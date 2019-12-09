現在稼働している最もよく知られているブロックチェーン・テクノロジーには、暗号通貨が含まれます。Bitcoinが最も人気があり、多数のデプロイメントが行われています。その他、ユニークで価値ある資産を持つ例として、RuppleやEthereumなどがあります。Rippleはグローバルな金融市場に進出しており、Ethereumはエスクローに代わるデジタルID管理や他の実装にスマート・コントラクトを利用しています。

ほとんどの暗号通貨のデプロイメントには、誰でも参加できるパブリック・ブロックチェーンが含まれています。ほとんどの企業向けブロックチェーン・デプロイメントでは、アクセスと承認を制限するプライベート台帳を利用しています。暗号通貨はブロックチェーンの世界において有効な地位を持っていますが、決してこの新興テクノロジーの背後にある膨大な可能性をカバーしているわけではありません。

金融サービスには、ブロックチェーンを利用する最大の根拠があるものがあります。固有のセキュリティーと不変性は、銀行と保険の主要な要件に直接関係しています。American Express はこうした側面を理解し、ビジネスのいくつかの異なる分野でブロックチェーンをデプロイするための措置を講じているようです。American Express社は、Rippleのグローバル決済ネットワークに参加し、会員特典のブロックチェーンを開始しました。

これらの活動は2017年と2018年に行われ、将来的にはこれらの分野の成長と新しいブロックチェーンのデプロイメントの両方が期待されています。バリュー・チェーンの全員に実行された活動を通知する分散型台帳によるほぼリアルタイムの更新は、金融サービスに大きな価値を生み出します。American Express社は、ブロックチェーンの実際のユースケースを最初に導入した金融サービス企業の1つです。American Express社がこの破壊的なテクノロジーを利用することで得られるメリットを目の当たりにすれば、競合他社は間違いなく争いに加わることになるでしょう。

De Beers社は、ダイヤモンドの探査と鉱業などの活動を専門とする国際企業です。2015年、De Beers社はTracr を設立しました。これは、鉱山から顧客までダイヤモンドを追跡するためのブロックチェーン・プラットフォームです。ダイヤモンドの探査と鉱業には特定の不法行為が関わっており、顧客は購入前に製品の道筋を知りたいと考えています。De Beers社のCEO、Bruce Cleaver氏は、「Tracrのプロジェクト・チームは、バリュー・チェーンを通じてダイヤモンドをうまく追跡できることを実証し、以前は不可能だった方法で資産のトレーサビリティーを保証できることを実証しました」と述べています。

De Beers社は、ダイヤモンドが流通チェーンを通じて最終的に納品された小売場所を示すことで、購入者に各ダイヤモンドの出所を示すことができます。ブロックチェーンには、De Beer社が最終顧客に安心感を提供できるようにする重要な機能が備わっています。これは、他のテクノロジーでは実現できなかったものです。

多くの企業が医療組織向けに、ブロックチェーンに特化したソリューションを提供しています。Medicalchain社はブロックチェーン技術を使用してヘルス記録を保管し、医療への協調的かつスマートなアプローチを実現します。このソリューションにより、医療従事者や保険者に影響を及ぼしてきたハッキングから患者を守ることができます。

医療分野におけるもう1つの重要な課題は、医療記録が医療提供者全体で共有されないことです。患者がある病院で救急治療室を訪れる場合、そのデータがプライマリー医療提供者に渡されない可能性は十分にあります。さらに、ERは患者の履歴にアクセスできません。SimplyVital Health社は、オープンソースのブロックチェーン・ベースのデータベースを使用してこの問題を解決し、患者情報への安全なアクセスを許可してケアの調整を可能にしました。

BlockPharma社は、医薬品を追跡し偽造品と闘うためにブロックチェーン・ソリューションを提供しています。ここにあるアイデアは、De Beer社がダイヤモンドの追跡で行ったことと同じです。今回は、命を救うことを目標としています。ほとんどのビジネスはデータ・セキュリティー、出所、不変性から恩恵を受けるため、ブロックチェーンのユースケースは業界を超えます。何十もの企業がその価値を認識し、ヘルスケア分野でブロックチェーン・ベースのソリューションの作成と提供に取り組んでいます。