実用規模の動的回路がすべてのユーザーに利用可能になりました

公開日 2026年01月16日
By 堀井 洋 and 隆輝 立花

Qiskit Runtimeで動的回路（ダイナミック・サーキット）の実装が最近刷新され、実用規模（ユーティリティー・スケール）の実験を行う際に役立つ強力な機能と新たな効率性が提供されています。

動的回路は、量子回路の実行中にリアルタイムで古典の論理処理を活用できる強力な能力です。動的回路によって、同等のリソースを持つ「静的」回路では扱うことができないような複雑な問題や多様なユースケースの探求が可能になります。IBM®は、この機能を実用規模に拡大する大規模なアップデートを運用開始し、すべてのユーザーにご提供し始めました。

こちらのドキュメントを読み、ぜひ新しい実用規模の動的回路の導入をご検討ください。

動的回路が2022年にQiskit Runtimeに初めて登場して以来、IBMとそのパートナーはこの強力な能力と有効性を様々な形で実証してきました。動的回路は量子誤り訂正の新たな進展長距離量子ビットもつれへの新しいアプローチ、複雑な状態準備プロトコルを伴う有望な実験などを可能にしました。しかし、多くの場合、このようなデモンストレーションは、一般ユーザーが利用可能な能力では、一定の規模を超えて実行することが不可能でした。今回IBMはこの障壁を取り除き、すべてのQiskit Runtimeユーザーが動的回路の可能性を実用規模で最大限に探求できるようにしました。

実用規模の動的回路はまだ開発途中であり、今後も追加機能や性能向上の計画があります。しかし今すでに、現在利用可能な量子コンピューターで探求できる問題やアプリケーションにおいて大きな進歩が見られ始めています。

新しい動的回路は以前の動的回路に比べて大幅に性能向上しています。あるシミュレーション実験ではトロッター・ステップごとに2量子ビット・ゲート数が28%削減され、対応するユニタリ回路と比べて最大24%の性能向上が示されました。トロッター・ステップとは、シミュレーション時間を進めるワンステップのことです。

これらの改良は、古典演算にかかる所要時間の大幅な短縮や、条件付き演算の並列実行などの新機能によって可能になりました（詳細は後述します）。つまり、新しい動的回路を使って数ヶ月前には不可能だったことができるようになったということです。そして私たちはコミュニティーからのフィードバックを反映することでこの仕組みをより一層改善することを予定しています。

私たちは多くのユーザーに、この機能をすぐに試し始めて頂いて、これからさらなる機能向上があった時にもすぐにその能力を最大限に活用できるよう準備していただけたらと願っています。以下では、新しい動的回路の実装がもたらす主な変更点を詳述します。その前に簡単におさらいしましょう。

動的回路とは？

従来の量子回路、または静的回路は、ある初期状態に設定された量子ビットに固定的な一連の量子論理ゲートを適用します。そして量子論理操作が完了してから測定を行なって結果を得ます。

動的回路は、回路実行が完了する前に量子ビットの値を測定するという中間回路測定を活用する点で異なっています。静的回路とは異なり、動的回路は古典計算論理と条件付き論理処理を用いて、回路中間での測定結果に基づいて、回路の次の部分でどの量子演算を行うべきかを決定します。これを古典フィードフォワードと呼びます

条件論理演算を互いに独立した量子ビット間で並列実行できるため、一定または浅い回路深さで多くの複雑な量子プロトコルを実装できます。つまり、量子ビット数を増やしても、回路内のすべての量子演算を実行するために必要な時間ステップ数は一定のまま、または緩やかにしか増えません。

新しい動的回路は、特に小規模では、同等の静的回路を総実行時間で必ずしも上回るわけではありません。中間回路測定やフィードフォワードのような古典操作は、量子ゲート操作に比べて比較的遅いため、実行時間に大きなオーバーヘッドが発生します。

それでも、有利なスケーリングが存在する場合には、動的回路は多くの量子ビットを扱う大きな問題に対して高速な実行時間を提供できます。すでにそのようなスケーリングの利点を示す回路の例が複数あります。しかも、さらに私たちは中間回路測定や古典フィードフォワードの大幅な高速化を導入して改善を行っています。これにより動的回路は、短期的な量子優位性が期待される実用規模の問題に取り組む際に有用なツールになっています。

動的回路のアップデート

動的回路は量子計算手法の応用範囲を拡大する大きな可能性を秘めていますが、2022年に行われたQiskit Runtimeでの初期実装にはいくつかの制約がありました。それらの制約が存在した原因は、回路の制御フローがグローバルであることを必要とする実行モデルでした。回路の制御フローとは、中間回路測定の結果に基づいて量子演算を実行する能力のことです。この理由から、回路の異なる部分に影響を与える条件付き操作が順次ひとつずつ実行されなければならなかったのでした。

