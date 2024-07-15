言語モデルは大規模であるほど、常に優れているといえるのでしょうか。

AIを支配するための競争においては、通常、大は小を兼ねるといえます。データとパラメーターが多いほど、より強力なだけでなく、効率性と速度も向上させた大規模なAIシステムが構築され、一般的に小規模なシステムよりもエラーが発生しにくくなります。

ニュースの見出しを賑わせるテクノロジー企業がこの傾向を強めています。MicrosoftのCTOであるKevin Scott氏は、Chat GPT-5を支えているスーパーコンピューターについて、「今回導入したシステムは、規模の面でクジラほどの大きさです」と述べています。Scott 氏は、5月下旬に開催された同社のBuildイベントにおいて、OpenAIの最新バージョンの生成AIチャットボットについて議論しました。「クジラほどの巨大なスーパーコンピュータを使用すると、大量のAIを構築できることがわかりました。」

一方、Nvidiaの時価総額は6月に3兆ドルの大台に到達しました。このチップメーカーは、そのチップがますます大規模な言語モデル、スーパーコンピューター、そして世界中に急増するデータセンターを動かすことで、目まぐるしいペースで成長してきました。

しかし、大きければ大きいほど良いのでしょうか？それは視点次第です。大規模言語モデルを開発する企業にとって、ほとんどの場合、規模は利点となります。しかし、企業が AI が真の価値を付加できる部分と誇大宣伝を切り離そうとする中、ますます大規模な言語モデルが必ずしもビジネスにとってより優れたソリューションにつながるかどうかは明らかではありません。

今後は「現在の100倍のモデルで価値の大部分を引き出す必要はなくなる」と、IBMの生成AI研究プログラムディレクター、Kate Soule,はIBMの『Mixture of Experts』ポッドキャストの 最近のエピソードで語りました。すでに AI 投資から利益を得ている多くの企業は、現在の言語モデルの能力をフルに活用していない分類や要約などのタスクに AI を活用しています。