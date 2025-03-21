メインフレームのTCOの計算を間違っていませんか？

デジタル・イノベーションを追求すると、CIOとCTOは、ビジネス・トランスフォーメーションとコスト効率のバランスを取るという絶え間ない課題に直面しています。これらの目標は相反するように見えるかもしれませんが、メインフレーム、クラウド、AIを統合する包括的なITストラテジーは、豊富な価値をもたらすことができます。
メインフレームのトランザクション内でテクノロジーを活用したいお客様向けに、AIユースケースが何百もあります。メインフレームから完全に移行することが最も費用対効果の高いソリューションであるというのは一般的な誤解であり、これらのシステムはハイブリッド・アーキテクチャのストラテジーの中でAIを統合する上で独自の役割を果たし続けています。AIとハイブリッドクラウドの台頭により、総所有コスト（TCO）を再考し、メインフレームの未開発の可能性を解き放つ時期に来ています。
テクノロジーの購入と運用にかかる金銭的コストのみに焦点を当てた従来のTCO計算では、メインフレームの価値を過小評価することがよくありました。この単一のメトリクスに分析を制限すると、企業はメインフレームがもたらす節約と価値を見落としてしまいます。現代のビジネス戦略家は、メインフレームの進化した機能を考慮したより詳細な分析を選択することで、TCOの計算方法を再考する必要があります。
消費電力と保守コストの要件は、比較において重要な分野です。同等の数のx86ベースのサーバーではなくメインフレームを選択する場合、企業はエネルギー効率を最適化することで大幅な節約を行うことができます。コスト削減の機会は、メインフレームのデプロイメントに関連する他のいくつかの要因にも存在します。大幅な削減は、ソフトウェア・ライセンスのコストにもつながる可能性があります。多くのベンダーはコア単位で料金を請求しており、メインフレームはサーバー・ファーム・ソリューションよりもはるかに少ないコア数で同じ作業を行うことができます。
組織がメインフレームを実行に移すると、従来のTCO分析では見落としがちな、考慮すべき要素がさらに増えます。計画外のダウンタイムやセキュリティー侵害は、企業に重大な損失をもたらす可能性があります。しかし、企業はサーバー・プラットフォームのセキュリティーと信頼性を利用することで、そのようなイベントによるコストのかかる影響を回避できます。
現代のメインフレームはコストセンターではありません。これらは、総合的なITインフラストラクチャーの一部としてビジネス成果を推進する主要な価値創出要因です。これらは、企業が投資収益率（ROI）をより迅速に達成し、計画外のダウンタイムに関連するリスクとコストを削減するのに役立ちます。ミッションクリティカルなアップタイムに加えて、組み込まれた冗長性やフォールト・トレランスなどの主要な機能により、一貫したサービスが必須の組織にとってこれらのシステムは非常に価値があります。
メインフレームは、その優れた信頼性と可用性で際立っており、拡張性と長期的な価値も提供します。大規模なワークロードを高速で処理できるように設計されたメインフレームは、1秒あたり数千のトランザクションをサポートできます。銀行などの業種は、特にホリデーショッピングなどのピーク時には、このパフォーマンスに依存しています。
メインフレームでより多くの価値を生み出すには、組織が最も貴重なリソースであるデータを詳しく調べることも必要です。メインフレームは、安全なコンピューティング環境を維持しながら、企業が洞察をより迅速に抽出し、許可されたユーザーがデータをより利用できるようにすることができます。
暗号化プロセッサー、広範な耐量子安全暗号化、そしてAI強化型の不正アクセス検知は、一部のメインフレーム・ハードウェアに組み込まれている主要な機能のほんの一部にすぎません。厳格な規制要件を課される業界では、堅牢なセキュリティ、コンプライアンス、AI技術により、これらのメインフレームがビジネスニーズに対応する信頼性の高いプラットフォームであると認識されています。
