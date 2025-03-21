メインフレームのTCOの計算を間違っていませんか？

より多くの企業がメインフレームのモダナイズを始める中、オートメーションやAIをコア・ビジネスやオペレーションに統合する方法を模索しています。実際、ITエグゼクティブの79% は、メインフレームがAI駆動型イノベーションと価値創造に不可欠であると考えています。

様々な業種・業務が、メインフレーム上のAIの変革の可能性からメリットを受けることができます。TCOとROIを考える場合、メインフレームを単なるトランザクション・プラットフォームではなく、新しい進歩と機能をもたらす進化するAIプラットフォームと見なすことが重要です。

AIは、運用コストを削減し、メインフレームの効率を最大化するためのゲーム・チェンジャーです。AIツールは、インシデントを予測して防止することでインシデント解決プロセスを合理化し、解決までの平均時間を数時間から数分に短縮できます。潜在的なハードウェア障害を予測し、予防保守を実施できる AI メカニズムを使用すると、システムのパッチ適用がはるかに効率的になります。

メインフレームにおける高度なAIのもう一つの活用例として、コードアシスタントも挙げられます。これは開発者の生産性向上とスキルギャップ解消に貢献します。これらの機能は、新規ユーザーが快適で生産性を高めるのに役立つだけでなく、経験豊富なユーザーの日常業務も改善します。生成AI機能はまた、開発プロセスを合理化し、アプリケーションのモダナイゼーションを加速させ、テスト・サイクルを短縮します。



AIをメインフレームに搭載することで、ビジネスのモダナイゼーションがより迅速に実現します。北米のある銀行は、IBM Z®プラットフォーム上の AI を活用して、すべての支払い取引をリアルタイムで分析できるようになり、不正行為を大幅に削減し、コストを大幅に削減して、全体的な顧客満足度を向上させることができました。

オンチップAIアクセラレータにより、同銀行では不正行為防止の重要な要素である応答時間の一貫性と速度も向上しました。メインフレームにAIを採用することで、この銀行は不正アクセス検知機能を比類のないレベルまで向上させることができました。

ビジネスのモダナイゼーションを目指しながらも、エネルギー効率とサステナビリティーを考慮することが重要です。IBM z16®にAIをデプロイすることで、組織は同等の x86サーバーと比べて推論オペレーションのエネルギー消費を41分の1に削減できます。

メインフレームは、イノベーション、経済的価値、デジタル・トランスフォーメーションを推進します。CIOとCTOにとって重要なのは、AI、ハイブリッドクラウド、オートメーションを活用して全潜在能力を解き放つことです。

新しいメインフレームの計算は、純粋なコスト計算ではなく、経済性と価値創造のバランスをとり、ROIを最大化することを重視しています。従来のTCO計算を再考し、コスト効率を重視することで、組織はメインフレームを経済的に健全な戦略的資産としてデプロイできます。