場合によっては、ユーザーがswitch文を巧みに活用することで、ある程度の並列性を近似的に実現することもできましたが、この方法は10量子ビットを超える規模では機能しませんでした。そしてその小規模であっても、この構成方法では回路の最終タイミングを知ることはできませんでした。そのような課題があったので、私たちは性能と挙動に対して野心的な目標を設定して、新しい動的回路をゼロから実装しました。

性能面で、実用規模の動的回路は従来のものに比べて大きな改良をもたらします。中間回路測定は、新しいMidCircuitMeasure命令によって強化されており、前回の実装よりもほぼ1マイクロ秒（940ナノ秒）速く量子ビット測定の結果を入手することができます。この結果、動的回路で使用した場合に所要時間を65%短縮するという結果も得られました。フィードフォワード遅延時間も約~600nsまで低下しましたが、これは業界で一般的に求められるレベルの高速応答を達成しています。

パフォーマンス向上に加えて、新しいシーケンス・トランスレーターを導入しました。これは、ISA回路を入力として受け取って、目標とするハードウェア上で動作する最終的なペイロードを生成するツールです。このツールに、ランタイムから実用的な情報を返す機能を備え、QPU上で回路がどのように動作するかをより正確に把握できるようにしました。この機能追加によってペイロード生成時間に20倍の改善がありました。

また、前述の多くの制約を克服するために強力な新機能も構築しました。これには次のものが含まれます:

条件付き演算の並列実行

新しい動的回路インフラストラクチャーは、独立した条件付き演算の集合を発見し、それらを並列で実行できます。ここでの「独立性」とは、条件付き演算が特定の量子ビット群に作用し、他のどの量子ビットにも干渉しないことを意味します。

以前のバージョンの動的回路は、条件付き演算を一つずつ順番に実行するようになっており、そのプロセスが非常に遅かったため、システムがすべてのif文を実行し終える前に量子ビットがデコヒーレンス状態になってしまうことがありました。新バージョンでの独立した条件分岐の並列実行は回路の深さと実行時間を大幅に改善し、ノイズを低減して結果の忠実度を向上させます。

これらの性能向上により、動的回路をデバイス全体を使った規模にスケールアップして、実用規模の量子コンピューターが持つ100個以上の量子ビットすべてを動的回路で活用することができるようになりました。

遅延命令におけるストレッチ時間のサポート

古典フィードフォワードは動的回路を強力にしますが、同時に回路のスケジューリングを複雑にします。古典演算はリアルタイムで行われなければならず、演算の複雑さや対象ハードウェアの仕様によって大きく異なります。

Qiskitにはフィードフォワードに関わるデータ移動や古典演算の実行時間を信頼性高くモデル化する仕組みがないため、以前の動的回路のユーザーは、量子実行が再開される前に古典演算が完了するように、手動で一定の遅延時間を挿入していました。しかし、これは非常に非効率的な回避策でした。

今回、一定の遅延時間を指定せずにタイミングの意図を表現できるストレッチ時間機能を新たに導入しました。stretchは正確な遅延時間を指定する必要を省きます。ストレッチ時間はスケジューリングを簡単にするだけでなく、正確なダイナミック・デカップリング・エラー抑制プロトコルを実行し、エラーの蓄積を減らすことも可能にします。これは、中間回路測定にかかる時間は回路全体の実行時間の中で長く、測定されていない量子ビットはアイドル状態を経てデコヒーレンスされてしまっていたからです。

回路タイミングの可視化によるデバッグ

動的回路の以前の実装では、Qiskitにビルトインされたタイムライン描画機能を使って回路内の量子命令タイミングを可視化することができましたが、このツールは古典の遅延時間を表現する方法を持っていませんでした。今度のQiskit Runtimeは、実用規模の動的回路を新しくサポートする一環として、Samplerのジョブ実行結果の一部として、正確な回路タイミング情報を返すことができます。

これはまだプレビュー段階の実験的な機能であり、変更される可能性があります。タイミング可視化はqiskit-ibm-runtime v0.43.0以降でのみ利用可能です。

新しい可視化ツール「draw_circuit_schedule_timing」の実行例は原文ブログをご参照ください。

draw_circuit_schedule_timingを利用すると回路のデバッグや最適化、そして意図通りに動作しているか確認するのがずっと簡単になります。これにより、より正確なスケジューリング、パフォーマンス・チューニングの利便向上、量子資源と古典資源の緊密な統合が可能となりますが、ストレッチ時間と組み合わせることで特に効果を発揮します。これらの機能が組み合わさることで、ストレッチ・ディレイを使っていなくても、不要なアイドル時間を短縮し、回路の忠実度を大幅に向上させます。

最適化された中間回路測定

この新しい実用規模の動的回路は、IBM QPUでの中間回路測定に最適化したMidCircuitMeasure命令も導入しています。それ以前は、回路実行終了時に使うのと同じmeasure命令で中間回路測定を行っていました。

