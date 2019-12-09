ブロックチェーンという言葉は、今でも大抵の場合、仮想通貨を連想させます。これはこの革新的な新技術に不利益をもたらしています。BitCoinは2011年に発売され、ブロックチェーン・テクノロジーの最初の大規模な導入となりました。メディア、投資家、最先端のテクノロジー者は何年もの間暗号通貨について語ってきましたが、人々はこれらのテクノロジーを同じものだと誤解しています。
正確に言うと、ブロックチェーンにとって仮想通貨は、自動車にとっての燃焼エンジンと同じです。IBM、Walmart、Maersk、DeBeersなどの大企業は、世界中のビジネスを改善し安全にするために、ブロックチェーンに多額の資金を投資しました。ブロックチェーンは暗号通貨以外にも現実世界で実装されており、これらのソリューションは組織、銀行、小売業者、消費者などに強力なメリットをもたらしています。
ブロックチェーンは、分散型管理を備えた共有の分散型台帳です。ブロックチェーンには、チェーンにリンクされたブロックが含まれます。各チェーンは、暗号化を行うために、前のブロックのデータを一部として構成した暗号化データで構成されます。ブロックチェーンには、パブリック台帳とプライベート台帳の両方が存在します。特定の実装では、どの関係者も参加できますが、招待状とアクセス権を必要とする実装もあります。ブロックチェーン技術の主要なメリットは、暗号化、出所証明、不変性です。
データを暗号化することにより、キーがなければ読み取れなくなります。出所とは、データ履歴の有効性と完全性を保証するデータ・トレースを指します。不変性とは、ブロックが検証されるとデータが変更されないことを意味します。分散化を暗号化、出所、不変性と結びつけることで、世界中の業種・業務を変革する態勢を整えた新しい破壊的で安全なテクノロジーが生まれます。
ブロックチェーンには、システム設計者の希望に関連するあらゆるブロックに関連する暗号化されたデータが各ブロックに含まれます。銀行の世界では、ブロックには名前、口座番号、トランザクションの種類、金額、またはその他の情報が含まれる場合があります。小売ソリューションの場合、ブロックチェーン・データには、購入した品目、シリアル番号、購入日、製造された場所が含まれる場合があります。
ブロックチェーンの実装を検討している企業は、トランザクション固有の情報を特定し、自社のニーズに関連するブロックチェーンを構成するブロック内にそのデータを配置します。ブロックチェーン技術のメリットを受ける業種・業務や取引の種類には制限がありません。ブロックチェーンは世界中でユースケースが増えているため、多くの企業や垂直市場ではすでに実装が稼働しています。
現在稼働している最もよく知られているブロックチェーン・テクノロジーには、暗号通貨が含まれます。Bitcoinが最も人気があり、多数のデプロイメントが行われています。その他、ユニークで価値ある資産を持つ例として、RuppleやEthereumなどがあります。Rippleはグローバルな金融市場に進出しており、Ethereumはエスクローに代わるデジタルID管理や他の実装にスマート・コントラクトを利用しています。
ほとんどの暗号通貨のデプロイメントには、誰でも参加できるパブリック・ブロックチェーンが含まれています。ほとんどの企業向けブロックチェーン・デプロイメントでは、アクセスと承認を制限するプライベート台帳を利用しています。暗号通貨はブロックチェーンの世界において有効な地位を持っていますが、決してこの新興テクノロジーの背後にある膨大な可能性をカバーしているわけではありません。
金融サービスには、ブロックチェーンを利用する最大の根拠があるものがあります。固有のセキュリティーと不変性は、銀行と保険の主要な要件に直接関係しています。American Express はこうした側面を理解し、ビジネスのいくつかの異なる分野でブロックチェーンをデプロイするための措置を講じているようです。American Express社は、Rippleのグローバル決済ネットワークに参加し、会員特典のブロックチェーンを開始しました。
