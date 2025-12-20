IBMオブザーバビリティー・ソリューションガイド

ITとアプリケーションをプロアクティブかつ予測的に管理するために、適切なAI搭載オブザーバビリティー・ソリューションを選択しましょう。

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IBMは、2025年Gartner® Magic Quadrant™のオブザーバビリティー・プラットフォーム部門でリーダーに選出
AI駆動型のフルスタック・オブザーバビリティー・プラットフォーム、InstanaによってIBMが認められている理由をご覧ください。
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フルスタック・オブザーバビリティーが重要な理由

2028年までに、複数のクラウドと数千の物理的資産にまたがる、約10億のクラウドネイティブ・アプリケーションが作成されるでしょう1。現在のIT環境が複雑だと感じているなら、生成AIの台頭により、その複雑さはさらに増すでしょう。

IBMのオブザーバビリティー・ソリューションは、リアルタイムの洞察を提供し、先進性を維持します。アプリケーションとネットワーク全体にわたるエンドツーエンドの可視性により、チームは「シフト・レフト」し、問題をより迅速に検知し、ユーザーに影響が及ぶ前に解決することができます。当社のガイドは、お客様のニーズに最適なソリューションを特定するために役立ち、回復力のあるスケーラブルなオペレーションをサポートできるようにします。

IBMオブザーバビリティー製品で実現できること

IBM Instana：フルスタック・オブザーバビリティー・ソフトウェア

IBM Instanaソフトウェアは、AI搭載のフルスタック・オブザーバビリティーを使用して、すべてのサービスとインフラストラクチャー・コンポーネントを自動的に検出、マッピング、監視します。これにより、DevOpsおよびサイト信頼性エンジニアリング（SRE）チームは、アプリケーション・スタック全体にわたってコンテキスト化された完全な可視性を得ることができます。これらの機能により、クラウドの複雑さを簡素化し、問題を未然に解決してアップタイムを最大化できます。

 IBM Instanaの詳細はこちら
アプリケーション管理ソフトウェア

IBM Concertソフトウェアは、AI駆動型の洞察を活用して、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で継続的なコンプライアンスを実証します。SREやアプリケーション所有者向けに設計されたConcertは、サイロ化したデータを集約し、ベスト・プラクティスを自動化されたワークフローに変換し、規制基準に合わせてマッピングすることで、ほぼリアルタイムの監査情報と、よりスマートで効率的なオペレーションを実現します。

 IBM Concertはこちら
アプリケーション・リソース管理（ARM）ソフトウェア

IBM Turbonomicソフトウェアによって、ITOps、CloudOps、SREの各チームは、リソースを継続的かつ自動的に割り当てることができ、アプリケーションの性能、可用性、効率性を確保できます。Turbonomicは、適正化、拡張、ワークロードの配置などの自動化されたアクションをほぼリアルタイムで実行することで、ハイブリッド・マルチクラウド環境全体でサービス・レベルを維持しながら、インフラストラクチャーとクラウドのコストを削減します。

 IBM Turbonomicの詳細はこちら
IBM Instana：フルスタック・オブザーバビリティー・ソフトウェア

IBM Instanaソフトウェアは、AI搭載のフルスタック・オブザーバビリティーを使用して、すべてのサービスとインフラストラクチャー・コンポーネントを自動的に検出、マッピング、監視します。これにより、DevOpsおよびサイト信頼性エンジニアリング（SRE）チームは、アプリケーション・スタック全体にわたってコンテキスト化された完全な可視性を得ることができます。これらの機能により、クラウドの複雑さを簡素化し、問題を未然に解決してアップタイムを最大化できます。

 IBM Instanaの詳細はこちら
アプリケーション管理ソフトウェア

IBM Concertソフトウェアは、AI駆動型の洞察を活用して、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で継続的なコンプライアンスを実証します。SREやアプリケーション所有者向けに設計されたConcertは、サイロ化したデータを集約し、ベスト・プラクティスを自動化されたワークフローに変換し、規制基準に合わせてマッピングすることで、ほぼリアルタイムの監査情報と、よりスマートで効率的なオペレーションを実現します。

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アプリケーション・リソース管理（ARM）ソフトウェア

IBM Turbonomicソフトウェアによって、ITOps、CloudOps、SREの各チームは、リソースを継続的かつ自動的に割り当てることができ、アプリケーションの性能、可用性、効率性を確保できます。Turbonomicは、適正化、拡張、ワークロードの配置などの自動化されたアクションをほぼリアルタイムで実行することで、ハイブリッド・マルチクラウド環境全体でサービス・レベルを維持しながら、インフラストラクチャーとクラウドのコストを削減します。

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実証済みの成果 70％

IBM Instanaを使用することで、問題の検知と解決にかかる時間が短縮され、異常の検知が50%速くなっています。

 SIXT社のお客様事例はこちら 15％

IBM Turbonomicを使用して2,000件を超えるリソース・アクションを自動化することで、データセンター全体のコンピューティング・コストを削減しました。

 Hyland Software社のお客様事例はこちら 70％

IBM Concertにより、より迅速な共通脆弱性識別子（CVE）緩和が達成されました。

 CVE社のお客様事例をご覧ください
対策

ITオペレーションを前進させる準備はできていますか？まずはソリューションガイドから確認しましょう。ITOpsの目的に最も合致する製品を特定し、各製品の機能を最大限に高めるための最も効果的なストラテジーを明らかにします。

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脚注

1 10億の新しい論理アプリケーション：さらなる背景、IDC Research、2024年4月