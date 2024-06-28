AI を活用した脆弱性管理

AI駆動型システムは、セキュリティ ログ、ネットワーク トラフィック ログ、および脅威インテリジェンス フィードを含む膨大な量のデータを分析することで、潜在的な脆弱性や攻撃を示すパターンや異常を特定できます。ログをデータとチャートに変換すると、より簡単かつ迅速に分析できるようになります。インシデントはセキュリティ リスクに基づいて識別され、即時の対応のために通知が行われる必要があります。

自己学習は、データを使ってAIをトレーニングできるもう1つの領域です。これにより、AIは変化する環境について最新の情報を把握し、新たな脅威に対応できるようになります。AIは、高リスクの脅威とこれまでに見たことのない脅威を特定するようになるはずです。

AI を実装するには、モデルをトレーニングするための反復作業が必要であり、時間がかかる可能性があります。しかし、時間が経つにつれて、脅威や欠陥を特定しやすくなります。AI駆動型プラットフォームは常にデータから洞察を収集し、状況の変化や新たなリスクに適応します。さらに、進歩を重ねるにつれて、弱点を正確に特定し、実践的な指導を提供する際の精度と有効性が向上します。

AIをトレーニングする際には、AIの自己学習の一環として、MITRE ATT&CKによって敵対者の手口とテクニックも考慮する必要がありますMITRE を AI と組み合わせることで、高リスクの脅威の 90% を検出し、阻止することができます。