メインフレームは、効果的に使用することで、運用上のコスト削減にとどまらず、リソース要件を削減し、イノベーションを加速し、将来の成長をサポートすることもできます。ROIを高める最も一般的な方法は、プロセスを改善してオペレーションを大幅に合理化し、従来数日かかっていたタスクをわずか数分で完了することです。これらの改善により、時間とコストの要件が軽減され、企業はより早く市場に参入し、全体的な効率を高めることができます。
メインフレームは、複数のプラットフォームからのワークロードを統合し、ハードウェアの使用を最適化し、インフラストラクチャのコストを削減し、パフォーマンスを大幅に低下させることなく拡張性を実現します。こうした統合により、より多くのワークロードに対してシステムのデプロイ数を減らしてリソースを共有し、より良い需要を満たすためにサービスを改善することで、コストを削減できます。
これらの改善により、オペレーションが簡素化され、保守に必要なリソースが削減されます。その後、組織は事業の成長とイノベーションを促進する戦略的イニシアチブに人材を再配分できます。メインフレームは、エネルギーとスペースの消費を削減することで、サステナビリティーを最優先しつつ、組織がスケールメリットを実現するのにも役立ちます。
より多くの企業がメインフレームのモダナイズを始める中、オートメーションやAIをコア・ビジネスやオペレーションに統合する方法を模索しています。実際、ITエグゼクティブの79% は、メインフレームがAI駆動型イノベーションと価値創造に不可欠であると考えています。
様々な業種・業務が、メインフレーム上のAIの変革の可能性からメリットを受けることができます。TCOとROIを考える場合、メインフレームを単なるトランザクション・プラットフォームではなく、新しい進歩と機能をもたらす進化するAIプラットフォームと見なすことが重要です。
AIは、運用コストを削減し、メインフレームの効率を最大化するためのゲーム・チェンジャーです。AIツールは、インシデントを予測して防止することでインシデント解決プロセスを合理化し、解決までの平均時間を数時間から数分に短縮できます。潜在的なハードウェア障害を予測し、予防保守を実施できる AI メカニズムを使用すると、システムのパッチ適用がはるかに効率的になります。
メインフレームにおける高度なAIのもう一つの活用例として、コードアシスタントも挙げられます。これは開発者の生産性向上とスキルギャップ解消に貢献します。これらの機能は、新規ユーザーが快適で生産性を高めるのに役立つだけでなく、経験豊富なユーザーの日常業務も改善します。生成AI機能はまた、開発プロセスを合理化し、アプリケーションのモダナイゼーションを加速させ、テスト・サイクルを短縮します。
AIをメインフレームに搭載することで、ビジネスのモダナイゼーションがより迅速に実現します。北米のある銀行は、IBM Z®プラットフォーム上の AI を活用して、すべての支払い取引をリアルタイムで分析できるようになり、不正行為を大幅に削減し、コストを大幅に削減して、全体的な顧客満足度を向上させることができました。
オンチップAIアクセラレータにより、同銀行では不正行為防止の重要な要素である応答時間の一貫性と速度も向上しました。メインフレームにAIを採用することで、この銀行は不正アクセス検知機能を比類のないレベルまで向上させることができました。
ビジネスのモダナイゼーションを目指しながらも、エネルギー効率とサステナビリティーを考慮することが重要です。IBM z16®にAIをデプロイすることで、組織は同等の x86サーバーと比べて推論オペレーションのエネルギー消費を41分の1に削減できます。
メインフレームは、イノベーション、経済的価値、デジタル・トランスフォーメーションを推進します。CIOとCTOにとって重要なのは、AI、ハイブリッドクラウド、オートメーションを活用して全潜在能力を解き放つことです。
新しいメインフレームの計算は、純粋なコスト計算ではなく、経済性と価値創造のバランスをとり、ROIを最大化することを重視しています。従来のTCO計算を再考し、コスト効率を重視することで、組織はメインフレームを経済的に健全な戦略的資産としてデプロイできます。
