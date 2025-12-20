ITとアプリケーションをプロアクティブかつ予測的に管理するために、適切なAI搭載オブザーバビリティー・ソリューションを選択しましょう。
2028年までに、複数のクラウドと数千の物理的資産にまたがる、約10億のクラウドネイティブ・アプリケーションが作成されるでしょう1。現在のIT環境が複雑だと感じているなら、生成AIの台頭により、その複雑さはさらに増すでしょう。
IBMのオブザーバビリティー・ソリューションは、リアルタイムの洞察を提供し、先進性を維持します。アプリケーションとネットワーク全体にわたるエンドツーエンドの可視性により、チームは「シフト・レフト」し、問題をより迅速に検知し、ユーザーに影響が及ぶ前に解決することができます。当社のガイドは、お客様のニーズに最適なソリューションを特定するために役立ち、回復力のあるスケーラブルなオペレーションをサポートできるようにします。
IBM Instanaを使用することで、問題の検知と解決にかかる時間が短縮され、異常の検知が50%速くなっています。
IBM Turbonomicを使用して2,000件を超えるリソース・アクションを自動化することで、データセンター全体のコンピューティング・コストを削減しました。
IBM Concertにより、より迅速な共通脆弱性識別子（CVE）緩和が達成されました。