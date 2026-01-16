実用規模の動的回路がすべてのユーザーに利用可能になりました

Qiskit Runtimeで動的回路（ダイナミック・サーキット）の実装が最近刷新され、実用規模（ユーティリティー・スケール）の実験を行う際に役立つ強力な機能と新たな効率性が提供されています。

動的回路は、量子回路の実行中にリアルタイムで古典の論理処理を活用できる強力な能力です。動的回路によって、同等のリソースを持つ「静的」回路では扱うことができないような複雑な問題や多様なユースケースの探求が可能になります。IBM®は、この機能を実用規模に拡大する大規模なアップデートを運用開始し、すべてのユーザーにご提供し始めました。

こちらのドキュメントを読み、ぜひ新しい実用規模の動的回路の導入をご検討ください。

動的回路が2022年にQiskit Runtimeに初めて登場して以来、IBMとそのパートナーはこの強力な能力と有効性を様々な形で実証してきました。動的回路は量子誤り訂正の新たな進展、長距離量子ビットもつれへの新しいアプローチ、複雑な状態準備プロトコルを伴う有望な実験などを可能にしました。しかし、多くの場合、このようなデモンストレーションは、一般ユーザーが利用可能な能力では、一定の規模を超えて実行することが不可能でした。今回IBMはこの障壁を取り除き、すべてのQiskit Runtimeユーザーが動的回路の可能性を実用規模で最大限に探求できるようにしました。

実用規模の動的回路はまだ開発途中であり、今後も追加機能や性能向上の計画があります。しかし今すでに、現在利用可能な量子コンピューターで探求できる問題やアプリケーションにおいて大きな進歩が見られ始めています。

新しい動的回路は以前の動的回路に比べて大幅に性能向上しています。あるシミュレーション実験ではトロッター・ステップごとに2量子ビット・ゲート数が28%削減され、対応するユニタリ回路と比べて最大24%の性能向上が示されました。トロッター・ステップとは、シミュレーション時間を進めるワンステップのことです。

これらの改良は、古典演算にかかる所要時間の大幅な短縮や、条件付き演算の並列実行などの新機能によって可能になりました（詳細は後述します）。つまり、新しい動的回路を使って数ヶ月前には不可能だったことができるようになったということです。そして私たちはコミュニティーからのフィードバックを反映することでこの仕組みをより一層改善することを予定しています。

私たちは多くのユーザーに、この機能をすぐに試し始めて頂いて、これからさらなる機能向上があった時にもすぐにその能力を最大限に活用できるよう準備していただけたらと願っています。以下では、新しい動的回路の実装がもたらす主な変更点を詳述します。その前に簡単におさらいしましょう。