これらの活動は2017年と2018年に行われ、将来的にはこれらの分野の成長と新しいブロックチェーンのデプロイメントの両方が期待されています。バリュー・チェーンの全員に実行された活動を通知する分散型台帳によるほぼリアルタイムの更新は、金融サービスに大きな価値を生み出します。American Express社は、ブロックチェーンの実際のユースケースを最初に導入した金融サービス企業の1つです。American Express社がこの破壊的なテクノロジーを利用することで得られるメリットを目の当たりにすれば、競合他社は間違いなく争いに加わることになるでしょう。
De Beers社は、ダイヤモンドの探査と鉱業などの活動を専門とする国際企業です。2015年、De Beers社はTracr を設立しました。これは、鉱山から顧客までダイヤモンドを追跡するためのブロックチェーン・プラットフォームです。ダイヤモンドの探査と鉱業には特定の不法行為が関わっており、顧客は購入前に製品の道筋を知りたいと考えています。De Beers社のCEO、Bruce Cleaver氏は、「Tracrのプロジェクト・チームは、バリュー・チェーンを通じてダイヤモンドをうまく追跡できることを実証し、以前は不可能だった方法で資産のトレーサビリティーを保証できることを実証しました」と述べています。
De Beers社は、ダイヤモンドが流通チェーンを通じて最終的に納品された小売場所を示すことで、購入者に各ダイヤモンドの出所を示すことができます。ブロックチェーンには、De Beer社が最終顧客に安心感を提供できるようにする重要な機能が備わっています。これは、他のテクノロジーでは実現できなかったものです。
多くの企業が医療組織向けに、ブロックチェーンに特化したソリューションを提供しています。Medicalchain社はブロックチェーン技術を使用してヘルス記録を保管し、医療への協調的かつスマートなアプローチを実現します。このソリューションにより、医療従事者や保険者に影響を及ぼしてきたハッキングから患者を守ることができます。
医療分野におけるもう1つの重要な課題は、医療記録が医療提供者全体で共有されないことです。患者がある病院で救急治療室を訪れる場合、そのデータがプライマリー医療提供者に渡されない可能性は十分にあります。さらに、ERは患者の履歴にアクセスできません。SimplyVital Health社は、オープンソースのブロックチェーン・ベースのデータベースを使用してこの問題を解決し、患者情報への安全なアクセスを許可してケアの調整を可能にしました。
BlockPharma社は、医薬品を追跡し偽造品と闘うためにブロックチェーン・ソリューションを提供しています。ここにあるアイデアは、De Beer社がダイヤモンドの追跡で行ったことと同じです。今回は、命を救うことを目標としています。ほとんどのビジネスはデータ・セキュリティー、出所、不変性から恩恵を受けるため、ブロックチェーンのユースケースは業界を超えます。何十もの企業がその価値を認識し、ヘルスケア分野でブロックチェーン・ベースのソリューションの作成と提供に取り組んでいます。
ブロックチェーンの 起源は 1979年にさかのぼり、1991年に大きく発展しました。しかし、最初の実世界でのアプリケーションであるビットコインが登場したのは2011年です。ビットコインは8年前に発売され、テクノロジーの世界においては、何年も前に遡りますが、ブロックチェーンにはこれから発展する余地があります。多数の業種・業務にブロックチェーンを使用する幅広いアイデアがあります。大規模なデプロイメントは数年先に行われる予定です。投票、農業、官公庁・自治体通貨、またはエンターテイメントなど、ブロックチェーンの導入について議論する際にも、大規模なデプロイメントを妨げる課題があります。
ブロックチェーン導入のユースケースには限界がありません。実装の障壁は、受け入れ態勢、率先して取り組む勇気、そしてセキュリティ懸念の壁を乗り越えることにあります。ほとんどの新しいテクノロジーと同様、セキュリティーがユーザーの信頼を獲得するまでには時間がかかります。多数の暗号通貨が関与する盗難は多くの注目を集めましたが、残念ながら、これらの攻撃が成功した場合、ブロックチェーンのテクノロジーへの認識に悪影響が生じます。
暗号通貨のハッキング事件のほとんどは、基盤となるブロックチェーン技術やそのセキュリティー以外の問題が原因でした。しかし、人々の認識が現実となり、ブロックチェーンの普及に影響を与えています。こうした攻撃はブロックチェーンの普及を妨げますが、止めることはありません。
ブロックチェーンが多くの業種・業務を変え、生活の質を高め、詐欺を減らすのは時間の問題です
