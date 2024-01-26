DORA は、ICT リスク管理、インシデント・レポート、運用レジリエンス・テスト、サイバー脅威と脆弱性情報共有、およびサード・パーティー・リスク管理にわたる一連の要件を示しています。これらの要件の一環として、データ保護および暗号学の文脈において、第9条(「保護および防止」)において、金融機関は「(a) データ転送手段の安全性を確保する」または「(c) 真正性および完全性の損傷、機密性の侵害、およびデータの損失を防止する」ICT ソリューションとプロセスを使用しなければならないと規定されています。

第9条の文脈で考慮すべきさらなる要素は、第15条で言及されており、ESAが2024年1月17日に公表した関連する（草案）規制技術基準に記載されています 。特に、JC 2023 86は、暗号ガイダンスに関する詳細な要件を規定しています。さらに、その前文には次のことが記載されています。

「暗号技術の分野における急速な技術発展を考慮すると、金融機関は暗号解読に関する関連動向を常に把握し、先進的な実践と標準を考慮し、量子技術の進歩によるものも含め、暗号の脅威のランドスケープに対処するために、緩和策と監視に基づく柔軟なアプローチを採用する必要がある。」

以下では、この「暗号化脅威」と、量子コンピューティングの文脈において、それらが金融機関に与える可能性のある影響について、さらに詳しく説明します。