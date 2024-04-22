IBM Cloud上のデプロイ可能なアーキテクチャー：システム・デプロイメントの簡素化

デプロイ可能なアーキテクチャー(DA) とは、アプリケーションまたはシステムをさまざまな環境に簡単にデプロイおよび管理できるようにする特定の設計パターンまたはアプローチを指します。デプロイ可能なアーキテクチャーには、シームレスなデプロイメントを可能にする方法でコンポーネント、モジュール、依存関係が含まれており、開発者や運用チームは、大規模な手動介入を必要とせずに、開発者や運用チームが新機能やアップデートをシステムに迅速にデプロイしやすくなります。

デプロイ可能なアーキテクチャーには、次のようないくつかの重要な特性があります。

オートメーション：デプロイ可能なアーキテクチャーでは、多くの場合、オートメーション・ツールとプロセスを利用してデプロイメント・プロセスを管理しています。これには、継続的統合や継続的デプロイメント（CI/CD）パイプライン、構成管理ツールなどのツールの使用が含まれます。 拡張性：アーキテクチャーは、ワークロードやユーザー需要の変化に対応するため、基盤となるインフラに大きな変更を加えることなく、水平方向または垂直方向に拡張できるように設計されています。 モジュール性：デプロイ可能なアーキテクチャーは、モジュール化された設計パターンに従っており、さまざまなコンポーネントやサービスを分離し、独立して開発、テスト、導入することができます。これにより、管理が容易になり、依存関係がデプロイメントの問題を引き起こすリスクが軽減されます。 レジリエンス：デプロイ可能なアーキテクチャーは、レジリエンスを高めるように設計されており、冗長性とフェイルオーバー・メカニズムが組み込まれているため、障害や停止が発生した場合でも、システムの利用状態を維持できます。 移植性：デプロイ可能なアーキテクチャーは、異なるクラウド環境やデプロイメント・プラットフォーム間で移植可能なように設計されているため、必要に応じてシステムをある環境から別の環境に簡単に移行できます。 カスタマイズ可能：デプロイ可能なアーキテクチャーは、カスタマイズ可能なように設計されており、ニーズに応じて構成できます。これは、要件が異なる多様な環境でのデプロイメントに役立ちます。 モニタリングとロギング：システムの動作と性能を可視化するために、堅牢なモニタリングとロギング機能がアーキテクチャーに組み込まれています。 安全性とコンプライアンス：IBM Cloud® にデプロイ可能なアーキテクチャーは、規制対象のワークロードをクラウドでホストする場合に、デフォルトで安全で準拠しています。IBM Cloud for Financial Services（SOCタイプ2）などのセキュリティー標準とガイドラインにより、最高レベルのセキュリティーとコンプライアンス要件を保証します。

全体として、デプロイ可能なアーキテクチャーは、組織がより迅速で信頼性の高いデプロイメントをより簡単に実現できるようにすると同時に、基盤となるインフラストラクチャーの拡張性と回復力を確保することを目的としています。