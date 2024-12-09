持続可能なビジネス成長をサポートするには、買い物客に最新のコマース体験を提供しながら、特定のビジネス成果を実現できる注文管理プラットフォームが必要です。 最先端のテクノロジーと堅固なデータ検索機能を利用して、信頼性の高い注文配達時間を提供し、カスタマー・サービス担当者に顧客の全注文履歴へのアクセスを提供することで、顧客と従業員の満足度を向上させます。 IBM注文管理システムは、導入の選択肢が自由に選べて成長できるよう設計された、次世代の専用ソリューションです。

当社のソリューションは、どんなデプロイメント・モデルやクラウド・プロバイダー、テクノロジー活用モデルにも構成可能で適応できます。 事前に構築されたコンポーネントから開始することも、オーダー・ハブ（新しいユーザー・インタフェース（UI）とユーザー管理のフレームワーク）を使用してローコードまたはノーコードでUIをカスタマイズすることもできます。