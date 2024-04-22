IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャー：システム・デプロイメントの簡素化

タグ
デプロイ可能なアーキテクチャー(DA) とは、アプリケーションまたはシステムをさまざまな環境に簡単にデプロイおよび管理できるようにする特定の設計パターンまたはアプローチを指します。デプロイ可能なアーキテクチャーには、シームレスなデプロイメントを可能にする方法でコンポーネント、モジュール、依存関係が含まれており、開発者や運用チームは、大規模な手動介入を必要とせずに、開発者や運用チームが新機能やアップデートをシステムに迅速にデプロイしやすくなります。

デプロイ可能なアーキテクチャーには、次のようないくつかの重要な特性があります。

  1. オートメーション：デプロイ可能なアーキテクチャーでは、多くの場合、オートメーション・ツールとプロセスを利用してデプロイメント・プロセスを管理しています。これには、継続的統合や継続的デプロイメント（CI/CD）パイプライン、構成管理ツールなどのツールの使用が含まれます。
  2. 拡張性：アーキテクチャーは、ワークロードやユーザー需要の変化に対応するため、基盤となるインフラに大きな変更を加えることなく、水平方向または垂直方向に拡張できるように設計されています。
  3. モジュール性：デプロイ可能なアーキテクチャーは、モジュール化された設計パターンに従っており、さまざまなコンポーネントやサービスを分離し、独立して開発、テスト、導入することができます。これにより、管理が容易になり、依存関係がデプロイメントの問題を引き起こすリスクが軽減されます。
  4. レジリエンス：デプロイ可能なアーキテクチャーは、レジリエンスを高めるように設計されており、冗長性とフェイルオーバー・メカニズムが組み込まれているため、障害や停止が発生した場合でも、システムの利用状態を維持できます。
  5. 移植性：デプロイ可能なアーキテクチャーは、異なるクラウド環境やデプロイメント・プラットフォーム間で移植可能なように設計されているため、必要に応じてシステムをある環境から別の環境に簡単に移行できます。
  6. カスタマイズ可能：デプロイ可能なアーキテクチャーは、カスタマイズ可能なように設計されており、ニーズに応じて構成できます。これは、要件が異なる多様な環境でのデプロイメントに役立ちます。
  7. モニタリングとロギング：システムの動作と性能を可視化するために、堅牢なモニタリングとロギング機能がアーキテクチャーに組み込まれています。
  8. 安全性とコンプライアンス：IBM Cloud® にデプロイ可能なアーキテクチャーは、規制対象のワークロードをクラウドでホストする場合に、デフォルトで安全で準拠しています。IBM Cloud for Financial Services（SOCタイプ2）などのセキュリティー標準とガイドラインにより、最高レベルのセキュリティーとコンプライアンス要件を保証します。

全体として、デプロイ可能なアーキテクチャーは、組織がより迅速で信頼性の高いデプロイメントをより簡単に実現できるようにすると同時に、基盤となるインフラストラクチャーの拡張性と回復力を確保することを目的としています。

IBM Cloud上にデプロイ可能なアーキテクチャー

数回のクリックでエンタープライズ・ワークロードをデプロイすることは、アーキテクチャの複雑さやデプロイメントに使用される特定のツールやテクノロジーなどのさまざまな要因により困難な場合があります。安全で、コンプライアンスに準拠し、カスタマイズされたアプリケーション・インフラストラクチャーを構築することは、多くの場合より困難であり、専門知識が必要です。ただし、慎重な計画と適切な参考情報があれば、デプロイメントのほとんどの側面を自動化することが可能です。IBM Cloudは、金融サービスのような規制された業種・業務でデフォルトで安全な、よく設計されたパターンを提供します。これらのパターンをそのまま使用することも、要件に応じて参考情報を追加することもできます。IBM Cloudカタログで利用可能なデプロイ可能なアーキテクチャをチェックしてください。

デプロイ可能なアーキテクチャーのデプロイメント戦略

IBM Cloud上で提供されるデプロイ可能なアーキテクチャーは、IBM CloudプロジェクトSchematics、CLI経由、あるいはコードをダウンロードして自分でデプロイするなど、複数の方法で展開可能です。

デプロイ可能なアーキテクチャーのユースケース

デプロイ可能なアーキテクチャーは、金融、ヘルスケア、小売、製造、官公庁などの業界で一般的に使用されており、コンプライアンス、セキュリティー、拡張性が重要な要素です。デプロイ可能なアーキテクチャーは、以下のような幅広い利害関係者が利用できます。

  1. ソフトウェア・デベロッパー、IT専門家、システム管理者、ビジネス利害関係者は、システムとアプリケーションを効率的、安全かつコスト効率よく導入することを保証する必要があります。市場投入までの時間を短縮し、手作業による介入を最小限に抑え、デプロイメント関連のエラーを減らすのに役立ちます。
  2. クラウド・サービス・プロバイダー、マネージド・サービス・プロバイダー、IaaS（Infrastructure as a Service）プロバイダーは、アプリケーションやサービスの合理化された信頼性の高い自動化されたデプロイメント・プロセスを顧客に提供します。
  3. ISVや企業は、ビジネス価値と競争上の優位性の推進に役立つ、インストールが簡単でカスタマイズ可能でスケーラブルなソフトウェア・ソリューションを顧客に提供することで、顧客のデプロイメント・エクスペリエンスを向上させています。

今すぐ始める

IBM Cloudは、業界のすべてのコンプライアンス管理と規制を満たすソリューションの設計にかかる時間を短縮するのに役立ちます。IBM Cloud Framework for Financial Servicesは、フレームワークで定められたセキュリティおよび規制要件を満たすための出発点として使用できる一連の参照アーキテクチャーを提供しています。これらのリファレンス・アーキテクチャーは、フレームワーク内で安全で準拠したアプリケーションをデプロイするための強固な基盤を提供します。さらに、IBM CloudはIBM Cloud for Financial Servicesのリファレンスアーキテクチャーに基づくインフラストラクチャ・アズ・コード(IaC)資産を用いて構築された事前構成のVPCランディングゾーン展開可能なアーキテクチャーも提供しています。

 
オフィスの中庭で携帯電話を使用する混血のビジネスマンの俯瞰図

