持続可能なビジネス成長をサポートするには、買い物客に最新のコマース体験を提供しながら、特定のビジネス成果を実現できる注文管理プラットフォームが必要です。 最先端のテクノロジーと堅固なデータ検索機能を利用して、信頼性の高い注文配達時間を提供し、カスタマー・サービス担当者に顧客の全注文履歴へのアクセスを提供することで、顧客と従業員の満足度を向上させます。 IBM注文管理システムは、導入の選択肢が自由に選べて成長できるよう設計された、次世代の専用ソリューションです。
当社のソリューションは、どんなデプロイメント・モデルやクラウド・プロバイダー、テクノロジー活用モデルにも構成可能で適応できます。 事前に構築されたコンポーネントから開始することも、オーダー・ハブ（新しいユーザー・インタフェース（UI）とユーザー管理のフレームワーク）を使用してローコードまたはノーコードでUIをカスタマイズすることもできます。
社内や社外のアプリケーションと組み合わせることができるため、企業内のどんな場所にあっても革新性を最大限に発揮します。
事前構築されたパートナー主導のサービスの絶えず拡張するライブラリーを備えたビジネス・サービス・アーキテクチャーにより、デジタルと物理的な新しい顧客体験を創出します。
クラウド・プロバイダーやライセンス・モデルに関係なく、どこにでも導入することで、今後のどんなことにも対応できます。 業界最高レベルのパフォーマンス、拡張性、セキュリティーでビジネスの成長をサポートしながら、総所有コストを低減します。
完全にカスタマイズ可能なソリューションでビジネス・ユーザーをサポートして、障害のあるユーザーを含むすべてのユーザーが希望どおりに作業できるようにします。
AIは双方向フィードバックにより時間とともに学習し、ロジックと意思決定に透明性をもたらします。
環境への影響を明らかにして、消費者がより持続可能な選択をできるようにしてESG目標を達成します。
迅速かつ確実に行動し、混乱を緩和して、回復力のある持続可能なサプライチェーンを構築します。
分散台帳テクノロジーとブロックチェーンを使用して、境界を越えた信頼できるデータ交換とワークフローの自動化を実現します。