リスクに対応した財務のバックボーンとしての統合

CFOは、利益を保護し、予測を強化し、自信を持ってリーダーシップを発揮するために接続されたシステムを必要としています。
今日のCFOは、経済の不確実性や規制当局の監視の強化を背景に、予測の厳格化、決算サイクルの短縮、利益率の保護の強化など、高まり続けるプレッシャーに直面しています。しかし、多くの財務組織は依然として、分断されたERP、CRM、請求システム、銀行システムで運用されています。その結果、受注から入金まで（O2C）のサイクルは手作業による回避策、可視性のギャップ、運用リスクに満ちています。
システムが接続できない場合、財務チームはデータの分析よりも照合に多くの時間を費やしてしまいます。分断されたワークフローは意思決定を遅らせ、エラーを引き起こし、財務報告に対する信頼を損ないます。月末の決算業務は慌ただしく、受動的になります。コンプライアンスを維持することが困難になり、予測の信頼性が低下します。
断片化されたO2Cプロセスは脆弱性を生み出し、次の場合にはサイクル全体にわたってCFOをリスクにさらします。
- 顧客データと契約データがシステム間で一致しない
- 請求イベントの欠落または遅延
- 支払いに手動の照合が必要になり、現金アプリケーションが遅くなる
- 根本原因の追跡が難しくなるため、クレームがエスカレートする
こうしたギャップが積み重なると、利益の保護や、取締役会向けの正確な予測の提供が難しくなります。
収益漏れが1つのインシデントが原因であることはほとんどありません。これは、請求書の発行の遅延、回避可能なクレーム、更新の遅れ、回収の遅れといった問題に起因します。手作業によるプロセスでは、特に監査の際にコンプライアンスの危険性が高まります。その結果、キャッシュフローが予測できなくなり、報告された数字に対する信頼が低下します。この2つのリスクはCFOには受け入れられないものです。
リスクに対応した財務はサイロ化の解消から始まります。AIを活用した統合により、CFOは次のことを実現できます。
- 注文、請求、支払いにわたる信頼できる唯一の情報源
- クレームを早期に防ぐ自動検証機能
- キャッシュフローの迅速化と予測可能性の向上
- リアルタイムのコンプライアンスの可視化
- エスカレーションが少なく、よりスムーズで迅速なクローズ
これらの機能により、ガバナンスが強化され、正確性が向上し、財務部門がレジリエンスと成長を促進できるようになります。
トランスフォーメーションには、大規模なオーバーホールは必要ありません。的を絞った小さなアクションが、有意義なインパクトを生み出します。CFOがリスクを軽減するために実行できる5つの手順は次のとおりです。
ステップ1：コアシステムを接続してサイロを排除する
ステップ2：摩擦の多い検証を自動化する
ステップ3：O2C例外とコンプライアンス・トリガーをリアルタイムで監視する
ステップ4：ガバナンスをワークフローに直接組み込む
ステップ5：チームに正確なデータとノーコードの自動化を提供する
データ・フローを統合し、照合を自動化している組織では、エラーが減り、サイクルが速くなり、戦略的取り組みにより多くの時間を費やすことができるため、CFOは明確さ、自信、統率力を持ってリーダーシップを発揮することができます。
IBMによるエンド・ツー・エンドの財務コンサルティング・サービスで、財務パフォーマンスを引き出すことができます。
IBM Apptioは、オンプレミスのITインフラストラクチャーやパブリッククラウド・サービス、ソフトウェア開発のコスト分析とコスト管理のためのSaaS製品群です。
IBM Planning Analyticsを使用して、財務計画、予算作成、予測を改善し、組織全体でデータに基づく意思決定を可能にします。