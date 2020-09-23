クラウド移行を成功させるための6つの重要な要素

クラウド環境への移行は、運用上の性能と俊敏性、ワークロードの拡張性、セキュリティーの向上に役立ちます。事実上あらゆるソースからワークロードを移行し、次のハイブリッドクラウドのメリットを迅速に活用できるようになります。

ITリソースをオンデマンドで使用することで俊敏性が向上するため、企業は予期せぬ業務の急増や季節的な使用パターンに合わせて拡張することができます。

運用費用モデルから従量課金制アプローチに移行することで、資本支出の削減が可能になります。

物理的なハードウェアやネットワークからソフトウェアや人まで、スタック全体にわたるさまざまなオプションによってセキュリティが強化されます。

クラウド移行プロセスに着手する前に、以下の手順を使用して、必要な作業を明確に理解してください。

1. 戦略を策定する

クラウドへの移行を開始する前に、何を達成したいのかを明確に定めます。まずはITインフラのメトリクスを取得し、ワークロードを資産やアプリケーションにマッピングすることから始めます。現在の状況のベースラインを理解することは、ページの読み込み時間、応答時間、可用性、CPU 使用率、メモリ使用率、コンバージョン率などのクラウド移行の主要パフォーマンス指標 (KPI) を確立するのに役立ちます。

戦略の策定は、テクノロジーよりもビジネス目標を優先する形で早期に行うべきであり、これらのメトリクスにより、多くのカテゴリーにわたる測定が可能になります。

2. 適切なアプリケーションを特定する

すべてのアプリがクラウドに対応しているわけではありません。一部は、パブリッククラウドよりもプライベートクラウドやハイブリッドクラウドの方がパフォーマンスが高くなります。軽微な調整が必要な場合もあれば、徹底的なコード変更が必要な場合もあります。アーキテクチャー、複雑さ、実装の完全な分析は、移行後よりも移行前に行う方が簡単です。

クラウドにアプリケーションを移行する際は、次の質問を念頭に置いてください。

どのアプリケーションをそのまま移行でき、どのアプリケーションを再設計する必要があるか？

再設計が必要な場合、どの程度の複雑さが必要か？

クラウドプロバイダーは、ワークロードを再設定せずに移行できるサービスを提供しているか?

移す各アプリケーションの投資収益率はどのくらいで、それを達成するのにどれくらい時間がかかるか?

クラウドへの移行が費用対効果が高く安全であるとみなされるアプリケーションには、パブリック、プライベート、またはマルチクラウドのどのタイプのクラウド環境が最適か?

アーキテクチャを分析し、アプリケーションを注意深く検討することで、何を移行するのが合理的かを判断するのに役立ちます。

3. 適切なクラウド・プロバイダーを確保する

最適化の重要な側面には、移行中およびその後のクラウド移行プロセスの指針となるクラウド・プロバイダーの選択が含まれます。尋ねるべき重要な質問には次のようなものがあります。

プロセスの簡素化に役立つツールとして、サードパーティ製を含むどのようなツールが利用可能か？

経験のレベルはどのくらいか？

あらゆる規模でパブリック、プライベート、マルチクラウド環境をサポートできるか？

複雑な相互依存関係、柔軟性のないアーキテクチャー、または冗長で時代遅れのテクノロジーに対処するのにどのように役立つか？

移行プロセス全体を通じてどのレベルのサポートを提供できるのか？

クラウドへの移行は簡単ではありません。したがって、選択するサービス プロバイダーは、世界規模でのクラウド移行の管理に必要な複雑なタスクを管理できるという経験を積んでいる必要があります。これには、マイルストーンに基づく進捗や成果を含むサービスレベル契約の提供が含まれます。

4. データの整合性と運用の継続性を維持する

リスク管理は極めて重要であり、クラウド移行中に機密データが露出する恐れがあります。移行後のビジネス・プロセスの検証は、自動化された制御が通常のオペレーションを中断することなく同じ結果を生み出していることを確認するために極めて重要です。

5. エンドツーエンドのアプローチを採用する

サービスプロバイダーは、移行プロセスのあらゆる側面に対応できる堅牢で実績のある方法論を備えている必要があります。これには、複雑な取引を一貫して、かつグローバルな規模で管理するフレームワークを含めるべきです。このすべてをサービスレベル契約（SLA）に、進捗状況と成果に関する合意されたマイルストーンとともに明記してください。

6. クラウド移行を実行する

前の手順を慎重に実行していれば、この最後の手順は比較的簡単なはずです。ただし、クラウドへの移行方法は、アプリケーションの複雑さ、アーキテクチャー、およびデータのアーキテクチャーによって部分的に異なります。アプリケーション全体を動かし、テストを実行して動作することを確認してから、オンプレミスのトラフィックを切り替えることができます。あるいは、より段階的なアプローチを取ることもできます。顧客を少しずつ移行して検証し、すべての顧客がクラウドに移行するまでこのプロセスを継続することもできます。