生成AIは新しい種類のツールへの扉を開きましたが、厳密に言うと、大規模言語モデル（LLM）だけでは十分ではありません。AIがデータベース管理において価値あるものとなるのは、Db2内部のロジック、過去の使用パターン、リアルタイムのメトリクス、DBAワークフローの日常的な現実など、AIがコンテキストに深く根ざしている場合です。この情報がなければ、LLM は単なる別の妨害となり、あいまいな提案、誤った回答、あるいはさらに悪いことに危険な推奨を生み出します。

これらの制限は、DBA 向けの AI ツールが一般的なチャットボット以上のものでなければならないことを意味します。Db2とDBAの両方のワークフローを深く理解している専門家は、AIツールを慎重に作成し、ファイン・チューニングして、AIツールを効果的なものにする必要があります。

最近の調査1では、30名を超えるシニアDb2管理者がAIを活用した支援の最優先事項を強調しました。彼らの回答は明確かつ一貫していました。

クエリー・チューニングの提案 により、ワークロードの性能を直接向上

により、ワークロードの性能を直接向上 根本原因分析 により、問題の検出から解決までの時間を短縮

により、問題の検出から解決までの時間を短縮 異常検出と構成の推奨により、事前にリスクを表面化し、最適化

DBA が求めていたのは汎用 AI ではなく、すでに行っている作業をより速く、より自信を持って実行できるツールでした。

AI は DBA の判断に取って代わるものではなく、適切に実行することで、判断を拡張して時間を節約し、精度を向上させるものです。間違って実行すると、デバッグが必要な別のレイヤーになってしまいます。