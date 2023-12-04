タグ
AI（人工知能）

生成AIの導入時に開発者が検討すべき基準トップ5

デスクトップコンピューターで画面を見て集中する20年代の若い黒人男性

著者

Parul Mishra

Vice President, Product Management, watsonx Orchestrate

IBM

生成AIの導入急増はあらゆる業種・業務の組織で起こっており、Precedence Researchによると生成AI市場は今後10年間で27.02%成長すると予測されている。機械学習アルゴリズム、ニューラル・ネットワーク、生成AIの計算能力の進歩と、人間の専門知識、直感、創造性を組み合わせることで、新しい可能性を解き放ち、これまで想像もできなかったレベルのイノベーションを実現できるようになりました。その結果、企業が生成AIの大きな可能性を認識し、採用率を高め、斬新なユースケースを模索しているのがわかります。

生成AIがビジネスに革命をもたらし、開発者向けのAI導入を変革できる方法はたくさんあります。これには、クリエイティブなタスクやコンテンツ関連のタスクの自動化、既存のテクノロジー・スタックへの生成AIの統合、ローコード開発プラットフォームの採用拡大などが含まれます。

これらすべてにより、組織は貴重な時間と参考情報を節約できると同時に、開発者は他の優先事項に集中できるようになります。生成AIは、開発者がより複雑なタスクを扱う際のスキル向上にも役立ちます。また、モデルのトレーニングに利用できるデータが豊富なため、実験と学習の幅広い可能性が開かれています。このエキサイティングな最前線では、開発者が自社に適した生成AIソリューションを採用することが不可欠です。

生成AIテクノロジーを評価するための5つの基準

開発者が生成AIの導入を検討する際は、次の基準に基づいてテクノロジーを評価する必要があります。

  1. 問題の適合性： 開発者は、生成AIが特定の問題やユースケースの実現に適しているかどうかを評価する必要があります。彼らは、そのテクノロジーが、特定のニーズに合った望ましいアウトプット（画像、テキスト、オーディオなど）を生成できるかどうかを検討する必要があります。導入を成功させるには、目前の問題に関連した生成AIの機能と限界を理解することが欠かせません。
  2. 性能と精度： 開発者が生成AIモデルの性能と精度を評価する際には、生成されたアウトプットの品質、さまざまなインプットやシナリオに合わせて一般化する能力、成果の一貫性などのメトリクスを考慮する必要があります。生成AIモデルの性能を評価することで、モデルが望ましい基準を満たし、信頼性の高いアウトプットを提供できることが保証されます。
  3. 拡張性と参考情報要件: 生成AIモデルの拡張性と参考情報要件を分析する際、開発者はトレーニングと推論に必要な計算リソース、メモリ、インフラストラクチャなどの要素を考慮する必要があります。拡張性は、大規模なデータセットを処理し、さまざまなシステムや環境に効率的にデプロイメントするためには重要です。
  4. 倫理的考慮事項：責任を持って生成AIを導入するためには、開発者はそれに関連する倫理的な影響に注意を払う必要があります。データ・プライバシー、公平性、偏見、潜在的に有害または非倫理的な使用などの要素を考慮する必要があります。生成AIモデルが倫理的指針に準拠し、リスクとバイアスを軽減するための適切なプロセスを確立することは不可欠です。
  5. 開発と統合の複雑さ：開発者が既存のシステムまたはワークフロー内で生成AIを開発および統合することの複雑さを評価する際には、生成AIの開発をサポートするツール、フレームワーク、ライブラリーの可用性などの要素を考慮する必要があります。効率的な導入を実現するには、既存のコードベースとの互換性、デプロイメントの容易さ、テクノロジーとの統合を考慮することも重要です。

これらの5つの基準は、開発者が生成AI導入の旅を始める際の指針となりますが、開発者は特定の要件、業種・業務標準、または組織のニーズに基づいて追加の基準を検討する必要があるかもしれません。開発者が情報に基づいた意思決定を下し、生成AIテクノロジーの導入によるメリットを最大化するには、クリティカルな評価プロセスが不可欠です。

生成AIは単なる一時的なトレンドではありません。 AIのランドスケープを一変させる技術です創造的なタスクを自動化し、既存のプロセスにシームレスに統合する能力によって、IBMwatsonx.aiのようなAIと自動化機能が実現する、IBM watsonx OrchestrateとIBM watsonx Code Assistantは、業種・業務をまたいだ組織に不可欠なツールです。市場が進化し続ける中、生成AIの導入は、ビジネスの運営方法を再構築し、新たな機会を開拓し、業種・業務を変革するものと位置づけられています。AIへの依存がますます高まる世界で成功することは間違いありません。このテクノロジーを思慮深く採用した開発者は、間違いなく成功します。

 

次のステップ

AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。

 watsonx.aiの詳細はこちら デモを予約