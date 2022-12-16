データ、AI、オートメーションはいかに企業を変革するのか

データの収集、整理、管理、保管は複雑な課題です。目的に適うデータ・アーキテクチャは、データ駆動型の効果的な組織運営を支えます。ビジネス要件に基づいて、収集から処理、消費に至るまで、エコシステム内におけるデータの流れを確立します。最新のクラウドベースのデータ・アーキテクチャーは高可用性、拡張性、ポータビリティーを有します。インテリジェントなワークフロー、分析、リアルタイム統合、さらには標準APIを介したレガシー・アプリケーションへの接続も可能です。データ・アーキテクチャの選択は組織の収益と効率に大きな影響を与える可能性があり、選択を間違えると多大なコストにつながる可能性があります。

適切なデータ・アーキテクチャを使用すると、組織はコストとシンプルさのバランスをとり、データ・ストレージ費用を削減できると同時に、データサイエンティストやビジネス・ユーザーが信頼できるデータに簡単にアクセスできるようになります。また、サイロを排除し、企業のシステムとアプリケーションの複雑な関係性を統合して、既存の投資や計画された投資を活用することができます。また、AIとオートメーションへの投資収益率を高めるには、AIガバナンスを通じて組織のAIの使用を管理する自動化されたプロセス、方法論、ツールについて検討する必要があります。

