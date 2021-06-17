この段階では、ユースケースの優先順位付けとAIアクションプランの策定をガイドします。ビジネス利害関係者、データサイエンティスト、データ所有者、オペレーション・リーダーなどの役割で構成されたチームは、まずビジネス・ユースケース、ビジネス価値の定義、ビジネスKPIの明確化に焦点を当てます。次に、技術的なタスクに対処し、ビジネス目標を特定のAIタスクに変換して解決します。最後に、チームは、ビジネス目標をサポートするために、特定された技術タスクを解決するための構造化されたアクションプランを作成します。

この段階では、エンタープライズ・デザイン思考の原則を適用することがベスト・プラクティスです。デザイン思考は、ユースケースのコンテキストでバイアス/公平性、堅牢性、説明可能性などのさまざまなビジネスおよび技術的側面を特定・定義するのに役立ちます。この段階では、次のような質問に答えることができます。

公平性や透明性に対するビジネス上の期待はどのようなものですか。

どのような規制に準拠する必要がありますか？

機密データの属性にアクセスするにはどうすればよいか？

説明が必要な粒度と頻度はどれくらいですか？

また、本番環境での使用の検証を行う際に土壇場での課題が発生するのを防ぐために、チームがこれらのユースケースを構築する際に従う必要がある組織のデータとAIポリシーに留意することも重要です。