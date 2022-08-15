信頼できるAIの実現に向けてデータ・マイニングのプロセスに取り入れる3つの新たなステップ

データサイエンティストは、完璧なモデルを構築しようとするあまり、意図せずモデルに人間のバイアスを組み込んでしまうことがあります。多くの場合、こういったバイアスはトレーニング・データを通して徐々に浸透し、増幅されてモデルに組み込まれてしまいます。このようなモデルが実稼働サイクルに入ると、信用スコアや正常性診断の誤った予測など、バイアスによって引き起こされる重大な影響が生じる可能性があります。さまざまな業種・業務において、バイアスのモデルが実稼働サイクルに入るのを防ぐことを目的に、モデルの公平性と信頼できるAIに関する規制要件が施行されています。

責任あるデータサイエンティストになるためには、モデル・パイプラインを構築する際に重要な考慮事項が2つあります。

バイアス：異なるグループ（あるいは特定の人種、性別、民族グループなど）の人々を対象に予測し、定期的に他のグループから差別するモデル 不公平性：可視化なしに、人々の財産や自由を奪うような予測を行うモデル

バイアスと不公平性を検知して定義するのは容易ではありません。データサイエンティストが潜在的な倫理的懸念事項を反映し特定できるようにするため、データ・マイニングの標準的なプロセスには、データ・リスクの評価、モデル・リスクの評価、実稼働監視という3つのステップを追加で含める必要があります。