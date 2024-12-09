注文管理システム

IBM注文管理システム（OMS）は、ビジネス・ニーズに合わせて拡張できるスマートで直感的なアプリケーション・スイートです
未来の注文管理ソリューションについて読む
オフィスで机にもたれかかり、片手に眼鏡を持ちながらデジタル・タブレットを使用している会社員を横から見た画像
スマートで拡張しやすい、シームレスなコマース

持続可能なビジネス成長をサポートするには、買い物客に最新のコマース体験を提供しながら、特定のビジネス成果を実現できる注文管理プラットフォームが必要です。 最先端のテクノロジーと堅固なデータ検索機能を利用して、信頼性の高い注文配達時間を提供し、カスタマー・サービス担当者に顧客の全注文履歴へのアクセスを提供することで、顧客と従業員の満足度を向上させます。 IBM注文管理システムは、導入の選択肢が自由に選べて成長できるよう設計された、次世代の専用ソリューションです。

当社のソリューションは、どんなデプロイメント・モデルやクラウド・プロバイダー、テクノロジー活用モデルにも構成可能で適応できます。 事前に構築されたコンポーネントから開始することも、オーダー・ハブ（新しいユーザー・インタフェース（UI）とユーザー管理のフレームワーク）を使用してローコードまたはノーコードでUIをカスタマイズすることもできます。
メリット
迅速なプラグ・アンド・プレイ

社内や社外のアプリケーションと組み合わせることができるため、企業内のどんな場所にあっても革新性を最大限に発揮します。
素早い革新とスケーリング

事前構築されたパートナー主導のサービスの絶えず拡張するライブラリーを備えたビジネス・サービス・アーキテクチャーにより、デジタルと物理的な新しい顧客体験を創出します。
先進のパフォーマンス

クラウド・プロバイダーやライセンス・モデルに関係なく、どこにでも導入することで、今後のどんなことにも対応できます。 業界最高レベルのパフォーマンス、拡張性、セキュリティーでビジネスの成長をサポートしながら、総所有コストを低減します。
ローコード/ノーコードのUI体験

完全にカスタマイズ可能なソリューションでビジネス・ユーザーをサポートして、障害のあるユーザーを含むすべてのユーザーが希望どおりに作業できるようにします。
透明性のあるAIによる、信頼性の高いアクションの推進

AIは双方向フィードバックにより時間とともに学習し、ロジックと意思決定に透明性をもたらします。
持続可能なショッピングの運用化

環境への影響を明らかにして、消費者がより持続可能な選択をできるようにしてESG目標を達成します。

 
製品
タブレットを持って在庫を検査している倉庫作業員の画像
IBM Sterling Order Management
持続可能性に配慮して構築された、包括的オムニチャネル受注処理プラットフォームで、万全な注文処理をお届けします。
工場でデジタル・タブレットを使う作業員の画像
IBM Sterling Intelligent Promising
シームレスで効率的なオムニチャネル体験を提供することで、小売りの 転換率を高め、ショッピング・カート放棄を減らして、販売を促進します。
スマートフォンとクレジット・カードを持って街の建物の外に立っている人の画像
IBM Sterling Configure, Price, Quote
複雑な製品やサービスの構成、料金設定、見積もりを変革し、自動化します。
参考情報 注文管理の市場
このIHL Executive Advisory Program Research Studyは、注文管理ソフトウェア市場の主要な動向と推進要因を説明しています。 IBM Sterling OMSが市場のリーダーである理由をご覧ください。
注文管理とは
注文を開始時からフルフィルメントまで追跡し、注文状況がそのライフサイクルを通じて変化する中、その注文に関わる人々、プロセス、データを管理します。
関連ソリューション
地方の複数車線の高速道路をトラックトレーラーが走っている空撮画像
AIとブロックチェーンを活用したよりスマートなサプライチェーンの構築

迅速かつ確実に行動し、混乱を緩和して、回復力のある持続可能なサプライチェーンを構築します。

 詳細を見る
Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM Blockchain

分散台帳テクノロジーとブロックチェーンを使用して、境界を越えた信頼できるデータ交換とワークフローの自動化を実現します。

 詳細を見る
次のステップ

貴社のビジネスに最適なIBM Order Management System（OMS）構成について、ご検討ください。

 IBM Partner Showcaseの詳細