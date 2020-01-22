2019年のクラウドセキュリティレポートによると、サイバーセキュリティー専門家の93%がクラウドセキュリティについて「非常に強い」または「まあまあ強い」懸念を抱いています。30%近くが、過去12か月間にパブリッククラウド関連のインシデントを経験したと答えています。セキュリティーに関する最重要課題は、データ損失、データ・プライバシー、コンプライアンス、認証情報の誤った漏洩、およびデータ主権です。

クラウドセキュリティへの懸念の度合いは驚くべきことではありません。クラウドに移行するアプリケーションやデータが増えるにつれ、セキュリティー侵害の影響は壊滅的なものになる可能性があります。米調査会社Ponemon Instituteの2019年データ侵害のコストに関する調査によると、データ侵害の平均コストは現在392万米ドルにも及んでいます。

しかし、幸いなことに、事前に、あるいは侵害が発生した後に、侵害の影響を軽減する方法があります。Ponemon Instituteによれば、その中でも最も重要なのが「暗号化の広範な使用」です。その他の主要な緩和要因には、データ損失防止、脅威インテリジェンス、事業継続性管理が含まれます。