インテリジェントな自動化で生成AIの力を解き放つ

企業がデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを進め、オペレーションやプロセス全体にわたってデータとテクノロジーを統合するにつれて、管理タスク、ワークフロー、監視、プラットフォーム間の統合など、規模の大小を問わずビジネスの取り組みを自動化する機会が生まれます。同時に、デジタル・トランスフォーメーションは、ビジネスが使用するテクノロジー・システムやプラットフォーム、インフラストラクチャーの複雑さも大幅に増加させるため、IT組織がオートメーションの最前線に立っていることは驚くには当たりません。この調査によると、経営幹部は、ITサービス管理、DevSecOps、ITオペレーション管理におけるオートメーション率が今後3年間で2倍以上になると予想しています。

たとえば、企業がデジタル・トランスフォーメーションを十分に進めると、そのシステムは非常に複雑になり、大量のデータが急速に通過するため、エンジニアが自分で監視することがほぼ不可能になる場合があります。これは、自動化が単に便利であるだけでなく、ビジネス上の必須事項となる領域の1つです。適切なオートメーションツールは、人間の脳よりも速く膨大な量の情報を監視し、エネルギー使用量、ストレージ容量、コスト、その他のビジネス上重要な要素に関する事前設定されたルールに基づいて、問題をエンジニアに警告することができます。

次に、すでにインパクトが大きいオートメーション・テクノロジーに生成AIを適用します。生成AIは監視するだけではなく、パターンの特定と学習も行います。また、エンジニアに問題を警告するだけではありません。問題が発生する前に、考えられる原因に関するレポートを作成し、解決策を提案します。

人間の脳がリアルタイムで処理するのは不可能な速度で、圧倒的なデータ量があることを考慮すると、IT組織はインテリジェントな自動化によるROIを観察するのに当然の場所のように見えるかもしれません。しかし、ITシステムが複雑化するのと同様に、組織全体の事業単位も複雑です。