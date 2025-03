この最近のCVaRの論文で見られるような理論的な結果は、ノイズのあるハードウェア上で量子最適化手法をスケールするための潜在的な方向性を示しています。また、理論的なアプローチが現実で発揮する価値を見出すために、理論的な研究と実証的な研究を組み合わせていくことがいかに重要であるかを強調しています。

古典計算では、完全な理論的理解が得られるよりもだいぶ前から、経験的にうまく機能することが証明されているアルゴリズムの例が数多くあります。量子計算では状況が異なり、量子ハードウェアの能力と可用性が限られているため、歴史的に、量子アルゴリズムは実験的にテストされる前に主に理論的に開発されてきました。

しかし、今すでに、そういった制限はあまり気にしなくてよくなってきています。正確な古典シミュレーション手法を超えて回路を実行できる数百の量子ビットを備えたゲート型量子デバイスに、量子コミュニティーがアクセスできるようになった今日、理論研究と実験的研究を組み合わせた作業をさらに活発化する必要があります。このことは、最適化における量子的優位性への道筋を描くための体系的なベンチマークの重要性も浮き彫りにしています。

私たちは、この分野での継続的な進歩を期待しています。組み合わせ最適化における量子優位性への道筋についての詳細な視点については、Nature Reviews Physicsに掲載された量子最適化ワーキンググループのホワイトペーパーや、Nature Computational Scienceに掲載されたCVaR論文をご参照ください。それ以外の他の量子ワーキンググループの詳細については以前のブログをご覧ください。

この記事は英語版IBM Researchブログ「Exploring the potential for quantum advantage in mathematical optimization」(2025年2月5日公開)を翻訳し一部更新したものです。