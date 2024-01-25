ビジネスおよび人事のリーダーが責任あるAIのストラテジーを策定する際に留意すべき、上位3つの考慮事項は次のとおりです。

従業員をストラテジーの中心に据える

別の言い方をすれば、高度なテクノロジー戦略を計画する際に、人を優先します。つまり、AIが従業員とどのように連携するかを特定し、従業員が業務で優れた成果を上げるために AI がどのように役立つかを具体的に従業員に伝え、働き方を再定義するのです。教育がなければ、従業員は自分の仕事に取って代わるAIの導入や、労働力の排除のためにAIが導入されることについて過度に不安を感じる可能性があります。これらのモデルがどのように構築されるかについて、従業員と正直に直接コミュニケーションをとりましょう。人事リーダーは、潜在的な仕事の変化や、AIやその他のテクノロジーによって生まれる新しいカテゴリーや仕事の現実に取り組む必要があります。

導入テクノロジーと企業の両方を考慮したガバナンスを実現

AIは一枚岩ではありません。組織はさまざまな方法でAIをデプロイできるため、責任あるAIが自社にとって何を意味するのか、どのように使用する予定なのか、またどのように使用を控えるのかを明確に定義する必要があります。OECDやRAIIのガイドラインに沿って、透明性、信頼、平等性、公平性、堅牢性、多様なチームの使用などの原則を、生成AIに関係するかどうかにかかわらず、それぞれのユースケースで検討し、設計する必要があります。さらに、モデルドリフトとプライバシー対策に関する定期的なレビューを、各モデルと、バイアス軽減のための多様性、公平性、包括性に関する具体的なメトリクスについて実施する必要があります。

業務に必要な適切なスキルとツールを特定して調整する

実際には、一部の従業員はすでに生成AIツールを使って、質問への回答やEメールの作成、その他の日常的なタスクの実行に役立てています。したがって、組織は、これらのツールを使用する計画を伝え、使用する従業員に対する期待値を設定し、これらのツールの使用が組織の価値観と倫理と一致していることを確認するために直ちに行動する必要があります。また、組織は、従業員がAIに関する知識を高め、潜在的なキャリアパスを理解するのに役立つスキル開発の機会を提供する必要があります。

組織が責任を持ってAIを導入する方法に関する詳細なガイダンスについては、「生成AIから価値を解き放つ」のペーパーをダウンロードしてください

導入を成功させるには、責任あるAIを実践し、組織に組み込むことが不可欠です。IBMは、責任あるAIをクライアントやパートナーとの AIアプローチの中心に据えている。2018年、IBMは、倫理的で、責任のある、信頼できるAIの文化を支える分野横断的な中心機関として、AI倫理委員会を設立しました。研究、事業単位、人事、ダイバーシティーとインクルージョン、法務、政策渉外、調達、コミュニケーションなど、さまざまな部門のシニアリーダーで構成されています。取締役会は、AI関連の取り組みと決定について指揮し、実施します。IBMはAIのメリットと課題を真剣に受け止め、すべての活動に責任を埋め込んでいます。

私は、父のこの文法ルール違反を許します。AIは、多くの人間、ガードレール、監視、ガバナンス、AI倫理フレームワークを関与させて、正しく管理されれば「良いことをします」。