quantum Platformで公開されているチュートリアルの3分の2以上を実行するのに十分すぎる時間です。

10分の計算時間で可能な処理

IBM量子コンピューターで10分間の実行時間があれば、量子ワークフローを学び、テストし、理解するのに十分な時間です。つまり、小さな回路を動かしたり、Qiskitのチュートリアルを実行したり、基本的なアルゴリズムを探ったり、さらには量子・古典ワークフローを試したりすることができます。

これらの例は、量子コンピューティングを始めたばかりの学習者向けのトイプロブレムのように聞こえるかもしれませんが、量子コンピューティングでは、小さな回路や基本的なアルゴリズムが大きなインパクトを持ちえます。10分の計算時間で、入門的な練習問題をはるかに超えて、私たちの最も高度なテクニックのいくつかを試し始めることができます。

例えば、動的回路を用いた長距離量子もつれのチュートリアルを実行するのに、わずか約4分の計算時間しかかかりません。この手法は、量子ビット間の接続性が限られた量子チップ上でも、遠距離に離れた量子ビットのペアを量子もつれできるようにします。この手法についての2025年のブログ記事と、それに触発された論文をぜひご覧ください。

このチュートリアルでデモされている長距離量子もつれ手法は10分以内で実行可能ですが、対応する論文で詳述された完全な実験を再現するにはかなり計算時間がかかることにご注意ください。

180分の実計算時間で可能な処理

IBM Quantumコンピューターで180分の計算時間を使えば、さらに高度なワークロードを実行でき、より野心的なプロジェクトを構想することができます。たとえば、反復的なアルゴリズムのチューニング、ハイブリッド最適化ワークフローのテスト、さまざまなエラー緩和手法のベンチマーク、さらにはドメイン固有のユースケースの探求などなどです。

たとえば、180分はHeron r2プロセッサー上でprobabilistic error amplification（PEA)を用いた実用規模のエラー緩和手法のチュートリアルを実行するのに十分な計算時間です。このチュートリアルは、量子コンピューターが正確な古典計算手法を超えて科学的価値を提供する証拠を初めて示した2023年の画期的な量子ユーティリティー実験を再現しています。

この実験の計算時間は推定16分なので、180分の割り当て時間があればこの量子ユーティリティー実験を再現するのに十分なだけでなく、そのタスクをほぼ12回実行することができます。この実験と画期的な量子ユーティリティー論文について詳しく知りたい方は、2023年のブログ記事をご覧ください。