リスクに対応した財務のバックボーンとしての統合

システムが接続できない場合、財務チームはデータの分析よりも照合に多くの時間を費やしてしまいます。分断されたワークフローは意思決定を遅らせ、エラーを引き起こし、財務報告に対する信頼を損ないます。月末の決算業務は慌ただしく、受動的になります。コンプライアンスを維持することが困難になり、予測の信頼性が低下します。

断片化されたO2Cプロセスは脆弱性を生み出し、次の場合にはサイクル全体にわたってCFOをリスクにさらします。

- 顧客データと契約データがシステム間で一致しない

- 請求イベントの欠落または遅延

- 支払いに手動の照合が必要になり、現金アプリケーションが遅くなる

- 根本原因の追跡が難しくなるため、クレームがエスカレートする



こうしたギャップが積み重なると、利益の保護や、取締役会向けの正確な予測の提供が難しくなります。