中間回路測定は理想的にはできるだけ速く実行されるべきです。なぜなら、長い時間がかかればそれだけ回路のノイズが増すからです。しかし、元のmeasure命令はこの点を考慮して作られていませんでした。なぜなら、回路実行の最終段階での終端測定は、それ以前の量子演算に影響を与えないからです。

今回、中間回路測定と終端測定に異なる測定命令を用意することで、それぞれを別々に最適化・キャリブレーションすることができるようになりました。前述の通り、新しい命令は通常のmeasure命令に比べて大幅な性能向上をもたらし、値の取得はほぼ1マイクロ秒速く、この命令が動的回路で使用された時に実行時間も65%短縮されます。さらに今後数か月でMidCircuitMeasure命令のさらなる改善が見込まれおり、動的回路の性能がさらに向上できると私たちは期待しています。

新しいMidCircuitMeasure命令が利用できないバックエンドもあります。service.backends(filters=lambda b: “measure_2” in b.supported_instructions)を使って、この命令をサポートしているバックエンドをご確認ください。

パフォーマンスを犠牲にせずにスケーラビリティーをサポートする

新しい動的回路実装の開発における主な目標の一つは、パフォーマンスを犠牲にせずに、量子コンピューターが持つ100以上の量子ビットすべてに対応するスケーラビリティーを実現することでした。しかし、この実現のためには、全体的な機能サポートの簡素化が必要でした。そのためアップデートされた動的回路にはいくつかご注意頂きたい機能制限があります。例えば：

  • forループ、switch文、その他の制御構造：現在のQiskit Runtimeは条件付きif文のみをサポートしています。私たちは今後、forループを含む追加の制御フロー構造のサポートを追加していきたいと考えています。
  • 入れ子構造の条件文：一般に、Qiskit Runtimeの動的回路では入れ子にした条件文は許可されていません。つまり、if文を別のif文の中に置くことはできません。
  • 条件文でのresetおよび測定：Qiskit Runtimeは現在、条件文内でreset命令や測定をサポートしていません。

動的回路実装の新しい能力の利用をご検討いただくと同時に、上述のような制約の詳細について、ドキュメントのQiskit Runtime limitationsセクションを必ずご確認ください。

ダイナミックな研究機会

このブログ記事で最も伝えたいことは、Qiskit Runtimeが、動的回路のロバストな新しい実装を提供していることになります。この実装により、みなさんは、実用規模で新しい問題やアプリケーション、ユースケースを探求できるようになります。

更新された動的回路は、静的回路でも、2022年に導入された元の動的回路でも解決不可能だった問題を扱うことができる可能性を秘めています。実際、これらの新機能ですでに印象的な成果が見られています。

IBMの研究者たちは最近、新しい実用規模の動的回路を用いて、106量子ビットで46サイトを持つ、キックド・イジング・ハミルトニアンをシミュレートしました。このハミルトニアンの6サイト規模の小規模インスタンスは、2024年のQiskitホワイトペーパーで12量子ビットを使ってシミュレーションされていました。今回の新しい動的回路を使うことで、各トロッター・ステップで2量子ビットゲートを28%削減し、対応するユニタリ回路と比べて最大24%の性能向上を実証しました。

これはほんの始まりに過ぎません。動的回路を100量子ビット以上のデバイス全体利用まで規模拡大できる能力を使えば、近年提案された興味深い新理論を一般ユーザーでも実験してみることができます。例えば、量子コミュニティーは、静的回路では実現がはるかに困難な状態準備プロトコルを、動的回路を使うことで浅い深さないし一定の深さで実行可能にする方法を探求する優れた研究を行っています。

その例としてはTantivasadakarnたちの研究Smithたちの研究Piroliたちの研究があります。

また、fan-outや長距離CNOTゲートランダム・ユニタリなどの主要な静的回路サブルーチンを、一定深度の動的回路で実現する方法について有望な研究も行われています。静的回路だけでは不可能である、量子優位性を一定深度で提供できるとさえ主張されています。

これらの提案の多くが補助量子ビット（アンシラ）への容易なアクセスを必要としているので、2025年末に利用可能になった、正方形格子で高い量子ビット結合性を持つIBM Quantum Nighthawkは、そういった実験に非常に好適なプラットフォームであると言えUtility-scale dynamic circuits now available for all usersます。

新しい動的回路は、オープン・プランのユーザーを含むすべてのQiskit Runtimeユーザーに提供されています。ドキュメントを確認し、IBM Quantum Platformにアクセスして、ぜひとも今すぐに探索を始めていただけたらと思います。

この記事は英語版IBM Researchブログ「Utility-scale dynamic circuits now available for all users」（2025年11月19日公開、R Jessie Yu, Maika Takita, Kit Barton, Kevin C. Smith, Bibek Pokharel, Blake Johnson, Salvador de la Puente González, Leanne Cherry, Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。

堀井 洋

IBM Quantum Japan 統括部長

立花 隆輝

東京基礎研究所　シニア・テクニカル・スタッフ・メンバー