IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャー：システム・デプロイメントの簡素化

デプロイ可能なアーキテクチャー(DA) とは、アプリケーションまたはシステムをさまざまな環境に簡単にデプロイおよび管理できるようにする特定の設計パターンまたはアプローチを指します。デプロイ可能なアーキテクチャーには、シームレスなデプロイメントを可能にする方法でコンポーネント、モジュール、依存関係が含まれており、開発者や運用チームは、大規模な手動介入を必要とせずに、開発者や運用チームが新機能やアップデートをシステムに迅速にデプロイしやすくなります。
デプロイ可能なアーキテクチャーには、次のようないくつかの重要な特性があります。
全体として、デプロイ可能なアーキテクチャーは、組織がより迅速で信頼性の高いデプロイメントをより簡単に実現できるようにすると同時に、基盤となるインフラストラクチャーの拡張性と回復力を確保することを目的としています。
数回のクリックでエンタープライズ・ワークロードをデプロイすることは、アーキテクチャの複雑さやデプロイメントに使用される特定のツールやテクノロジーなどのさまざまな要因により困難な場合があります。安全で、コンプライアンスに準拠し、カスタマイズされたアプリケーション・インフラストラクチャーを構築することは、多くの場合より困難であり、専門知識が必要です。ただし、慎重な計画と適切な参考情報があれば、デプロイメントのほとんどの側面を自動化することが可能です。IBM Cloudは、金融サービスのような規制された業種・業務でデフォルトで安全な、よく設計されたパターンを提供します。これらのパターンをそのまま使用することも、要件に応じて参考情報を追加することもできます。IBM Cloudカタログで利用可能なデプロイ可能なアーキテクチャをチェックしてください。
IBM Cloud上で提供されるデプロイ可能なアーキテクチャーは、IBM CloudプロジェクトやSchematics、CLI経由、あるいはコードをダウンロードして自分でデプロイするなど、複数の方法で展開可能です。
デプロイ可能なアーキテクチャーは、金融、ヘルスケア、小売、製造、官公庁などの業界で一般的に使用されており、コンプライアンス、セキュリティー、拡張性が重要な要素です。デプロイ可能なアーキテクチャーは、以下のような幅広い利害関係者が利用できます。
IBM Cloudは、業界のすべてのコンプライアンス管理と規制を満たすソリューションの設計にかかる時間を短縮するのに役立ちます。IBM Cloud Framework for Financial Servicesは、フレームワークで定められたセキュリティおよび規制要件を満たすための出発点として使用できる一連の参照アーキテクチャーを提供しています。これらのリファレンス・アーキテクチャーは、フレームワーク内で安全で準拠したアプリケーションをデプロイするための強固な基盤を提供します。さらに、IBM CloudはIBM Cloud for Financial Servicesのリファレンスアーキテクチャーに基づくインフラストラクチャ・アズ・コード(IaC)資産を用いて構築された事前構成のVPCランディングゾーン展開可能なアーキテクチャーも提供しています。
