AI開発を一時停止せず、倫理を優先する

一部の技術リーダーは最近、新しい倫理基準を作成するために、より強力なAIシステムのトレーニングを6か月間一時停止するよう要求しました。この手紙の意図と動機は間違いなく良いものでしたが、根本的なポイントを見逃しています。これらのシステムは、ソリューションと同様に、今日私たちのコントロールの範囲内にあるということです。

責任あるトレーニングと、AIパイプライン全体にわたる設計による倫理アプローチ、そしてAIをめぐる複数の利害関係者の協力によってサポートされることにより、これらのシステムは悪化するのではなく、改善されます。AIは常に進化を続けるテクノロジーです。したがって、現在使用されているシステムと明日オンライン化されるシステムの両方にとって、トレーニングはAIを構築するための責任あるアプローチの一部でなければなりません。責任あるAIを優先するために一時停止する必要はありません。

AIの倫理基準とガードレールについて真剣に考える時が来ました。次に進む必要があります。IBMは、全社的なAI倫理フレームワークとともに、業種初のAI倫理委員会を数年前に設立しました。当社は、業種・業務における立場だけでなく、他者とのコラボレーションを優先するマルチ・ステークホルダー・アプローチを通じて、現在および将来のランドスケープを検討することにより、このフレームワークの強化と改善に常に努めています。

IBMの委員会は、明確なポリシーを設定し、AIライフサイクル全体を通じて説明責任を推進する、責任ある集中型のガバナンス構造を構築しながらも、IBMのビジネス・ニーズをサポートするために柔軟かつ柔軟に対応しています。クリティカルなことであり、従来のAIシステムとより高度なAIシステムの両方で実現してきました。繰り返しになりますが、将来のAIシステムのリスクに焦点を当て、現在のAIシステムを無視することはできないからです。AIの進化に合わせて、価値観の調整とAI倫理活動を継続的に進化させる必要があります。

こうしたシステムを構築するための技術的アプローチも、協力と監視に加えて、倫理的配慮によって最初から形成される必要があります。たとえば、AIに関する懸念は、多くの場合、「ブラックボックス」の内部で何が起こっているのかを理解していないことが原因です。そのためIBMは、モデルの公正さと偏りを監視し、使用されたデータの出所を把握し、最終的にはより透明性が高く、説明可能で信頼性の高いAI管理プロセスを提供できるガバナンス・プラットフォームを開発しました。さらに、IBMのエンタープライズ向けAIストラテジーは、AIライフサイクル・プロセス全体にわたって信頼を組み込むアプローチを中心としています。これは、モデル自体の作成から始まり、システムのトレーニングに使用するデータにまで及び、最終的には、オープン・ドメインではなく、特定のビジネス・アプリケーション・ドメインでのモデルのアプリケーションにまで及びます。