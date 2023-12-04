生成AIの導入時に開発者が検討すべき基準トップ5

生成AIの導入急増はあらゆる業種・業務の組織で起こっており、Precedence Researchによると生成AI市場は今後10年間で27.02%成長すると予測されている。機械学習アルゴリズム、ニューラル・ネットワーク、生成AIの計算能力の進歩と、人間の専門知識、直感、創造性を組み合わせることで、新しい可能性を解き放ち、これまで想像もできなかったレベルのイノベーションを実現できるようになりました。その結果、企業が生成AIの大きな可能性を認識し、採用率を高め、斬新なユースケースを模索しているのがわかります。
生成AIがビジネスに革命をもたらし、開発者向けのAI導入を変革できる方法はたくさんあります。これには、クリエイティブなタスクやコンテンツ関連のタスクの自動化、既存のテクノロジー・スタックへの生成AIの統合、ローコード開発プラットフォームの採用拡大などが含まれます。
これらすべてにより、組織は貴重な時間と参考情報を節約できると同時に、開発者は他の優先事項に集中できるようになります。生成AIは、開発者がより複雑なタスクを扱う際のスキル向上にも役立ちます。また、モデルのトレーニングに利用できるデータが豊富なため、実験と学習の幅広い可能性が開かれています。このエキサイティングな最前線では、開発者が自社に適した生成AIソリューションを採用することが不可欠です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
開発者が生成AIの導入を検討する際は、次の基準に基づいてテクノロジーを評価する必要があります。
これらの5つの基準は、開発者が生成AI導入の旅を始める際の指針となりますが、開発者は特定の要件、業種・業務標準、または組織のニーズに基づいて追加の基準を検討する必要があるかもしれません。開発者が情報に基づいた意思決定を下し、生成AIテクノロジーの導入によるメリットを最大化するには、クリティカルな評価プロセスが不可欠です。
生成AIは単なる一時的なトレンドではありません。 AIのランドスケープを一変させる技術です創造的なタスクを自動化し、既存のプロセスにシームレスに統合する能力によって、IBMwatsonx.aiのようなAIと自動化機能が実現する、IBM watsonx OrchestrateとIBM watsonx Code Assistantは、業種・業務をまたいだ組織に不可欠なツールです。市場が進化し続ける中、生成AIの導入は、ビジネスの運営方法を再構築し、新たな機会を開拓し、業種・業務を変革するものと位置づけられています。AIへの依存がますます高まる世界で成功することは間違いありません。このテクノロジーを思慮深く採用した開発者は、間違いなく成功します。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。