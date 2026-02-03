量子優位性へ新しい道を拓く多目的最適化

今日の古典計算手法は、目的関数（評価基準）が単一の最適化問題に取り組む際にはしばしば非常に効果的です。単一目的の最適化問題とは、可能な解（選択肢）の集合を分析し、単一の目的関数を最大化するのに最適な選択肢を特定する問題です。たとえば金融分野の「期待リターンを最大化する投資ポートフォリオを構築しなさい」という問題が一例です。

しかし、このような問題を単一目的として解くには、リスク、流動性、取引コスト、規制要件といった期待リターン以外の要素を無視するか（それによって実世界での価値は損なわれることになります）、これらの要素について目標値を設定してそれを最適化問題の制約として扱う必要があります。

「一定のリスクレベルを超えずに期待リターンを最大化する投資ポートフォリオを構築せよ」が、この後者のアプローチの簡単な例となります。このようにして目的を単一にしてしまえば問題は解決しやすくなりますが、現実の最適化問題はそれほど単純ではありません。

多目的最適化問題ははるかに複雑で、私たちが日々直面する現実世界の問題をよりよく反映しています。多目的最適化問題では、単一の目的を達成する単一の解ではなく、相反する目的間のさまざまなトレードオフを表す多様な解の集合を求める必要があります。競合する目的間の最適なトレードオフの全集合をパレートフロントと呼びます。パレートフロントを構成する全ての解は、そのどれも、目的のうちのどれか一つについて改善できたとしても少なくとも他の一つの目的については悪化するという意味での最適解になっています（たとえばあるパレート解があったとして、その解を少し変えてそれが持つリスクを改善しようとしたら、代わりに期待リターンが悪化することを容認しなければならない、など）。

数学的には、パレートフロントのすべての解は同等に有効です。パレートフロントは、たとえるならば、投資マネージャーが、顧客が容認できるリスクの多寡に応じて、期待リターンのレベルが異なる投資オプションを複数そろえて提示するようなものです。その中から「最良」の選択肢を決めるには、意思決定者の好みや優先順位が必要です。

多目的問題が計算的に非常に難しい理由は容易に理解できます。古典手法では、たった一つの目的に対して組合せ解空間を探求するだけでも十分に難しいですわけですが、多目的最適化問題として扱って、そこにリスクの最小化やセクター間でのアセット分散など、新たな目的を追加するたびに、さらに複雑さの次元が計算に加わります。

複数の目的がある場合、解の選択肢の数は同じままですが、他のすべての解よりも客観的に優れている単一の最適解が存在するとはもはや言えません。その代わりに、それぞれ異なる点で最適とみなせる解で構成される非常に大きな解集合、すなわちパレートフロントが定義されます。

今の現場で古典最適化の専門家は、多目的問題を制約付きの単一目的の定式化に変換することで単純化するという方法を、実務的によく使っています。このアプローチは古典手法で扱いやすくする現実的な方法ではありますが、問題に実際に取り組みたい人（意思決定者）がこのアプローチを使おうとしたら、直感や専門知識に基づいた選択を強いられるので、より良いトレードオフの機会を見逃す可能性があります。

たとえば、ポートフォリオ最適化の取り組みをリスク最小化の目的に絞って解くとしましょう。そのためには投資収益の最大化というもう一つの競合する目的を制約として再定義することになります。たとえば、恣意的に決めた5%のリターン率が得られることを制約条件とする、などです。

こうすれば古典手法で扱いやすい問題にはなりますが、こうすることによってもっと良い解を見逃してしまっていないと自信を持って言えるでしょうか？もしかしたらリターン率をわずかだけ落とし4.9%に妥協することで、リスクを大幅に低くする解が得られる可能性はありませんでしょうか。本来はそのような可能性がありますが、単一の目的に限定した定式化では、その可能性を探求する柔軟性は得られません。

このような問題を2目的最適化問題として解決できる古典手法も多く存在します。しかし、二つ以上に目的を追加していくと、すぐに問題は複雑になりすぎて古典手法では扱えなくなります。

一方で、パレートフロントの全体をもし捉えることができれば、情報に基づいた意思決定ができ、より良い結果を得ることができます。ところがそうしようにも効率的にそれを行うことは古典計算のみの手法では困難でした。最適化研究者は、例えば二つまたは三つの目的を持つ問題を解決できる手法を開発してきましたが、目的の数が増えるにつれて計算難易度が急激に上がり、すぐに古典計算のみを用いた手法ではまったく扱えなくなってしまいます。