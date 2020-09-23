クラウド移行を成功させるための6つの重要な要素

組織が事業を前進させるためにクラウドへの投資を次に進む中、クラウドの導入はITの最適化に不可欠なものとなっています。クラウドへの移行により、企業はよりアジャイルになり、非効率性を改善し、より良い顧客体験を提供できるようになります。今日、安定性と柔軟性の必要性がかつてないほど高まっています。
最適化された IT インフラストラクチャは組織ごとに異なりますが、多くの場合、パブリッククラウドと従来の IT 環境の組み合わせで構成されます。IDG のクラウド・コンピューティング調査では、主要な IT 意思決定者の 73% がクラウドテクノロジーのこの組み合わせを既に採用していると報告し、さらに 17% が今後 12 か月以内に導入する予定であると回答しました。
ただし、業務の中断を懸念している企業にとって、クラウドインフラストラクチャの導入は、必ずしも二者択一の提案である必要はありません。企業は、ハイブリッドクラウドモデルにアプリケーションを組み込むことで、既存のオンプレミス環境で資産を運用し続けながら、クラウドテクノロジーのメリットを享受できるようになります。
クラウド環境への移行は、運用上の性能と俊敏性、ワークロードの拡張性、セキュリティーの向上に役立ちます。事実上あらゆるソースからワークロードを移行し、次のハイブリッドクラウドのメリットを迅速に活用できるようになります。
クラウド移行プロセスに着手する前に、以下の手順を使用して、必要な作業を明確に理解してください。
クラウドへの移行を開始する前に、何を達成したいのかを明確に定めます。まずはITインフラのメトリクスを取得し、ワークロードを資産やアプリケーションにマッピングすることから始めます。現在の状況のベースラインを理解することは、ページの読み込み時間、応答時間、可用性、CPU 使用率、メモリ使用率、コンバージョン率などのクラウド移行の主要パフォーマンス指標 (KPI) を確立するのに役立ちます。
戦略の策定は、テクノロジーよりもビジネス目標を優先する形で早期に行うべきであり、これらのメトリクスにより、多くのカテゴリーにわたる測定が可能になります。
すべてのアプリがクラウドに対応しているわけではありません。一部は、パブリッククラウドよりもプライベートクラウドやハイブリッドクラウドの方がパフォーマンスが高くなります。軽微な調整が必要な場合もあれば、徹底的なコード変更が必要な場合もあります。アーキテクチャー、複雑さ、実装の完全な分析は、移行後よりも移行前に行う方が簡単です。
クラウドにアプリケーションを移行する際は、次の質問を念頭に置いてください。
アーキテクチャを分析し、アプリケーションを注意深く検討することで、何を移行するのが合理的かを判断するのに役立ちます。
最適化の重要な側面には、移行中およびその後のクラウド移行プロセスの指針となるクラウド・プロバイダーの選択が含まれます。尋ねるべき重要な質問には次のようなものがあります。
クラウドへの移行は簡単ではありません。したがって、選択するサービス プロバイダーは、世界規模でのクラウド移行の管理に必要な複雑なタスクを管理できるという経験を積んでいる必要があります。これには、マイルストーンに基づく進捗や成果を含むサービスレベル契約の提供が含まれます。
リスク管理は極めて重要であり、クラウド移行中に機密データが露出する恐れがあります。移行後のビジネス・プロセスの検証は、自動化された制御が通常のオペレーションを中断することなく同じ結果を生み出していることを確認するために極めて重要です。
サービスプロバイダーは、移行プロセスのあらゆる側面に対応できる堅牢で実績のある方法論を備えている必要があります。これには、複雑な取引を一貫して、かつグローバルな規模で管理するフレームワークを含めるべきです。このすべてをサービスレベル契約（SLA）に、進捗状況と成果に関する合意されたマイルストーンとともに明記してください。
前の手順を慎重に実行していれば、この最後の手順は比較的簡単なはずです。ただし、クラウドへの移行方法は、アプリケーションの複雑さ、アーキテクチャー、およびデータのアーキテクチャーによって部分的に異なります。アプリケーション全体を動かし、テストを実行して動作することを確認してから、オンプレミスのトラフィックを切り替えることができます。あるいは、より段階的なアプローチを取ることもできます。顧客を少しずつ移行して検証し、すべての顧客がクラウドに移行するまでこのプロセスを継続することもできます。
導入の加速、コスト効率、拡張性など、IT最適化の成果は、ビジネス・イノベーションとデジタル・トランスフォーメーションの推進に役立ちます。アプリケーションやワークロードを慎重に検討し、段階的なアプローチでクラウドを導入することで、企業は業務オペレーションを中断することなく、これらのメリットを得ることができます。
ITの柔軟性の向上とワークロードをクラウドに拡張するためのIBMサービスについては、スマートペーパー「ITの最適化: デジタル・トランスフォーメーションの加速」をご覧ください。
IBMの最新レポートでは、クラウド移行に関する重要な洞察を共有しています。すべてのテクノロジーリーダーが知っておくべき10の重要な事実をチェックしましょう。
IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
中断を最小限に抑え、パフォーマンスを最適化しながら、プラットフォームまたは環境間でアプリケーションを移行するプロセスについて説明します。レガシー・アプリケーションと最新アプリケーションを移行するための戦略、ユースケース、段階について学びましょう。
リフト・アンド・シフト戦略を使用してアプリケーションをクラウドに迅速に移行し、既存のインフラストラクチャーを維持しながらクラウドのメリットを得る方法について学びます。多くの企業にとってこのアプローチが好まれる理由となるメリット、VMwareワークロード、ユースケースについて説明します。
