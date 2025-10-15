量子中心のスーパーコンピューティングを支えるソフトウェア

IBMは、量子コンピューターと古典ハイ・パフォーマンス・コンピューティング(HPC)・システムのどちらの計算パラダイムでも単独では解決できないような問題に取り組むために、それらを連携させる未来の基礎を築いてきました。今、その未来が現実になりつつあります。

昨年、ジョージア州アトランタで開催されたSupercomputing 2024国際会議で、私たちは量子中心のスーパーコンピューティング（QCSC）のビジョンをご説明しました。この計算パラダイムは、2026年末までに量子有用性の最初の実現をするものと私たちは信じています。そのビジョンには、量子リソースを Slurmなどの一般的な HPCリソース管理システムと統合する計画や、ハイブリッド量子/古典ワークフローを大規模に実現するための三つの潜在的なアーキテクチャーの提案が含まれていました。

それ以来、私たちはレンセラー工科大学 (RPI)、STFCハートリーセンター、クリーブランド・クリニック、オークリッジ国立研究所、そして量子スタートアップの Pasqalなどの研究機関のパートナーと協力して、これらの計画を実行し、実際の HPCユーザーやデータセンター管理者が今日から利用できるオープンソース・ツールを構築してきました。

GitHub で Slurm の Quantum spank プラグインを調べる

GitHub で Quantum Resource Management Interface を調べる

これらのツールは、RPIのFuture of Computing InstituteでAiMOSスーパーコンピューターを担当しているチームとIBMの協業を通じて、すでに現実の世界で実証されています。RPIとIBMのパートナーシップは、過去1年間にわたって、Slurm向けの量子プラグインや量子リソース管理インターフェースの複数のバージョンを開発する上で不可欠なものでした。

RPIチームとの協業によって、学生やポスドクなどのアクティブなユーザーの協力を得て複数のデプロイメントをテストすることができました。また、アクセス管理やリソース割り当てのさまざまな戦略の検討ができたほか、私たちの取り組みを説明するarXiv論文を発表することもできました。現在、AiMOS と Future of Computing Institute のオンプレミス IBM Quantum System One の統合によって、RPIは、大学敷地内に初めてQCSC環境が導入された場所となっています。

「これは、古典計算ワークフローと量子計算ワークフローの統合に向けた大きな一歩です」と、RPIのFuture of Computing Instituteのチーフ・サイエンティストであるChristopher Carothers博士は述べています。「この実現には、学生、教員、RPIの研究コミュニティーの他メンバーの協力が不可欠でした。」

このプロジェクトは私たちに重要な教訓と有益な洞察をもたらし、量子中心のスーパーコンピューティングの未来を形成するために有用な戦略的軌道修正につながる重要なインスピレーションを与えてくれました。以下では、私たちがこれまでに達成したことと、量子中心のスーパーコンピューティング・アーキテクチャーが、そのビジョンを昨年初めて共有して以来どのように進化したかを簡単に振り返ります。